Économie

Top 10 des banques les plus prestigieuses du Vietnam en 2026

Le classement 2026 met en lumière la solidité financière, la réputation médiatique et la qualité des relations avec la clientèle des principales banques vietnamiennes, dans un contexte de croissance économique soutenue et de transformation du secteur bancaire.

Transaction dans une banque. Photo: VNA
Transaction dans une banque. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La société Vietnam Report a annoncé les dix banques commerciales les plus prestigieuses du pays en 2026. La cérémonie de distinction des établissements retenus devrait se tenir en août prochain à Hanoi.

Établi selon une méthodologie scientifique et objective, ce classement repose sur trois critères principaux : la capacité financière évaluée à partir des états financiers les plus récents, la réputation médiatique mesurée grâce à la méthode de codage des contenus publiés dans les principaux médias, ainsi que les résultats d’enquêtes réalisées auprès des groupes concernés et des parties prenantes, actualisés jusqu’en mai 2026.

La liste comprend la Banque commerciale par actions de commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Banque commerciale par actions d’industrie et de commerce du Vietnam (VietinBank), la Banque commerciale par actions de technologieset de commerce (Techcombank), la Banque commerciale par actions de l'Armée (MB Bank), la Banque commerciale par actions d’investissementet de développement du Vietnam (BIDV), la Banque de l'Agriculture et du Développement rural (Agribank), la Banque commerciale par actions d'Asie (ACB), la Banque commerciale par actions de la Prospérité du Vietnam (VPBank), la Banque commerciale par actions de Développement de Hô Chi Minh-Ville (HDBank) et la Banque commerciale par actions Saïgon-Hanoï (SHB).

tcbc-top-10-ngan-hang-2026-danh-sach-1.png
Top 10 des banques les plus prestigieuses du Vietnam en 2026. Source: Vietnam Report

Vietnam Report a également rendu public son classement des dix banques commerciales privées les plus réputées du pays. Celui-ci est dominé par Techcombank, suivie notamment d’ACB, VPBank, HDBank, SHB, LPBank, SaigonBank, TPBank, SeABank et MSB.

Analysant les perspectives du secteur, le directeur général de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a souligné que les banques vietnamiennes évoluent dans un environnement marqué à la fois par d’importantes opportunités de croissance et par des défis persistants. Les tensions géopolitiques, les fluctuations des prix de l’énergie, les tendances protectionnistes dans le commerce international ainsi que les ajustements des politiques monétaires des grandes économies continuent d’exercer des pressions sur l’activité bancaire.

Selon lui, l’économie vietnamienne fait néanmoins preuve d’une capacité de résilience et d’adaptation remarquable. Au premier trimestre 2026, le produit intérieur brut a progressé de 7,83 % en glissement annuel, tandis que l’inflation est demeurée sous contrôle, avec une hausse moyenne de l’indice des prix à la consommation de 3,51 %. Cette situation offre aux autorités monétaires une marge de manœuvre pour maintenir des taux d’intérêt favorables à la croissance.

Le système bancaire conserve son rôle central dans le financement de l’économie. Vietnam Report observe ainsi une reprise de la concurrence en matière de mobilisation des capitaux. Les données montrent que la croissance du crédit dépasse nettement celle des dépôts traditionnels, entraînant une hausse continue du ratio prêts-dépôts. Les banques sont donc amenées à recourir davantage à des sources de financement alternatives afin de soutenir l’expansion du crédit.

Dans le même temps, la Banque d’État du Vietnam poursuit en 2026 l’alignement progressif de son cadre réglementaire sur les normes internationales de Bâle III. Cette orientation se traduit notamment par un projet de circulaire destiné à remplacer la circulaire n°22/2019 relative aux limites et aux ratios de sécurité applicables aux établissements de crédit. L’objectif est d’encourager une croissance davantage fondée sur la qualité des fonds propres et la gestion des risques plutôt que sur l’augmentation de la taille des bilans. Les experts soulignent toutefois la nécessité d’assurer une transition équilibrée entre les impératifs de stabilité du système financier et les besoins de financement de l’économie.

Les résultats de l’enquête menée par Vietnam Report sur les facteurs déterminants de la réputation bancaire confirment cette évolution. Si la sécurité, la transparence et la protection des données demeurent les critères les plus importants, cités par 89,5 % des répondants, d’autres éléments liés à l’expérience client occupent désormais une place essentielle. La qualité des produits et services est mentionnée par 54,3 % des personnes interrogées, la qualité du service client par 48,1 % et le professionnalisme du personnel par 46,2 %.

