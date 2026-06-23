Culture-Sports

Athlétisme : le Vietnam décroche deux médailles d’or aux Championnats d’Asie de relais 2026

Grâce à ses victoires dans les épreuves du 4x400 m masculin et féminin lors des Championnats d’Asie de relais disputés en Chine, le Vietnam a dépassé les objectifs qu’il s’était fixés et confirmé sa place parmi les nations les plus performantes du continent dans les disciplines de relais.

Dans la finale du 4x400 m féminin, le quatuor composé de Hoang Thi Minh Hanh, Quach Thi Lan, Nguyen Thi Hang et Nguyen Thi Ngoc a livré une prestation de haut niveau pour franchir la ligne d’arrivée en tête en 3 min 31 s 16. Photo: Fédération vietnamienne d’athlétisme
Dans la finale du 4x400 m féminin, le quatuor composé de Hoang Thi Minh Hanh, Quach Thi Lan, Nguyen Thi Hang et Nguyen Thi Ngoc a livré une prestation de haut niveau pour franchir la ligne d’arrivée en tête en 3 min 31 s 16. Photo: Fédération vietnamienne d’athlétisme

Pékin (VNA) - L’équipe nationale vietnamienne d’athlétisme a réalisé une performance remarquable lors de la deuxième édition des Championnats d’Asie de relais 2026, organisée dans la province du Zhejiang, en Chine, en remportant deux médailles d’or aux épreuves du relais 4x400 m masculin et féminin.

Ces résultats ont permis à la délégation vietnamienne de dépasser les objectifs fixés avant la compétition et de confirmer la place de premier plan de l’athlétisme vietnamien en Asie, notamment dans les épreuves de relais, qui figurent depuis de nombreuses années parmi les disciplines les plus performantes du pays sur la scène internationale.

Dans la finale du 4x400 m féminin, le quatuor composé de Hoang Thi Minh Hanh, Quach Thi Lan, Nguyen Thi Hang et Nguyen Thi Ngoc a livré une prestation de haut niveau pour franchir la ligne d’arrivée en tête en 3 min 31 s 16. Cette performance a permis au Vietnam de décrocher la médaille d’or devant la Chine, médaillée d’argent en 3 min 32 s 68, tandis que le Kazakhstan a complété le podium avec un temps de 3 min 33 s 87.

Quelques instants plus tard, l’équipe masculine vietnamienne a confirmé cette dynamique victorieuse. Dans la finale du 4x400 m masculin, les Vietnamiens Ta Ngoc Tuong, Vu Ngoc Khanh, Tran Dinh Son et Le Ngoc Phuc se sont imposés en 3 min 02 s 60. Outre l’obtention d’une deuxième médaille d’or pour le Vietnam, cette performance a également permis d’établir un nouveau record national dans cette discipline.

La Chine a pris la deuxième place en 3 minutes 03 secondes 23, tandis que le Sri Lanka s’est adjugé la médaille de bronze avec un temps de 3 minutes 03 secondes 33.

Avec ces deux titres continentaux, l’athlétisme vietnamien confirme sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations asiatiques et consolide sa réputation dans les épreuves de relais sur 400 mètres, considérées comme l’un de ses principaux atouts depuis de nombreuses années.

Pour récompenser ces performances, la Fédération vietnamienne d’athlétisme a décidé d’accorder une prime exceptionnelle de 50 millions de dongs pour chacune des deux médailles d’or remportées lors de cette compétition.-VNA

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