Quang Tri accueille le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026

Quang Tri (VNA) - La cérémonie d’ouverture du programme Pacific Partnership – Pacific Friendship 2026 (PP-PF 26) s’est tenue dans la soirée du 22 juin dans le quartier de Dong Hoi, sous l’égide du Comité populaire de la province de Quang Tri et de l’ambassade des États-Unis au Vietnam.

L’événement réunit environ 300 militaires, spécialistes et experts américains aux côtés d’organismes et d’unités vietnamiennes dans le cadre d’un vaste programme visant à renforcer les capacités de réponse aux catastrophes naturelles, à améliorer la santé publique, à promouvoir l’aide humanitaire et à développer les échanges entre les peuples.

Pacific Partnership constitue le plus important programme multinational d’assistance humanitaire et de gestion des catastrophes organisé chaque année par la marine américaine dans la région indo-pacifique. De son côté, Pacific Friendship est mis en œuvre par le Commandement de l’armée américaine dans le Pacifique et le 18e Commandement médical de théâtre, avec un accent particulier sur l’aide humanitaire, le développement des capacités dans les domaines du génie civil, de la santé et de la gestion des catastrophes.

Pour la première fois, les programmes Pacific Partnership et Pacific Friends sont organisés conjointement à Quang Tri en 2026, avec 25 activités couvrant l’assistance humanitaire, la santé, les infrastructures communautaires et les échanges communautaires.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Quang Tri, Hoang Nam, a souligné que l’année 2026 marquait le 31e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis. Il a estimé que les deux pays avaient construit un partenariat stratégique global fondé sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et l’objectif commun de promouvoir la paix et la prospérité, après avoir commencé leur coopération par les efforts de réparation des conséquences de la guerre et diverses actions humanitaires.

Selon lui, le programme Pacific Partnership – Pacific Friendship illustre concrètement l’esprit de solidarité, de coopération et de responsabilité envers les communautés. Les activités menées dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la prévention des catastrophes et du développement apportent des bénéfices tangibles aux populations tout en renforçant la compréhension mutuelle et l’amitié entre les nations.

Le responsable provincial a également souligné que la sélection répétée de Quang Tri comme ville hôte témoignait de la confiance accordée à la province par les gouvernements vietnamien et américain ainsi que par les partenaires internationaux. Ancienne terre marquée par les ravages de la guerre, Quang Tri s’affirme aujourd’hui comme une destination de paix, d’amitié, de coopération et de développement, a-t-il déclaré.

Les autorités locales ont par ailleurs salué les résultats des programmes de coopération menés avec les États-Unis au cours des dernières années, notamment dans les domaines de la recherche des personnes disparues, du déminage, du soutien aux victimes de l’agent orange, de la santé, de l’éducation et du développement communautaire.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao, a estimé que la valeur essentielle de Pacific Partnership ne résidait pas uniquement dans le nombre de projets achevés ou de patients soignés, mais aussi dans les relations établies, les connaissances partagées et la confiance développée entre les partenaires avant même la survenue d’une catastrophe.

Hung Cao a rappelé que le programme Pacific Partnership était né des enseignements tirés du séisme et du tsunami de 2004 dans l’océan Indien. Cette catastrophe a mis en évidence l’importance de la préparation en amont, conduisant à la création de cette initiative visant à renforcer les capacités de réponse, la coordination et l’état de préparation aux catastrophes dans la région.

Le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: VNA

Hung Cao a insisté sur le fait que l’initiative visait avant tout à renforcer les capacités locales afin que les communautés puissent faire face de manière autonome aux catastrophes naturelles et aux situations d’urgence. Selon lui, la préparation ne se mesure pas seulement aux équipements ou aux moyens techniques disponibles, mais repose également sur la confiance entre les pays, les institutions et les populations.

Dans le cadre du programme PP-PF 26, des experts vietnamiens et américains mèneront diverses activités d’échanges professionnels portant sur la gestion des catastrophes naturelles, la santé publique, la prévention des épidémies, le déminage, les services vétérinaires, la construction d’infrastructures et les échanges culturels. Le programme vise également à mobiliser des ressources internationales afin de renforcer les capacités des organismes et des unités de la province en matière de prévention des catastrophes, de protection de la santé publique et de développement durable.

Organisé alors que la province de Quang Tri accueille le Festival pour la paix 2026, le programme PP-PF 26 contribue à promouvoir les valeurs de paix, de coopération et de développement durable. À travers ses activités humanitaires, les échanges d’expériences et les contacts entre les peuples, il réaffirme l’engagement commun du Vietnam, des États-Unis et de leurs partenaires en faveur d’un Indo-Pacifique sûr, stable et résilient face aux défis de demain.-VNA

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