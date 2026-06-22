Visite d’amitié d’une flottille de la marine indienne à Hô Chi Minh-Ville

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une flottille de la marine indienne composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, conduite par le contre-amiral Alok Ananda, commandant de la flotte orientale de la marine indienne, est arrivée le 22 juin au port international Nha Rong–Khanh Hoi pour une visite d’amitié de trois jours à Hô Chi Minh-Ville.

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Cette escale vise à contribuer au renforcement de l’amitié traditionnelle et du Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde, notamment dans le domaine de la coopération en matière de défense, tout en favorisant les échanges et les interactions entre les deux marines.

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Au cours de leur séjour, les 610 officiers et marins à bord effectueront des visites de courtoisie auprès des autorités du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et des responsables du Commandement de la 2e région de la Marine. Ils déposeront également des gerbes de fleurs au pied de la statue du Président Hô Chi Minh située dans la rue piétonne Nguyen Hue, et visiteront plusieurs sites culturels et historiques de la ville.

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L’INS Udaygiri est une frégate furtive lance-missiles guidés d’un déplacement de 6 670 tonnes. Longue de 149 mètres, elle peut atteindre une vitesse maximale de 28 nœuds et est équipée de systèmes de missiles sol-air à longue portée, d’armements anti-navires et anti-sous-marins, ainsi que de systèmes de détection avancés.

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L’INS Taragiri est également une frégate furtive de 6 670 tonnes, dotée de missiles supersoniques mer-mer, de missiles sol-air à moyenne portée et de systèmes spécialisés de lutte anti-sous-marine. -VNA

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