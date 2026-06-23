Économie

UOB : le moral des entreprises vietnamiennes se redresse malgré les incertitudes mondiales

Selon l’étude Business Outlook 2026 d'UOB, 85 % des entreprises vietnamiennes interrogées se montrent optimistes quant à leurs performances commerciales. Neuf entreprises sur dix s’attendent à une amélioration de leurs résultats en 2026 et anticipent une croissance plus soutenue de leurs revenus entre 2027 et 2028.

Neuf entreprises sur dix s’attendent à une amélioration de leurs résultats en 2026. Photo: VNA
Neuf entreprises sur dix s’attendent à une amélioration de leurs résultats en 2026. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le climat des affaires au Vietnam connaît un net rebond malgré un environnement économique encore marqué par la hausse des coûts, les tensions géopolitiques persistantes et les incertitudes commerciales mondiales. C’est ce qui ressort de l’édition 2026 de l’étude « Business Outlook » publiée par la banque UOB.

Selon l’étude, 85 % des entreprises vietnamiennes interrogées se montrent optimistes quant à leurs performances commerciales, contre 48 % en 2025, année où la confiance des entreprises avait été affectée par les incertitudes liées à la politique tarifaire des États-Unis.

Les perspectives pour les prochains mois demeurent optimistes : neuf entreprises sur dix s’attendent à une amélioration de leurs résultats en 2026 et anticipent une croissance plus soutenue de leurs revenus entre 2027 et 2028.

Parallèlement aux préoccupations liées au commerce international et aux tensions géopolitiques, la gestion de l’énergie s’impose de plus en plus comme une priorité stratégique pour les entreprises vietnamiennes. L’étude révèle que 96 % d’entre elles accordent une importance particulière à l’efficacité énergétique, un niveau supérieur à la moyenne régionale de 87 %.

Dans le même temps, les entreprises accélèrent leur transformation numérique. L’intelligence artificielle (IA) s’affirme progressivement comme un moteur de croissance, avec huit entreprises sur dix ayant déjà commencé à l’intégrer dans leurs activités, même si seules 25 % l’utilisent à un niveau avancé.

Les bénéfices de l’IA se font déjà sentir : 49 % des entreprises constatent une amélioration de leur productivité, 47 % une réduction des coûts et 46 % une hausse de leur chiffre d’affaires. Confiantes dans le potentiel de cette technologie, près des deux tiers prévoient d’augmenter de plus de 25 % leur budget consacré à l’IA en 2026.

Toutefois, la mise en œuvre de l’IA demeure confrontée à plusieurs défis, notamment les coûts et les contraintes financières, les limites des solutions d’IA et de l’écosystème de partenaires, ainsi que les insuffisances liées aux données et au niveau de préparation des systèmes.

La gestion de la chaîne d’approvisionnement demeure également une priorité absolue pour 97 % des entreprises vietnamiennes. Afin de renforcer leur résilience, celles-ci poursuivent la diversification de leurs chaînes d’approvisionnement. Quatre entreprises sur cinq envisagent ainsi d’élargir leur réseau de fournisseurs en 2026, plus de la moitié privilégiant l’ASEAN tandis que 23 % misent sur des fournisseurs nationaux.

La tendance au « nearshoring » poursuit sa progression. Près d’un tiers des entreprises vietnamiennes prévoient de créer ou d’étendre leurs capacités de production au Vietnam, tandis que 43 % envisagent une expansion dans d’autres pays de l’ASEAN.

Cette évolution favorise également l’expansion internationale. Sept entreprises vietnamiennes sur dix ont développé leurs activités à l’étranger en 2025 et neuf sur dix prévoient de poursuivre cette dynamique au cours des trois prochaines années.

L’ASEAN reste la destination privilégiée de cette expansion, choisie par 65 % des entreprises vietnamiennes, avec une attention particulière portée à la Thaïlande, à Singapour et à l’Indonésie.

Selon Pham Nhu Anh, représentante d’UOB Vietnam, les entreprises vietnamiennes font preuve d’une remarquable capacité d’adaptation dans un contexte mondial incertain. Elles ne se contentent plus de se redresser, mais s’engagent dans une transformation profonde fondée sur le numérique, le renforcement des chaînes d’approvisionnement et l’expansion régionale afin de saisir de nouvelles opportunités de croissance à long terme. -VNA

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