Le Vietnam et le Canada coorganisent une formation d’officiers d’état-major des Nations unies

Hanoi (VNA) - Une cérémonie d’ouverture de la formation destinée aux officiers d’état-major des Nations unies (UNSOC), coorganisée par le Vietnam et le Canada, s’est tenue le 22 juin au siège du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix relevant du ministère vietnamien de la Défense.

Il s’agit du premier cours UNSOC organisé depuis la reconnaissance, en mars 2026, de cette formation par les Nations Unies comme répondant aux normes onusiennes, marquant une étape importante dans la professionnalisation et la normalisation de la formation au maintien de la paix au sein du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix.

La formation réunit 37 stagiaires issus de neuf pays partenaires du Programme canadien d’instruction et de coopération militaires (MTCP) : le Bangladesh, le Cambodge, les Fidji, l’Indonésie, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, le Timor-Leste et le Vietnam. Cinq officiers lao y participent également à l’invitation du ministère vietnamien de la Défense.

Le cours de formation. Photo: qdnd.vn

Prévue jusqu’au 12 juillet 2026, la session est encadrée par cinq instructeurs vietnamiens et deux instructeurs canadiens, assistés par des coordinateurs des deux pays. Tous disposent d’une solide expérience dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies, acquise aussi bien au siège de l’ONU à New York que dans différentes missions déployées sur le terrain.

Au cours de la formation, les participants suivront des enseignements théoriques et prendront part à des exercices pratiques portant sur la gestion de diverses situations opérationnelles. À l’issue du cours, les stagiaires participeront à un exercice intégré (INSTEX) simulant les missions d’un officier d’état-major des Nations Unies.

Les stagiaires recevront notamment une formation sur les principes fondamentaux et le cadre juridique des opérations de maintien de la paix, la mise en œuvre des activités liées à la paix et à la sécurité, les structures organisationnelles et les mécanismes de fonctionnement des missions onusiennes, ainsi que sur la prévention des violences sexuelles liées aux conflits, la protection de l’enfance, les valeurs et normes de conduite des Nations unies, sans oublier les questions d’éthique et de discipline applicables au personnel de l’Organisation.

L’exercice intégré final (INSTEX) permettra aux stagiaires de s’entraîner à la gestion de situations simulées sur le terrain et d’exercer les fonctions d’officier d’état-major des Nations Unies, notamment en matière de coordination opérationnelle dans un environnement multidimensionnel de maintien de la paix.

Selon le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, la reconnaissance officielle accordée par les Nations unies au programme UNSOC organisé avec l’appui du Canada témoigne des progrès accomplis dans le développement des capacités vietnamiennes de formation. L’organisation de ce cours UNSOC constitue une illustration concrète du développement de la coopération entre le Vietnam et le Canada dans le domaine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

De son côté, le lieutenant-colonel Paul Payne, attaché de défense du Canada au Vietnam, a souligné que cette certification internationale reflète le professionnalisme, la crédibilité et la qualité des formations dispensées par le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix.

Il a estimé qu’il s’agissait d’une étape supplémentaire vers l’objectif d’une autonomie complète du Vietnam dans la coordination et l’organisation de ce type de formation conformément aux standards de l’ONU, tout en renforçant son rôle de futur centre régional d’excellence en matière de maintien de la paix. -VNA

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