La production chute d’une bonne moitié, les prix des litchis s’envolent à Bac Ninh

Bac Ninh (VNA) – Bien que la production de litchis dans la province de Bac Ninh (Nord) soit estimée à une baisse de plus de 50% cette année en raison de conditions météorologiques défavorables pendant la floraison, les agriculteurs connaissent tout de même une bonne saison des récoltes, les prix restant à des niveaux records.



La province compte plus de 29.800 hectares de vergers de litchis « thiêu », et la production totale devrait atteindre environ 125.000 tonnes en 2026. Alors que la pleine saison des récoltes bat son plein, les producteurs s’activent pour rentrer leurs fruits.



Haute saison de récolte



La principale récolte de litchis à Bac Ninh a débuté le 10 juin et devrait se poursuivre pendant environ un mois. Malgré une floraison et une nouaison faibles, dues à des conditions météorologiques défavorables, les agriculteurs ont mis en œuvre des techniques de culture avancées et intensifié la gestion de leurs vergers afin d’améliorer la qualité des fruits.



Nguyên Van Hung, producteur du quartier de Chu, réputé pour ses litchis de haute qualité, a déclaré que le verger familial de deux hectares devrait produire environ 10 tonnes cette année, soit une baisse de 50% par rapport aux saisons précédentes. Cependant, grâce à une culture attentive et à l’application de techniques agricoles modernes, la qualité des fruits reste élevée, avec un aspect attrayant et une consistance homogène.



Pendant la haute saison, lui et sa famille embauchent des ouvriers supplémentaires pour cueillir les litchis tôt le matin et les livrer aux négociants. Il a ajouté que les producteurs sont satisfaits malgré la baisse de rendement, car les prix sont deux à trois fois plus élevés que les années précédentes, oscillant entre 70.000 et 80.000 dôngs (2,6 à 3 dollars) le kilogramme. Les prix pourraient atteindre 100.000 dôngs le kilogramme en fin de saison, en raison de la raréfaction de l’offre.



Trân Van Bôn, qui cultive plus d’un hectare de litchis dans la commune de Nam Duong, indique que ses fruits sont actuellement achetés à un prix moyen de 60.000 dôngs le kilogramme, voire plus de 70.000 dôngs, soit le double du prix enregistré à la même période l’an dernier.



Il précise que les conditions météorologiques ont été favorables pendant la croissance et la maturation des fruits, ce qui a permis d’obtenir des fruits plus sucrés et d’une meilleure apparence. Les agents phytosanitaires locaux ont également formé les agriculteurs aux bonnes pratiques de production et à l’utilisation appropriée des pesticides afin de répondre aux exigences des marchés national et international, tout en garantissant la sécurité des visiteurs.



Développement de l’accès au marché



Nguyên Biên Thuy, vice-président du Comité populaire de la commune de Phuc Hoa, a fait savoir que plus de 80% des surfaces cultivées en litchis de la commune respectent les normes VietGAP ou GlobalGAP, et que plus de 30 % d’entre elles possèdent une certification VietGAP valide.



Avec le soutien des autorités, la commune sollicite cette année une nouvelle certification VietGAP pour 30 hectares et une certification GlobalGAP pour 17 hectares. Cette initiative vise à améliorer la qualité des produits, à renforcer la confiance des consommateurs et à consolider la compétitivité sur le marché, a-t-il ajouté.



Afin de soutenir les ventes de litchis, les autorités locales ont organisé des réunions et des rencontres d’affaires avant la saison des récoltes. Les entreprises ont prospecté les zones agricoles et signé des contrats d’approvisionnement pour des volumes importants. La logistique du froid a également été renforcée, avec des centaines de conteneurs frigorifiques assurant l’exportation vers les marchés les plus exigeants.



Dans la commune de Nam Duong, la superficie totale cultivée en litchis dépasse 1.042 hectares, dont 645 hectares de variétés précoces. Plus de 1.020 hectares sont cultivés selon les normes VietGAP, et la production totale est estimée à plus de 2 500 tonnes cette année.



Lê Tuân Anh, président du Comité populaire de Nam Duong, a déclaré que la commune mise sur la transformation numérique et le commerce électronique pour développer ses marchés et valoriser ses produits. Des campagnes de live streaming sont organisées afin de promouvoir la région productrice de litchis et d’attirer davantage de consommateurs.



La commune renforce également la connectivité numérique entre producteurs, coopératives, entreprises et consommateurs afin de réduire le nombre d’intermédiaires et d’améliorer les revenus des agriculteurs. Par ailleurs, des efforts sont déployés pour développer les ventes via les plateformes de commerce électronique, les réseaux de distribution modernes et les services logistiques.



Les prix devraient encore augmenter dans les semaines à venir, contribuant ainsi à accroître les revenus des producteurs locaux. – VNA

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