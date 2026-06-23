Condoléances à Cuba suite au décès du vice-Premier ministre Ramiro Valdés Ménédez

À l’occasion de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse 2025, organisée le 21 juin à Hai Phong à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les contributions des journalistes au développement du pays et les a appelés à continuer d’innover, à défendre les valeurs fondamentales du journalisme révolutionnaire et à mettre leur plume au service de la Patrie et du peuple.