Économie

Le Vietnam conserve sa compétitivité en matière de coûts malgré les défis régionaux; selon le rapport JLL

Dans un contexte de hausse constante des coûts d'aménagement de bureaux dans la région Asie-Pacifique, le Vietnam se distingue comme l'un des marchés les plus rentables, offrant un équilibre attrayant entre qualité et rentabilité.

Hô Chi Minh-Ville bénéficie d'un avantage concurrentiel en matière de coûts d'aménagement de bureaux dans la région. — Photo doanhnghieptiepthi.vn
Hô Chi Minh-Ville bénéficie d'un avantage concurrentiel en matière de coûts d'aménagement de bureaux dans la région. — Photo doanhnghieptiepthi.vn



Hô Chi Minh-Ville, 23 juin (VNA) – Face à l’augmentation des coûts d’aménagement de bureaux dans la région Asie-Pacifique, le Vietnam se distingue comme l’un des marchés les plus rentables, offrant un équilibre attractif entre qualité et rentabilité, selon la dernière publication de JLL.

Le récent guide de JLL sur les coûts d’aménagement de bureaux en Asie-Pacifique met en lumière la complexité des coûts, les fluctuations monétaires et la demande croissante d’espaces de travail performants et adaptés.

Le rapport souligne que les coûts d’aménagement de bureaux sont en hausse sur tout le continent, sous l’effet de la pénurie de main-d’œuvre, de la flambée des prix des matériaux et de la complexité croissante des systèmes mécaniques, électriques et technologiques.

Les incertitudes géopolitiques constituent un risque majeur pour les coûts, car les conflits en cours au Moyen-Orient et les perturbations d'approvisionnement qui en découlent continuent d'alimenter la volatilité des marchés mondiaux de l'énergie, en particulier pour les économies de la région Asie-Pacifique dépendantes des importations d'énergie, de produits pétrochimiques et de matériaux à forte intensité énergétique.

Malgré ces difficultés, Hô Chi Minh-Ville conserve un avantage concurrentiel en matière de coûts d'aménagement de bureaux dans la région, avec un coût moyen de 1 150 dollars par mètre carré pour des bureaux d'entreprises de qualité moyenne, soit 26 % de moins que la moyenne régionale de 1 550 dollars par mètre carré.

Cet avantage concurrentiel place Hô Chi Minh-Ville en position favorable par rapport aux marchés développés comme Singapour (2 400 dollars par mètre carré), Tokyo (2 500 dollars par mètre carré), Séoul (1 850 dollars par mètre carré) et les principales villes australiennes (2 000 dollars par mètre carré en moyenne).

Le rapport souligne néanmoins que cette compétitivité en matière de coûts est mise à rude épreuve par divers facteurs.

La dépréciation du dong vietnamien de 2,8 % par rapport au dollar américain au cours de l'année écoulée a considérablement renchéri le coût, en monnaie locale, des équipements mécaniques et électriques importés, des systèmes technologiques et des finitions haut de gamme, principalement d'origine internationale.

Cette situation représente un défi majeur pour la gestion budgétaire des multinationales, les obligeant à réaliser une analyse en double devise, à la fois en dollars américains et en dongs vietnamiens.

Par ailleurs, le marché vietnamien est confronté à une pénurie de main-d'œuvre technique spécialisée, notamment dans les domaines de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) et de l'installation des équipements mécaniques et électriques – une tendance observée dans toute la région Asie-Pacifique.

La hausse des coûts de main-d'œuvre, l'allongement des délais de livraison et la concurrence accrue des grands projets d'infrastructure, de centres de données et du secteur industriel exercent une pression supplémentaire sur le marché.

En 2026, les entreprises ne se contentent plus d'aménager leurs bureaux ; elles investissent dans l'attraction des talents et la constitution de réserves opérationnelles. Selon Stephanie Dinh, responsable des services de projets et de développement chez JLL Vietnam, la performance des espaces de travail est désormais un atout stratégique pour une productivité à long terme.

« Bien que le Vietnam conserve une forte compétitivité en termes de coûts dans la région, nous conseillons à nos clients d'adopter des stratégies d'approvisionnement plus sophistiquées qui tiennent compte du risque de change, de la diversification de la chaîne d'approvisionnement et d'une implication précoce des entreprises de construction », a déclaré Stephanie Dinh.

Le rapport de JLL met en lumière les défis rencontrés dans la région, notamment la hausse des coûts d'aménagement due aux contraintes de main-d'œuvre, à la tarification des risques et aux marges des entreprises de construction.

Par ailleurs, les fluctuations monétaires engendrent d'importantes distorsions de coûts, obligeant les entreprises de construction à ajuster leurs primes de risque. L'étude souligne que les entreprises multinationales ont besoin d'une analyse en double devise et de stratégies d'approvisionnement adaptées au contexte local pour éviter les erreurs budgétaires.

Environ 88 % des marchés de la région Asie-Pacifique font état d'une augmentation des demandes de renseignements concernant les aménagements durables, et 46 % des organisations réduisent activement leur consommation d'énergie.

Les entreprises privilégient désormais les espaces de travail performants et dotés de technologies de pointe, considérés comme des stratégies de gestion des risques plutôt que comme de simples améliorations discrétionnaires. Il est donc essentiel d'anticiper les coûts et de prendre des décisions éclairées par le contexte local.

« Les organisations qui intègrent une planification stratégique des coûts et une connaissance approfondie du marché local dès la phase de conception sont mieux placées pour gérer ces contraintes et mener à bien leurs projets dans le respect du budget.

« L'essentiel est de comprendre que le coût initial le plus bas ne garantit pas toujours la meilleure valeur à long terme, notamment en tenant compte de la performance des espaces de travail, de la durabilité et de l'efficacité opérationnelle », a déclaré Stephanie Dinh. - VNA

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