Politique

Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité historique et leur coopération stratégique

En visite à Cuba en qualité d’envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoai Trung a réaffirmé la détermination des deux pays à approfondir leur partenariat fraternel et à promouvoir une coopération plus étroite dans les domaines politique, économique et social.

Nguyễn Thanh Bình
Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung (gauche) et le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Photo: VNA
Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung (gauche) et le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Photo: VNA

La Havane (VNA) - En qualité d’envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de l'Etat vietnamien Tô Lâm, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a effectué une visite du 20 au 22 juin, à Cuba.

Cette mission avait pour objectif d’informer les dirigeants cubains des résultats du 14e Congrès national du PCV et d’échanger sur les perspectives de coopération entre les deux Partis et les deux États.

Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie vietnamienne a été reçu par le premier secrétaire du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel, ainsi que par le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Il s’est également entretenu avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla.

Il a par ailleurs présenté les résultats du 14e Congrès du PCV lors d’une conférence organisée par le Comité central du PCC, sous la présidence de Miguel Díaz-Canel, en présence de nombreux membres du Bureau politique et du Secrétariat du PCC.

À cette occasion, Lê Hoai Trung a transmis les messages du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, à l’attention du général d’armée Raúl Castro et du président Miguel Díaz-Canel. Il a également adressé les salutations des hauts dirigeants vietnamiens à leurs homologues cubains, réaffirmant la position constante du Vietnam consistant à renforcer la solidarité avec Cuba, à soutenir la cause révolutionnaire du peuple cubain et à poursuivre une coopération fraternelle au service du développement de chaque pays ainsi que de la paix et de la stabilité internationales.

S’appuyant sur les orientations adoptées lors du 14e Congrès national du PCV, il a présenté les principaux acquis de près de quarante années de Renouveau (Doi moi), ainsi que les enseignements tirés de cette expérience. Il a également exposé les objectifs stratégiques et les priorités de développement que le Vietnam s’est fixés à l’horizon 2030 et 2045 afin d’entrer dans une nouvelle phase de croissance et de modernisation.

Il a, dans le même temps, salué les récentes mesures de transformation économique et institutionnelle approuvées par les instances dirigeantes cubaines. Il a exprimé sa confiance dans la capacité du PCC à surmonter les difficultés actuelles et à poursuivre le développement du pays au bénéfice de sa population.

Les dirigeants cubains ont, pour leur part, exprimé leur satisfaction face à la décision de Tô Lâm d’envoyer un représentant spécial à La Havane pour présenter les résultats du 14e Congrès national du PCV. Selon eux, cette initiative témoigne du niveau exceptionnel de confiance politique et de la profondeur des relations fraternelles unissant les deux Partis, les deux États et leurs peuples.

Miguel Díaz-Canel et Manuel Marrero Cruz ont salué les progrès économiques et sociaux réalisés par le Vietnam et estimé que les enseignements tirés de quarante années de réformes constituaient une source d’inspiration précieuse pour les transformations actuellement engagées à Cuba.

Les deux parties se sont également félicitées des résultats obtenus dans la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, où plusieurs projets ont enregistré des avancées significatives grâce à l’impulsion des plus hautes autorités des deux pays.

Elles sont convenues de poursuivre les échanges et visites de haut niveau, de renforcer la coopération entre leurs institutions respectives et de développer davantage les mécanismes de coordination existants.

Dans la perspective du centenaire de la naissance de Fidel Castro en 2026, elles ont décidé de coordonner l’organisation de diverses activités commémoratives d’envergure. Elles ont également souligné l’importance de promouvoir les échanges entre les peuples, en particulier parmi les jeunes générations, et de continuer à se soutenir mutuellement dans les enceintes multilatérales, notamment au sein de l’Organisation des Nations unies et du Mouvement des non-alignés.

