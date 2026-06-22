Politique

Le dirigeant To Lam reçoit le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu le 22 juin à Hanoï le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao, réaffirmant la volonté des deux pays de renforcer leur partenariat stratégique global, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime et de la coopération humanitaire.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) et le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) et le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu lundi 22 juin à Hanoï le le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao, en visite au Vietnam à l’occasion de sa participation au programme Pacific Partnership – Pacific Friends 2026 (PP-PF26).

Lors de cette réception, le dirigeant vietnamien a salué la visite de la délégation américaine ainsi que l’organisation de ce programme de coopération humanitaire et de réponse aux catastrophes naturelles dans la province de Quang Tri, une localité fortement marquée par les séquelles de la guerre et récemment touchée par des catastrophes naturelles.

Par l’intermédiaire de Hung Cao, le dirigeant vietnamien a adressé ses salutations au président américain Donald Trump et à son épouse, tout en réitérant son invitation à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Réaffirmant que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants, le dirigeant To Lam a exprimé le souhait de poursuivre avec les États-Unis la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique global, afin de rendre les relations bilatérales toujours plus substantielles, approfondies et efficaces, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

vnanet-june22-hungcao1.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) reçoit le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: VNA

Il a également salué les progrès enregistrés ces dernières années dans la coopération en matière de défense. Il a appelé les deux parties à poursuivre la mise en œuvre des mécanismes, programmes et principes de coopération déjà convenus et à développer des projets concrets dans des domaines correspondant aux priorités et aux intérêts mutuels.

De son côté, Hung Cao s’est félicité de son retour au Vietnam, avant de souligner les avancées positives des relations bilatérales. Il a affirmé que Washington attachait une grande importance à ses relations avec Hanoï et soutenait un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère, jouant un rôle croissant dans la région.

Il a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale aux niveaux bilatéral, régional et mondial. Partageant les analyses du dirigeant vietnamien, il a estimé que la coopération en matière de défense, notamment dans le domaine de la sécurité maritime, contribuait de manière importante à la paix et à la prospérité des deux pays ainsi qu’à la sécurité, à la coopération et au développement de la région.

Il a exprimé le souhait d’élargir davantage la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, du renforcement des capacités, de l’assistance humanitaire, de la gestion des catastrophes naturelles ainsi que de la réponse aux défis communs de la région.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a appelé les États-Unis à maintenir et à élargir les programmes de décontamination de la dioxine, de déminage et d’assistance aux personnes handicapées. À l’approche du mois de juillet, consacré au devoir de mémoire envers les invalides de guerre et les martyrs vietnamiens, il a également souhaité un renforcement du transfert de technologies, du partage d’informations et de la remise d’objets ou documents susceptibles de contribuer à l’identification des restes des soldats vietnamiens disparus.

Hung Cao a approuvé cette appréciation, rappelant son expérience personnelle en tant que personne née durant la période de guerre. Il a estimé que les résultats obtenus dans le traitement des séquelles du conflit constituaient une illustration concrète de la volonté commune de tourner la page du passé et de bâtir l’avenir. Il a également remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien dans les opérations de recherche des militaires américains portés disparus, tout en réaffirmant l’engagement durable de son pays envers les programmes de réparation des conséquences de la guerre au Vietnam.

Se déclarant particulièrement ému de revenir au Vietnam pour la deuxième fois, Hung Cao a dit être impressionné par le développement du pays et par le renforcement continu de sa position sur la scène internationale.

Dans ses fonctions actuelles et, avant tout, en tant que personne d’origine vietnamienne, Hung Cao a affirmé qu’il continuerait à soutenir et à contribuer aux efforts destinés à renforcer les liens de la communauté vietnamienne aux États-Unis et sa contribution à la paix, à l’autonomie et au développement du pays, ainsi qu’aux relations entre le Vietnam et les États-Unis.

En conclusion, le dirigeant To Lam s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et les États-Unis poursuivraient leur développement de manière stable, concrète et efficace, contribuant positivement à la paix, à la coopération et au développement dans la région indo-pacifique. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #sous-secrétaire à la Marine des États-Unis #États-Unis #Vietnam #Pacific Partnership – Pacific Friends #PP-PF26 #coopération #relations
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Photo: VNA

Visite d’amitié d’une flottille de la marine indienne à Hô Chi Minh-Ville

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Cette escale vise à renforcer l’amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde, notamment dans le domaine de la défense.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président To Lam s'exprime lors de la cérémonie. Photo : VNA

Constituer un personnel de sécurité répondant aux exigences de la nouvelle ère

Lors de la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de l’Académie de sécurité populaire, le secrétaire général du Parti et président, To Lam, a appelé l’établissement à devenir un centre national de premier plan et de niveau international en matière de formation et de recherche, afin de préparer des cadres capables de relever les défis sécuritaires de l’ère numérique.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Trinh Van Quyet, remettent les prix A aux auteurs et groupes d’auteurs lors de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale appelle la presse à innover pour mieux servir la Patrie et le peuple

À l’occasion de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse 2025, organisée le 21 juin à Hai Phong à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les contributions des journalistes au développement du pays et les a appelés à continuer d’innover, à défendre les valeurs fondamentales du journalisme révolutionnaire et à mettre leur plume au service de la Patrie et du peuple.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le stand de l’Association des journalistes lors de la Fête nationale de la presse 2026. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale visite la Fête nationale de la presse 2026

À l’occasion de la Fête nationale de la presse 2026 organisée à Hai Phong, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a visité plusieurs stands d’organes de presse. Cette manifestation, tenue à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, met en lumière les réalisations du secteur, son engagement dans la transformation numérique et son rôle dans la nouvelle ère de développement du pays.

Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung (droite), remet un cadeau au vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Renforcement des liens entre Da Nang et l'Allemagne

L'Allemagne figure actuellement parmi les principaux partenaires européens de Da Nang dans les domaines de l'industrie, de la recherche, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges culturels.

Séance plénière du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung au Sommet ASEAN-Russie : le Vietnam affirme son rôle de passerelle

La visite du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et sa participation au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie ont permis de mettre en lumière le rôle du Vietnam dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN, tout en ouvrant une nouvelle phase du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Le chef de la diplomatie Lê Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères

À Kazan, le sommet ASEAN-Russie ouvre un nouveau cycle de coopération

La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie organisé à Kazan les 17 et 18 juin a permis de consolider le partenariat entre l’ASEAN et la Russie tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Selon le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, la rencontre a marqué une étape importante dans l’approfondissement de la coopération régionale et bilatérale.

Le Premier ministre Le Minh Hung termine sa visite de travail en Russie. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung termine avec succès sa visite de travail en Russie

De retour à Hanoï le 19 juin après une visite de travail en Russie, le Premier ministre Le Minh Hung a achevé une série d’activités diplomatiques, économiques et communautaires à Kazan. Sa participation au Sommet commémorant le 35ᵉ anniversaire des relations ASEAN-Russie a permis de réaffirmer le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN et de donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global Vietnam-Russie.