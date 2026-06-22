Économie

La garantie de la sécurité énergétique nationale exige des mesures d’efficacité

Le gouvernement exige désormais des organismes publics et des entreprises qu’ils élaborent des plans d’économie d’énergie, définissent des indicateurs clés de performance en matière d’efficacité énergétique, établissent des normes de consommation d’énergie et renforcent les normes et réglementations techniques relatives à la production et à l’exportation.

Experts participant au séminaire organisé par le Portail du gouvernement, le 22 juin. Photo : VNA
Experts participant au séminaire organisé par le Portail du gouvernement, le 22 juin. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Les experts ont appelé lors d’un séminaire organisé lundi 22 juin par le Portail du gouvernement à intensifier les efforts pour promouvoir une utilisation efficace de l’électricité, solution essentielle pour garantir la sécurité énergétique nationale face à la demande croissante d’électricité et aux défis grandissants auxquels le secteur est confronté.

Le réseau électrique vietnamien a récemment enregistré une pointe de consommation dépassant 58.000 MW, tandis que la consommation journalière d’électricité avait parfois franchi la barre du milliard de kWh, a fait savoir Dang Hai Dung, directeur adjoint de l’Agence de l’innovation, de la transition écologique et de la promotion industrielle relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Alors que le Politburo s’est fixé l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir, la demande d’électricité devrait augmenter fortement, engendrant des risques et des défis croissants, a-t-il souligné.

Le principal risque provient de l’instabilité géopolitique mondiale, susceptible de perturber les chaînes d’approvisionnement énergétique et de peser sur l’activité des entreprises et l’économie en général, a précisé le responsable.


Dans le même temps, les exigences liées aux taxes vertes, à la réduction des émissions de carbone, au Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) et au Pacte vert pour l’Europe accentuent la pression sur la transition énergétique du pays, a-t-il souligné.

De ce fait, le Vietnam doit augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, même si cela complexifiera la prévision et l’exploitation du réseau électrique en raison d’une plus grande dépendance aux conditions météorologiques.

Dang Hai Dung a indiqué que le gouvernement et le ministère de l’Industrie et du Commerce mettent en œuvre une batterie de mesures, l’efficacité énergétique étant un pilier essentiel. Le Premier ministre a émis des directives encourageant l’énergie solaire photovoltaïque en toiture et l’amélioration de l’efficacité du réseau électrique, tandis que la tarification de l’électricité en fonction des heures de consommation devrait être généralisée.

Le directeur général de Schneider Electric Vietnam et Cambodge, Dang Nguyen Ngu, a souligné qu’un approvisionnement stable en électricité est un facteur majeur d’attraction des investissements, notant que la fiabilité de l’approvisionnement figure parmi les principales considérations des investisseurs internationaux pour le choix de sites d’implantation de centres de données.

La sécurité énergétique nationale est devenue un avantage concurrentiel et un levier stratégique pour attirer les investissements directs étrangers, a-t-il affirmé.

Dang Hai Dung a déclaré que le gouvernement exige désormais des organismes publics et des entreprises qu’ils élaborent des plans d’économie d’énergie, définissent des indicateurs clés de performance (ICP) en matière d’efficacité énergétique, établissent des normes de consommation d’énergie et renforcent les normes et réglementations techniques relatives à la production et à l’exportation.

Concernant le transfert de technologies, Dang Hai Dung a indiqué que des programmes de soutien seront mis en place pour aider les entreprises à identifier les gaspillages d’énergie et à évaluer leur potentiel d’économies.

Il a ajouté que des réseaux de gestion et de conseil en énergie seront créés, reliant les entreprises souhaitant améliorer leur efficacité énergétique aux fournisseurs de technologies et aux organismes proposant des solutions techniques et des outils d’aide à la décision.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce prépare également une proposition visant à créer un fonds pour l’efficacité énergétique, qui devrait fournir une assistance technique et un soutien financier aux entreprises afin de les aider à moderniser leurs technologies et à améliorer leur efficacité énergétique, a-t-il précisé.

Par ailleurs, Ngô Son Hai, directeur général adjoint du groupe Électricité du Vietnam (EVN), a souligné que les économies d’électricité sont essentielles non seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour renforcer la sécurité énergétique et soutenir le développement durable.

Au rythme actuel de croissance de la demande d’électricité, le réseau électrique national nécessite environ 4.000 à 5.000 MW supplémentaires chaque année. Dans ce contexte, les économies d’énergie jouent un rôle particulièrement important pour réduire la pression sur les investissements dans le secteur de l’énergie, a-t-il observé.

Pour ajouter 1.000 MW grâce à des projets éoliens offshore ou de centrales au GNL, il faut généralement compter trois à quatre ans après la réalisation de toutes les procédures avant leur mise en service. Parallèlement, une réduction de seulement 2% de la demande d’électricité permettrait déjà de réduire le besoin d’investissements d’environ 1.000 MW, a-t-il soutenu, soulignant que les économies d’énergie constituent une solution plus rapide, plus efficace et bien moins coûteuse.

Il a également recommandé des mesures pratiques pour une utilisation efficace de l’électricité, suggérant aux ménages de régler leurs climatiseurs à environ 26 °C, de limiter les pertes de refroidissement en gardant portes et fenêtres fermées et de procéder à un entretien et à des inspections réguliers.

Constatant qu’EVN a développé des outils permettant aux consommateurs de suivre leur consommation d’électricité quotidienne, mais que peu de personnes surveillent activement ces données, Hà Dang Son, directeur du Centre de recherche sur l’énergie et la croissance verte, a souligné que la mesure, l’évaluation et le suivi des données sont essentiels pour comprendre les habitudes de consommation et garantir des économies d’énergie efficaces. – VNA

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