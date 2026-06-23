Tourisme

An Giang simplifie les procédures et mise sur le numérique pour attirer les touristes

An Giang connaît une forte croissance de son secteur touristique, portée par l’essor des arrivées nationales et internationales, en particulier à Phu Quoc. La province accélère ses réformes administratives et sa transformation numérique afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et d’attirer davantage de touristes. Grâce à ses politiques d’ouverture, ses investissements dans les infrastructures et la valorisation de ses atouts naturels et culturels, An Giang ambitionne de devenir une destination touristique majeure en Asie du Sud-Est.

Les "Îles des Pirates" forment une magnifique région maritime où les touristes peuvent admirer une nature préservée et découvrir l’histoire locale. Photo : VNA
Les "Îles des Pirates" forment une magnifique région maritime où les touristes peuvent admirer une nature préservée et découvrir l’histoire locale. Photo : VNA

An Giang (VNA) - Le secteur touristique d’An Giang poursuit une forte dynamique de croissance malgré les difficultés du contexte général, consolidant sa position de principal pôle touristique du delta du Mékong. La hausse des arrivées et des revenus profite également à l’économie locale dans son ensemble.

Au cours du premier semestre 2026, la province a accueilli plus de 16,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 17,1 % sur un an, atteignant déjà 66,6 % de l’objectif annuel. Les visiteurs internationaux ont dépassé 1,34 million, tandis que les recettes touristiques ont atteint plus de 39 280 milliards de dongs, soit plus de 56 % du plan annuel.

Cette progression est largement portée par Phu Quoc, qui représente l’essentiel des arrivées étrangères. L’île a accueilli plus de 1,32 million de touristes internationaux, en hausse de 50,3 % par rapport à 2025, atteignant 65,7 % de son objectif annuel.

Selon Bui Quoc Thai, directeur du Service du tourisme d’An Giang, le secteur touristique provincial a enregistré des résultats positifs au premier semestre 2026, avec une croissance à deux chiffres du nombre de visiteurs et des recettes. Cette performance s’explique notamment par l’accélération de la mise en œuvre des politiques de développement touristique ainsi que par l’organisation d’activités de promotion et de coopération visant à valoriser les atouts de la province auprès des touristes nationaux et internationaux.

An Giang accélère sa transformation numérique et sa transition verte, avec la mise en service de plusieurs solutions technologiques, notamment un portail touristique intégrant des visites virtuelles et une application mobile, des caméras dotées d’intelligence artificielle (IA) pour le contrôle des accès dans les sites touristiques, ainsi que des systèmes de guides audio basés sur l’IA et des livres électroniques consacrés au tourisme.

Parallèlement, la province prépare activement les événements liés à l’APEC 2027. Les infrastructures de transport sont améliorées et les capacités d’hébergement renforcées afin de répondre à la hausse attendue de la demande touristique.

Les autorités locales ambitionnent de faire d’An Giang une destination majeure en Asie du Sud-Est. Dans sa stratégie visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe, An Giang mise sur la valorisation durable de son riche patrimoine touristique, notamment le tourisme écologique et spirituel dans la région mystique des Sept Montagnes (That Son), les îles du golfe de Thaïlande, les zones frontalières de Ha Tien et de Chau Doc, ainsi que la forêt de cajeputiers de Tra Su, U Minh Thuong et les paysages fluviaux du Mékong, le long des fleuves Tien et Hau.

Les réformes administratives sont accélérées, notamment pour simplifier les procédures et étendre les exemptions de visa afin d’attirer davantage de touristes étrangers. La province poursuivra sa transformation numérique et renforcera sa coopération régionale afin de développer son tourisme, tout en tirant parti de l’APEC 2027 pour promouvoir son image et accroître son attractivité touristique.

La province d’An Giang ambitionne d’accueillir plus de 27,9 millions de visiteurs nationaux et internationaux en 2026, soit 11,6 % de plus que l’objectif fixé, pour des recettes touristiques estimées à plus de 73 980 milliards de dongs, en hausse de 5,7 % par rapport au plan annuel. -VNA

#An Giang #tourisme #numérique
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