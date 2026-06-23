Condoléances à Cuba suite au décès du vice-Premier ministre Ramiro Valdés Ménédez

Hanoï (VNA) – À la nouvelle du décès du Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain Ramiro Valdés Ménédez, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé, le 22 juin, ses condoléances à son homologue cubain Manuel Marrero Cruz, au gouvernement cubain ainsi qu’ à la famille du défunt.
Ramiro Valdés Ménédez est décédé le 21 juin à l'âge de 94 ans. -VNA
Le Vietnam réaffirme son amitié traditionnelle avec Cuba
« Le Vietnam est profondément préoccupé par la mesure judiciaire du Département de la Justice des États-Unis consistant à émettre un acte d’accusation pénale contre l’ancien Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et ancien président du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro ».