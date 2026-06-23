Société

Le Vietnam et la République de Corée renforcent la formation aux semi-conducteurs et à l’IA

Des établissements d’enseignement vietnamiens et l’Université Hoseo de République de Corée ont signé plusieurs protocoles d'accord visant à développer la formation dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle...

Des représentants de quatre établissements d’enseignement supérieur vietnamiens. Photo: VNA
Des représentants de quatre établissements d’enseignement supérieur vietnamiens. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Des représentants de quatre établissements d’enseignement supérieur vietnamiens ont rencontré, le 22 juin, les responsables de l’Université Hoseo, dans la ville sud-coréenne d’Asan, afin de promouvoir la coopération dans la formation de ressources humaines qualifiées pour les secteurs de haute technologie.

Les établissements vietnamiens participants comprenaient l’Université Cuu Long, l’Université de Technologie et d’Ingénierie de Can Tho, le Collège technologique de Saïgon et le Collège de formation professionnelle de Can Tho.

Les échanges se sont déroulés dans le cadre d’un programme intitulé « Technologies pionnières – Connectivité future », centré sur les domaines des semi-conducteurs, de l’électronique, de l’intelligence artificielle (IA) et de la transformation numérique.

Les participants ont examiné les perspectives de coopération académique, le transfert de programmes de formation, le renforcement des capacités de recherche ainsi que le développement de formations appliquées, notamment à travers les cursus conjoints « 2+2 » et « 3+1 ». Ces dispositifs permettent aux étudiants d’effectuer l’essentiel de leurs études au Vietnam avant de poursuivre leur cursus en République de Corée.


Les intervenants ont souligné que le Vietnam disposait aujourd’hui d’opportunités importantes pour s’intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement mondiales relatives aux hautes technologies, en particulier les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. Ils ont toutefois estimé que cette ambition nécessitait la formation rapide d’ingénieurs et de spécialistes répondant aux standards internationaux.

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la vice-rectrice de l’Université Hoseo, Sung Eun-hyun, a indiqué que son établissement s’attachait actuellement à développer des formations de pointe dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA), tout en souhaitant renforcer sa coopération avec les universités et collèges vietnamiens.

Selon elle, les cursus conjoints de type « 2+2 » ou « 3+1 » permettent à la fois de réduire les coûts de formation et d’offrir aux étudiants un accès à un environnement moderne d’enseignement et de recherche.

L’Université Hoseo a également développé des programmes d’enseignement à distance et des supports pédagogiques numériques permettant aux étudiants vietnamiens d’accéder à des formations de qualité équivalente à celles dispensées en République de Corée. Ils auront par ailleurs la possibilité de participer à des stages et à des programmes de recherche de courte durée sur le campus de Dangjin.

Selon les responsables de l’établissement, l’Université Hoseo est actuellement la seule université en République de Corée à disposer à la fois d’un centre expérimental consacré aux semi-conducteurs et d’un centre dédié aux technologies de conditionnement avancé des puces électroniques, au service de la formation et de la recherche spécialisées.

Au-delà de ses atouts technologiques, l’Université Hoseo se distingue également par son écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat, qui favorise les échanges entre experts, entreprises et investisseurs. L’établissement s’est déclaré prêt à partager son expertise et ses ressources, ainsi qu’à accompagner les enseignants et étudiants vietnamiens porteurs de projets innovants.

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Les établissements d’enseignement vietnamiens signent plusieurs protocoles d’accord avec l’Université Hoseo. Photo: VNA

À cette occasion, les établissements d’enseignement vietnamiens ont signé plusieurs protocoles d’accord avec l’Université Hoseo afin d’élargir les opportunités de formation et de contribuer au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée au service de la transformation numérique et de l’économie de la connaissance dans les deux pays. -VNA

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