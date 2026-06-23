Politique

Condoléances à Cuba suite au décès du vice-Premier ministre Ramiro Valdés Ménédez

À la nouvelle du décès du Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain Ramiro Valdés Ménédez, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé, le 22 juin, ses condoléances à son homologue cubain Manuel Marrero Cruz, au gouvernement cubain ainsi qu’ à la famille du défunt.

Le Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain, Ramiro Valdés Ménédez. Photo: ambassade de Cuba au Royaume-Uni
Le Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain, Ramiro Valdés Ménédez. Photo: ambassade de Cuba au Royaume-Uni

Hanoï (VNA) – À la nouvelle du décès du Commandeur de la Révolution et vice-Premier ministre cubain Ramiro Valdés Ménédez, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé, le 22 juin, ses condoléances à son homologue cubain Manuel Marrero Cruz, au gouvernement cubain ainsi qu’ à la famille du défunt.
Ramiro Valdés Ménédez est décédé le 21 juin à l'âge de 94 ans. -VNA

#Cuba
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam réaffirme son amitié traditionnelle avec Cuba

« Le Vietnam est profondément préoccupé par la mesure judiciaire du Département de la Justice des États-Unis consistant à émettre un acte d’accusation pénale contre l’ancien Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et ancien président du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro ».

Voir plus

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors du Forum d'affaires ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le Vietnam, clé de l'équilibre régional, selon un expert russe

Le Vietnam joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre en Asie du Sud-Est grâce à sa stabilité politique, sa diplomatie équilibrée et son engagement en faveur du multilatéralisme, a estimé l'expert russe des relations internationales Grigory Trofimchuk dans un entretien accordé à la VNA à Moscou.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) et le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam reçoit le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu le 22 juin à Hanoï le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao, réaffirmant la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique global, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime et de la coopération humanitaire.

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Photo: VNA

Visite d’amitié d’une flottille de la marine indienne à Hô Chi Minh-Ville

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Cette escale vise à renforcer l’amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde, notamment dans le domaine de la défense.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam s'exprime lors de la cérémonie. Photo : VNA

Constituer un personnel de sécurité répondant aux exigences de la nouvelle ère

Lors de la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de l’Académie de sécurité populaire, le secrétaire général du Parti et président, To Lam, a appelé l’établissement à devenir un centre national de premier plan et de niveau international en matière de formation et de recherche, afin de préparer des cadres capables de relever les défis sécuritaires de l’ère numérique.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Trinh Van Quyet, remettent les prix A aux auteurs et groupes d’auteurs lors de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale appelle la presse à innover pour mieux servir la Patrie et le peuple

À l’occasion de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse 2025, organisée le 21 juin à Hai Phong à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les contributions des journalistes au développement du pays et les a appelés à continuer d’innover, à défendre les valeurs fondamentales du journalisme révolutionnaire et à mettre leur plume au service de la Patrie et du peuple.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le stand de l’Association des journalistes lors de la Fête nationale de la presse 2026. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale visite la Fête nationale de la presse 2026

À l’occasion de la Fête nationale de la presse 2026 organisée à Hai Phong, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a visité plusieurs stands d’organes de presse. Cette manifestation, tenue à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, met en lumière les réalisations du secteur, son engagement dans la transformation numérique et son rôle dans la nouvelle ère de développement du pays.

Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung (droite), remet un cadeau au vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Renforcement des liens entre Da Nang et l'Allemagne

L'Allemagne figure actuellement parmi les principaux partenaires européens de Da Nang dans les domaines de l'industrie, de la recherche, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges culturels.

Séance plénière du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung au Sommet ASEAN-Russie : le Vietnam affirme son rôle de passerelle

La visite du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et sa participation au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie ont permis de mettre en lumière le rôle du Vietnam dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN, tout en ouvrant une nouvelle phase du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Le chef de la diplomatie Lê Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères

À Kazan, le sommet ASEAN-Russie ouvre un nouveau cycle de coopération

La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie organisé à Kazan les 17 et 18 juin a permis de consolider le partenariat entre l’ASEAN et la Russie tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Selon le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, la rencontre a marqué une étape importante dans l’approfondissement de la coopération régionale et bilatérale.