Ces résultats illustrent une transformation progressive de la concurrence bancaire au Vietnam, où la performance financière et l’innovation technologique ne suffisent plus, à elles seules, à asseoir la réputation des établissements. La capacité à instaurer une relation durable et de confiance avec les clients apparaît désormais comme un facteur déterminant de différenciation. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #Top 10 des banques les plus prestigieuses #banques #Vietnam #Vietnam Report
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

L'île de Truong Sa Lon du Vietnam. Photo : VNA

Économie bleue : le Vietnam à la recherche d’un équilibre durable

La croissance de l’économie maritime offre de nombreuses opportunités au Vietnam, mais elle engendre également des défis majeurs pour la préservation des milieux marins. Des zones d’élevage de poissons et de crustacés côtières aux célèbres baies touristiques, en passant par les aires marines protégées riches en biodiversité marine, les impacts des déchets plastiques, des rejets terrestres et de l’exploitation non durable sont visibles au quotidien. Dans ce contexte, la sauvegarde de l’environnement marin n’est plus un simple mot d’ordre, mais une condition essentielle pour maintenir les moyens de subsistance des populations, la biodiversité et l’avenir économique du pays.

Experts participant au séminaire organisé par le Portail du gouvernement, le 22 juin. Photo : VNA

La garantie de la sécurité énergétique nationale exige des mesures d’efficacité

Le gouvernement exige désormais des organismes publics et des entreprises qu’ils élaborent des plans d’économie d’énergie, définissent des indicateurs clés de performance en matière d’efficacité énergétique, établissent des normes de consommation d’énergie et renforcent les normes et réglementations techniques relatives à la production et à l’exportation.

Participants à la conférence « Promouvoir le développement du commerce électronique dans l’industrie de la mode » à Hô Chi Minh-Ville. Photo fournie par les organisateurs

L’e-commerce, nouveau moteur de croissance pour la mode vietnamienne

L’industrie de la mode vietnamienne est sur le point d’entamer une nouvelle phase de croissance avec l’accélération de l’adoption du commerce électronique, même si les entreprises doivent surmonter les défis liés à l’image de marque, à la durabilité et à la transformation numérique pour saisir pleinement cette opportunité.

Les cinq nouvelles lignes de métro confiées au consortium Vinhomes–VinSpeed devraient entrer en service à l’horizon 2030. Photo : VNA

Hanoï accélère le développement de son réseau de métro

Hanoï a lancé simultanément cinq lignes de métro totalisant plus de 300 kilomètres, marquant une étape importante dans le développement du transport public de masse de la capitale. Ces nouvelles infrastructures devraient contribuer à désengorger le trafic, renforcer les connexions entre les pôles de croissance et ouvrir de nouvelles perspectives de développement urbain pour les décennies à venir.

Caroline Vik, directrice des politiques de la DFC. Photo: VNA

Le Vietnam figure parmi les marchés prioritaires pour la DFC américaine

La Société américaine de financement du développement international (DFC) identifie d’importantes opportunités d’investissement dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’intelligence artificielle (IA), les centres de données et les technologies financières (fintech), selon Caroline Vik, directrice des politiques.

Les entreprises publiques constituent un levier essentiel pour l’État dans la régulation macroéconomique. Photo: VNA

Une nouvelle feuille de route pour les entreprises publiques

Quarante ans après le lancement de la politique de Dôi moi (Renouveau), l’économie vietnamienne a profondément évolué, marquée par l’essor du secteur privé et une intégration internationale accrue. Dans ce contexte, le secteur économique d’État ne s’efface pas : il se redéfinit comme une force d’impulsion, appelée à orienter les secteurs clés et à stabiliser les grands équilibres macroéconomiques.

Au poste-frontière de Tinh Bien, dans la province d'An Giang. Photo: VNA

Les douanes renforcent la lutte contre les marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Face à la montée du commerce électronique transfrontalier et à la sophistication croissante des réseaux de contrefaçon, les autorités douanières vietnamiennes renforcent leurs dispositifs de contrôle afin de lutter contre les marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Multipliant les saisies aux postes-frontières, dans les ports maritimes et sur les itinéraires de transit, elles misent également sur la transformation numérique, la gestion des risques et le perfectionnement du cadre juridique pour empêcher l’entrée de produits contrefaits sur le marché.