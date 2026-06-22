Le dirigeant To Lam reçoit le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a reçu lundi 22 juin à Hanoï le le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao, en visite au Vietnam à l’occasion de sa participation au programme Pacific Partnership – Pacific Friends 2026 (PP-PF26).

Lors de cette réception, le dirigeant vietnamien a salué la visite de la délégation américaine ainsi que l’organisation de ce programme de coopération humanitaire et de réponse aux catastrophes naturelles dans la province de Quang Tri, une localité fortement marquée par les séquelles de la guerre et récemment touchée par des catastrophes naturelles.

Par l’intermédiaire de Hung Cao, le dirigeant vietnamien a adressé ses salutations au président américain Donald Trump et à son épouse, tout en réitérant son invitation à effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Réaffirmant que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants, le dirigeant To Lam a exprimé le souhait de poursuivre avec les États-Unis la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique global, afin de rendre les relations bilatérales toujours plus substantielles, approfondies et efficaces, au bénéfice des deux peuples ainsi que de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam (droite) reçoit le sous-secrétaire à la Marine des États-Unis, Hung Cao. Photo: VNA

Il a également salué les progrès enregistrés ces dernières années dans la coopération en matière de défense. Il a appelé les deux parties à poursuivre la mise en œuvre des mécanismes, programmes et principes de coopération déjà convenus et à développer des projets concrets dans des domaines correspondant aux priorités et aux intérêts mutuels.

De son côté, Hung Cao s’est félicité de son retour au Vietnam, avant de souligner les avancées positives des relations bilatérales. Il a affirmé que Washington attachait une grande importance à ses relations avec Hanoï et soutenait un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère, jouant un rôle croissant dans la région.

Il a exprimé le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale aux niveaux bilatéral, régional et mondial. Partageant les analyses du dirigeant vietnamien, il a estimé que la coopération en matière de défense, notamment dans le domaine de la sécurité maritime, contribuait de manière importante à la paix et à la prospérité des deux pays ainsi qu’à la sécurité, à la coopération et au développement de la région.

Il a exprimé le souhait d’élargir davantage la coopération dans les domaines de la sécurité maritime, du renforcement des capacités, de l’assistance humanitaire, de la gestion des catastrophes naturelles ainsi que de la réponse aux défis communs de la région.

À cette occasion, le dirigeant To Lam a appelé les États-Unis à maintenir et à élargir les programmes de décontamination de la dioxine, de déminage et d’assistance aux personnes handicapées. À l’approche du mois de juillet, consacré au devoir de mémoire envers les invalides de guerre et les martyrs vietnamiens, il a également souhaité un renforcement du transfert de technologies, du partage d’informations et de la remise d’objets ou documents susceptibles de contribuer à l’identification des restes des soldats vietnamiens disparus.

Hung Cao a approuvé cette appréciation, rappelant son expérience personnelle en tant que personne née durant la période de guerre. Il a estimé que les résultats obtenus dans le traitement des séquelles du conflit constituaient une illustration concrète de la volonté commune de tourner la page du passé et de bâtir l’avenir. Il a également remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur soutien dans les opérations de recherche des militaires américains portés disparus, tout en réaffirmant l’engagement durable de son pays envers les programmes de réparation des conséquences de la guerre au Vietnam.

Se déclarant particulièrement ému de revenir au Vietnam pour la deuxième fois, Hung Cao a dit être impressionné par le développement du pays et par le renforcement continu de sa position sur la scène internationale.

Dans ses fonctions actuelles et, avant tout, en tant que personne d’origine vietnamienne, Hung Cao a affirmé qu’il continuerait à soutenir et à contribuer aux efforts destinés à renforcer les liens de la communauté vietnamienne aux États-Unis et sa contribution à la paix, à l’autonomie et au développement du pays, ainsi qu’aux relations entre le Vietnam et les États-Unis.

En conclusion, le dirigeant To Lam s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et les États-Unis poursuivraient leur développement de manière stable, concrète et efficace, contribuant positivement à la paix, à la coopération et au développement dans la région indo-pacifique. -VNA

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