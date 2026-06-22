Économie

De grandes entreprises privées s’apprêtent à faire leurs premiers pas en Bourse

Le marché boursier vietnamien pourrait recevoir entre 1 et 1,5 milliard de dollars de capitaux étrangers lors de la phase initiale suivant une revalorisation, les entrées cumulées pouvant potentiellement dépasser 5 milliards de dollars au cours des cinq années suivantes.

Thaco Truck réussit à construire des lignes de soudage pour les camions Thaco Frontier de nouvelle génération. Photo: thacogroup.vn
Thaco Truck réussit à construire des lignes de soudage pour les camions Thaco Frontier de nouvelle génération. Photo: thacogroup.vn

Hanoi (VNA) – Le marché boursier devrait devenir plus dynamique avec l’essor d’une nouvelle vague d’introductions en bourse (IPO), plusieurs grandes entreprises privées issues de secteurs allant de l’agroalimentaire à la production industrielle se préparant à entrer en bourse.

L’une des plus importantes transactions qui attirent actuellement l’attention est l’introduction en bourse prévue de Dien May Xanh Investment JSC.

Conformément à son plan annoncé, la société prévoit d’introduire en bourse plus de 179,5 millions d’actions à un prix fixe de 80.000 dôngs par action. Si l’opération aboutit, elle pourrait lever environ 14.360 milliards de dôngs (546 millions de dollars), valorisant ainsi l’entreprise à près de 4 milliards de dollars.

Cette opération est considérée comme l’une des plus importantes introductions en bourse sur le marché boursier vietnamien au cours des cinq dernières années.

Par ailleurs, plusieurs entreprises de premier plan, dont Long Chau, Misa, Highlands Coffee, Thaco, C.P. Vietnam, VNLife, Galaxy Media et DatVietVAC, préparent leur introduction en bourse ou envisagent une offre publique, alimentant ainsi les attentes d’un nouveau cycle d’introductions en bourse.

Truong Hiên Phuong, directeur principal chez KIS Vietnam Securities, a décrit la période actuelle comme un âge d’or pour les entreprises cherchant à lever des capitaux, en particulier des financements à grande échelle.

Selon lui, le marché boursier du pays a manqué de catalyseurs suffisamment puissants pour attirer d’importants afflux de capitaux et générer des développements de percée au cours des cinq dernières années.

Il a noté que la perspective d’une promotion du Vietnam par FTSE Russell, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent, avait créé un environnement favorable aux entreprises envisageant une cotation.

« Le premier objectif est que les compagnies profitent de cette opportunité pour lever des capitaux de la manière la plus efficace et efficiente possible », a-t-il déclaré à vtcnews.vn.

Il a ajouté que la reclassification du marché pourrait créer des opportunités pour attirer des investisseurs institutionnels internationaux et de grands fonds d’investissement.

Selon les estimations, le marché boursier vietnamien pourrait recevoir entre 1 et 1,5 milliard de dollars de capitaux étrangers lors de la phase initiale suivant un reclassement, les entrées cumulées pouvant potentiellement dépasser 5 milliards de dollars au cours des cinq années suivantes.

Le fondateur de FIDT, Huynh Minh Tuân, a déclaré que les entreprises avaient profité de la dynamique des introductions en bourse qui a débuté fin 2025.

Il a noté que contrairement au boom des introductions en bourse de 2016-2018, largement impulsé par les entreprises étatiques et les grands conglomérats, le cycle actuel est principalement mené par les entreprises privées.

Selon Trân Thi Thanh Nhàn, responsable de la recherche sur la clientèle institutionnelle chez Maybank Securities, la nouvelle vague d’introductions en bourse diffère sensiblement de celle de la période 2016-2019, où la plupart des sociétés cotées étaient issues de programmes d’actionnarisation et de désinvestissement de l’État.

Le Vietnam a désormais besoin de davantage d’entreprises dotées d’avantages concurrentiels solides et opérant dans un plus large éventail de secteurs, car les investisseurs étrangers manifestent un intérêt croissant pour le marché.

Elle a estimé que cette nouvelle vague d’introductions en bourse sera menée par les principales entreprises du secteur privé.

Selon elle, la taille et la liquidité du marché boursier vietnamien se sont considérablement améliorées par rapport à il y a cinq à dix ans. Conjuguées aux perspectives de consolidation du marché, ces facteurs créent des conditions favorables aux introductions en bourse de grande envergure.

Les entreprises qui se préparent aujourd’hui à une introduction en bourse possèdent généralement des bases commerciales plus solides et opèrent dans des secteurs diversifiés, tels que l’agroalimentaire, les médias, la distribution, l’industrie et la finance, contribuant ainsi à diversifier l’offre du marché au-delà des secteurs traditionnels comme la banque, l’immobilier et les valeurs mobilières.

Trân Thi Thanh Nhàn a également souligné le projet d’introduction en bourse de C.P. Vietnam, affirmant qu’il pourrait constituer une étape importante, car l’entreprise deviendrait la première entreprise à capitaux étrangers à être cotée au Vietnam, ouvrant potentiellement la voie à d’autres investissements directs étrangers.

Huynh Minh Tuân s’est montré particulièrement optimiste quant au secteur agroalimentaire, citant Highlands Coffee et Golden Gate parmi les entreprises qui, selon lui, devraient dynamiser le marché boursier dans les prochaines années.

Une dizaine, voire une quinzaine, d’entreprises privées devraient entrer en bourse en 2026 et par la suite, offrant ainsi de nouvelles opportunités d’investissement de meilleure qualité sur le marché boursier vietnamien. – VNA

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#grandes entreprises privées #marché boursier vietnamien #introductions en bourse
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