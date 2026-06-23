Économie

Le Vietnam finalise le lancement de son système de traçabilité agricole

Les travaux portent sur trois volets principaux : le perfectionnement du cadre réglementaire, la mise en place de l’infrastructure technique ainsi que les opérations de connexion et de test.

Vérification de l’origine de produits par scan d’un code QR. Photo: VNA
Vérification de l’origine de produits par scan d’un code QR. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoang Trung, a présidé le 22 juin à Hanoï une réunion consacrée aux préparatifs de mise en service du système de traçabilité des produits agricoles, forestiers et aquatiques.

Cette étape est importante avant l’entrée en fonctionnement officielle du système le 1er juillet 2026. Elle vise à renforcer la transparence de la gestion de la production, à répondre aux exigences de la transformation numérique et à favoriser l’intégration aux marchés.

Lors de la réunion, le directeur du Département des sciences et des technologies du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyen Van Long, a indiqué que le ministère avait intensifié les préparatifs pour le déploiement du système.

Les travaux portent sur trois volets principaux : le perfectionnement du cadre réglementaire, la mise en place de l’infrastructure technique ainsi que les opérations de connexion et de test.

Sur le plan réglementaire, le ministère a procédé à un examen des textes juridiques en vigueur et a élaboré un projet de circulaire sur la traçabilité afin de mettre en place un cadre juridique harmonisé.

Concernant l’infrastructure, le système de traçabilité développé par la société Netacom est en service depuis la fin de 2025 et continue d’être amélioré.

Selon Nguyen Van Long, la connexion et l’intégration des données constituent l’un des éléments clés du projet. À ce jour, la plupart des fournisseurs de solutions ont achevé les connexions sur l’environnement de test et devraient finaliser l’ensemble des opérations avant le 30 juin 2026.

Le système recense actuellement plus de 18.000 produits, avec la participation de 149 entreprises réparties dans 26 villes et provinces.

Parallèlement au développement de l’infrastructure et à l’intégration des données, le ministère a mené des essais sur plusieurs filières importantes, notamment celle du durian destiné à l’exportation. Les premiers résultats montrent que le système facilite efficacement la traçabilité des lots exportés, tout en améliorant la transparence et la conformité aux exigences des marchés internationaux.

En conclusion de la réunion, Hoang Trung a demandé aux unités concernées d’achever rapidement les préparatifs en vue de la cérémonie de lancement et de la mise en service du système au début du mois prochain.

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Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Hoang Trung. Photo: ministère de l’Agriculture et de l’Environnement


Sur le plan technique, il a chargé le Département de la transformation numérique de finaliser l’infrastructure, les procédures d’exploitation, les mécanismes d’autorisation et les différentes fonctionnalités du système, tout en garantissant la sécurité de l’information avant son entrée en service le 1er juillet 2026.

Le vice-ministre a souligné que le partage et l’exploitation des données doivent respecter le principe de « déclarer une seule fois, utiliser plusieurs fois », afin d’éviter les investissements redondants et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des données. -VNA

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