Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur coopération journalistique à l’ère numérique

Hanoï (VNA) - Le 22 juin à Hanoï, l’Association des journalistes du Vietnam a reçu une délégation de l’Association des journalistes de la République de Corée (JAK), conduite par son président, Park Jong Hyun.

Lors de la rencontre, Le Quoc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), vice-président de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, et président de l’Association des journalistes du Vietnam, s’est félicité de la visite de la délégation sud-coréenne et a salué les relations de coopération d'amitié entre les organisations de presse des deux pays.

Il a rappelé qu’une délégation de l’Association des journalistes du Vietnam s’était rendue en République de Corée l’an dernier pour rencontrer plusieurs organes de presse et échanger sur les pratiques professionnelles.

Le Quoc Minh a également présenté les principales activités organisées à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne. Parmi elles figurent la Fête nationale de la presse, qui a réuni des journalistes de tout le pays pour échanger leurs expériences et présenter leurs produits médiatiques au public. Organisé ces dernières années dans différentes localités, l’événement contribue également à promouvoir l’image et les atouts des régions hôtes. L’édition 2026 s’est tenue à Hai Phong.

Dans le cadre de ces célébrations, l’Association des journalistes du Vietnam a aussi organisé le Forum national de la presse, consacré à plusieurs sujets majeurs tels que la restructuration des organes de presse, l’amélioration de l’efficacité des rédactions, l’application de l’intelligence artificielle et la recherche de modèles économiques adaptés à l’environnement numérique.

Selon Le Quoc Minh, les médias du monde entier font face à des défis similaires liés à la transformation numérique. L’Association des journalistes du Vietnam souhaite ainsi poursuivre les échanges d’expériences avec ses homologues sud-coréens. Il a salué les visites, les programmes d’échanges et les activités de coopération menés ces dernières années et exprimé le souhait d’accueillir davantage de journalistes et d’experts sud-coréens au Vietnam.

Pour sa part, Park Jong Hyun a souligné que la presse vietnamienne venait de célébrer un jalon important avec le 101e anniversaire de la presse révolutionnaire vietnamienne. Il s’est déclaré convaincu que l’Association des journalistes du Vietnam continuerait à contribuer activement au développement du pays.

Il a indiqué que chaque visite au Vietnam lui permettait de mieux comprendre le pays et son peuple, renforçant ainsi l’amitié entre les deux nations. Il a également rappelé que l’année 2026 marque le 130e anniversaire de la publication du premier journal en langue sud-coréenne.

Les deux parties ont estimé que, dans un contexte de profondes mutations du paysage médiatique mondial sous l’effet du numérique et de l’intelligence artificielle, le partage d’expériences et le renforcement des échanges professionnels revêtaient une importance particulière. Elles ont exprimé leur souhait d’accélérer la mise en œuvre de programmes de coopération, d’échanges et de partage d’expériences afin de valoriser leurs atouts respectifs à l’ère numérique et de renforcer les relations entre les milieux journalistiques vietnamien et sud-coréen.

La visite de la délégation de la JAK se déroule du 22 au 26 juin 2026 dans le cadre du programme d’activités extérieures de l’Association des journalistes du Vietnam pour l’année 2026. -VNA