Cette visite a permis de réaffirmer la solidarité historique entre le Vietnam et Cuba et de donner une nouvelle impulsion à leur coopération spéciale, dans un contexte marqué par les ambitions de développement et de modernisation des deux pays. -VNA

Nguyễn Thanh Bình
source
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Cuba #relations #coopération #visite
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam réaffirme son amitié traditionnelle avec Cuba

« Le Vietnam est profondément préoccupé par la mesure judiciaire du Département de la Justice des États-Unis consistant à émettre un acte d’accusation pénale contre l’ancien Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et ancien président du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro ».

Voir plus

Le directeur adjoint permanent de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, Le Hai Binh, offre un cadeau à l’ambassadrice d’Irlande au Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin. Photo: VNA

Vietnam-Irlande : vers une coopération de recherche d'envergure mondiale

Le professeur associé Le Hai Binh a exprimé le souhait de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh d'intensifier les programmes de recherche communs de niveau mondial avec des partenaires irlandais et de bénéficier de bourses et de formations de courte durée pour les cadres stratégiques du Parti et de l’État vietnamien.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, reçoit à Hanoï l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de sa mission au Vietnam. Photo : VNA

Renforcer les relations traditionnelles et la coopération amicale Vietnam-Palestine

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a reçu le 23 juin à Hanoï l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations d’amitié traditionnelles et d’élargir la coopération entre le Vietnam et la Palestine.

La vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang et le co-ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce, Matt Thistlethwaite. Photo : VNA

Renforcer la coopération Vietnam-Australie en vue du succès de l’APEC 2027

À l’occasion de sa visite de travail en Australie les 22 et 23 juin, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyen Minh Hang a tenu plusieurs rencontres avec de hauts responsables australiens. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam-Australie et de coopérer étroitement pour assurer le succès de l’Année de l’APEC 2027, dont le Vietnam assurera la présidence.

Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite), reçoit l’ambassadeur du Canada au Vietnam, James Nickel. Photo: nhandan.vn

Vietnam et Canada approfondissent leur coopération de défense

Le Vietnam et le Canada souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense, notamment dans la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense et la sécurité maritime, dans le cadre du développement positif de leur partenariat global.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors du Forum d'affaires ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le Vietnam, clé de l'équilibre régional, selon un expert russe

Le Vietnam joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre en Asie du Sud-Est grâce à sa stabilité politique, sa diplomatie équilibrée et son engagement en faveur du multilatéralisme, a estimé l'expert russe des relations internationales Grigory Trofimchuk dans un entretien accordé à la VNA à Moscou.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) et le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam reçoit le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu le 22 juin à Hanoï le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao, réaffirmant la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique global, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime et de la coopération humanitaire.

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Photo: VNA

Visite d’amitié d’une flottille de la marine indienne à Hô Chi Minh-Ville

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Cette escale vise à renforcer l’amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde, notamment dans le domaine de la défense.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam s'exprime lors de la cérémonie. Photo : VNA

Constituer un personnel de sécurité répondant aux exigences de la nouvelle ère

Lors de la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de l’Académie de sécurité populaire, le secrétaire général du Parti et président, To Lam, a appelé l’établissement à devenir un centre national de premier plan et de niveau international en matière de formation et de recherche, afin de préparer des cadres capables de relever les défis sécuritaires de l’ère numérique.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Trinh Van Quyet, remettent les prix A aux auteurs et groupes d’auteurs lors de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale appelle la presse à innover pour mieux servir la Patrie et le peuple

À l’occasion de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse 2025, organisée le 21 juin à Hai Phong à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les contributions des journalistes au développement du pays et les a appelés à continuer d’innover, à défendre les valeurs fondamentales du journalisme révolutionnaire et à mettre leur plume au service de la Patrie et du peuple.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le stand de l’Association des journalistes lors de la Fête nationale de la presse 2026. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale visite la Fête nationale de la presse 2026

À l’occasion de la Fête nationale de la presse 2026 organisée à Hai Phong, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a visité plusieurs stands d’organes de presse. Cette manifestation, tenue à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, met en lumière les réalisations du secteur, son engagement dans la transformation numérique et son rôle dans la nouvelle ère de développement du pays.