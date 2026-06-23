Économie

Vinh Long étend ses cultures de pamplemousses à chair verte pour l’exportation

Le pomelo à chair verte est devenu l’une des principales cultures de Vinh Long, avec plus de 13.800 hectares plantés et plus de 10.000 hectares en production. La province compte actuellement 233 codes de zones de culture orientées vers l’exportation, couvrant plus de 1 224 hectares.

Les conditions naturelles favorables et la haute qualité des fruits font du pomelo à chair verte un produit agricole stratégique pour la région. Photo: VNA
Les conditions naturelles favorables et la haute qualité des fruits font du pomelo à chair verte un produit agricole stratégique pour la région. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) – La province de Vinh Long (Sud) accélère le développement de ses surfaces cultivées de pomelos à chair verte destinés à l’exportation, suite à l’expédition de son premier chargement vers l’Australie et à l’ouverture de nouvelles perspectives d’accès officiel au marché chinois.

Selon les autorités provinciales, le pomelo à chair verte s’est imposé comme l’une des principales cultures de Vinh Long, avec plus de 13.800 hectares plantés et plus de 10.000 hectares en production. La province compte actuellement 233 codes de zones de culture orientées vers l’exportation, couvrant plus de 1 224 hectares.

Pour répondre à la demande internationale croissante, les agriculteurs développent des zones de production spécialisées, mettent en œuvre les normes VietGAP et les pratiques de l’agriculture biologique, tout en renforçant leurs liens avec les coopératives et les entreprises d’exportation afin de garantir la qualité et la traçabilité des produits.

Le directeur du Département provincial de l’agriculture et de l’environnement, Lm Van Tân, a souligné que des conditions naturelles favorables et la haute qualité des fruits font du pomelo à chair verte un produit agricole stratégique pour la région. Dans des conditions de production stables, cette culture génère un revenu annuel de 200 à 300 millions de dôngs (environ 7.600 à 11.400 dollars) par hectare.

La province continuera d’accompagner les agriculteurs dans l’adoption des normes requises par les marchés internationaux, ainsi que dans la création de coopératives et de zones de production à grande échelle, afin de développer durablement la filière du pomelo à chair verte et d’étendre sa présence sur des marchés tels que l’Union européenne, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée et la Chine. – VNA

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#cultures de pamplemousses à chair verte #province de Vinh Long
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