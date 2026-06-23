Le vice-PM Ho Quoc Dung exhorte à accorder la priorité aux technologies stratégiques

Hanoï (VNA) - Le matin du 23 juin, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a présidé une réunion consacrée au projet de développement de centres de recherche, d’essai et de laboratoires clés au service des technologies stratégiques.

Répondre aux missions technologiques stratégiques

S’exprimant lors de la réunion, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a souligné qu’il s’agit d’un projet stratégique et global concernant le système national de laboratoires. Sa mise en œuvre nécessite une nouvelle approche, une réflexion renouvelée et une coordination étroite entre les agences concernées.

Le vice-Premier ministre a indiqué que la Résolution 57-NQ/TW sur le développement de percées en science, technologie, innovation et transformation numérique, la Résolution 71/NQ-CP du gouvernement et la Loi sur la science, la technologie et l’innovation de 2025 constituent des bases politiques et juridiques importantes.

Depuis 2000, l’État a investi dans 16 laboratoires nationaux clés. Toutefois, ce système n’est pas encore devenu une infrastructure stratégique nationale en raison d’investissements dispersés, d’un manque de mécanismes de gestion du cycle de vie, de ressources humaines spécialisées et de mécanismes d’évaluation efficaces.

Dans un contexte de forte concurrence technologique mondiale, le développement d’infrastructures de recherche modernes est devenu essentiel pour créer une chaîne complète allant de la recherche à la commercialisation des produits, réduire la dépendance extérieure et optimiser l’utilisation des ressources publiques.

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Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung préside une réunion consacrée au projet de développement de centres de recherche, d’essai et de laboratoires clés au service des technologies stratégiques. Photo: VNA

Selon le projet, le système sera organisé en trois niveaux : niveau A : capacités nationales en technologies de base et infrastructures partagées ; niveau B : recherche appliquée, développement technologique et prototypes ; niveau C : essais, mesures, certification et commercialisation des produits.

D’ici 2035, le Vietnam prévoit un réseau national de laboratoires modernes et interconnectés, comprenant de dix à 15 centres de niveau A et plusieurs infrastructures de niveau B et C. À l’horizon 2045, certains centres devraient atteindre un niveau de pointe régional.

Focus sur les technologies stratégiques et les atouts nationaux

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué les efforts du ministère des Sciences et des Technologies dans l’élaboration du projet et a demandé de continuer à l’améliorer en tenant compte des contributions des ministères et experts.

Il a insisté sur la nécessité de revoir les objectifs, de clarifier les résultats attendus et d’établir une feuille de route réaliste, en lien avec les ressources disponibles.

Il a également souligné la priorité donnée aux technologies stratégiques et de pointe capables de jouer un rôle moteur dans le développement national.

À court terme, il est nécessaire de recenser et d’optimiser les laboratoires existants dans les ministères, instituts et universités, puis de définir les priorités d’investissement et de modernisation.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a insisté sur le renforcement de la coopération entre les institutions, le partage des infrastructures et la concentration de chaque centre sur ses domaines d’expertise. Il a également demandé une coordination étroite avec le ministère des Finances afin d’assurer les ressources nécessaires et la continuité du projet. -VNA

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