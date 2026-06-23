Un quotidien français vante les attraits touristiques du Vietnam

Paris (VNA) – Grâce à la diversité de ses paysages, à la richesse de son patrimoine historique et culturel ainsi qu’à sa gastronomie réputée, le Vietnam s’affirme de plus en plus comme une destination de choix pour les voyageurs internationaux. Dans un récent article, le quotidien français La Voix du Nord a décrit le pays comme une « pépite orientale incontournable ».



Selon le quotidien, la découverte du pays commence souvent à Hanoï. Si son dynamisme urbain et sa circulation dense frappent les visiteurs, la capitale se distingue surtout par la richesse de son patrimoine historique et culturel. Le Temple de la Littérature, le lac de l’Épée restituée, l’Opéra de Hanoï, le mausolée du Président Ho Chi Minh et la pagode au Pilier unique comptent parmi ses sites les plus emblématiques.



Le journal accorde une attention particulière au Temple de la Littérature, présenté comme « première université du pays – dédié à Confucius et phare touristique et culturel, cour de respiration aussi au cœur de la cité vibrante. Il fait bon y passer du temps et observer les Vietnamiennes en tenue traditionnelle s’y faire photographier pour les réseaux sociaux ».



Le quotidien français met également en avant les expériences du quotidien à Hanoï. Parmi celles-ci figurent la dégustation du café aux œufs, la découverte des « quartiers frémissants » et la « street food ô combien succulente ».



L’itinéraire proposé se poursuit vers la baie d’Ha Long, « une merveille du monde. Sa partie terrestre regorge de pics karstiques au milieu des rizières, à deux heures de route au sud de la capitale ».



Dans le Centre du Vietnam, l’article présente Hue - cité impériale, avec sa rivière des Parfums et sa douceur de vivre tropicale ; Hoi An dont le centre historique offre une bouffée d’air presque pur…



La gastronomie vietnamienne est également mise à l’honneur. Le pho, le banh mi et le bun cha figurent parmi les spécialités emblématiques citées dans l’article. Celui-ci évoque aussi le restaurant Huong Lien à Hanoï, rendu célèbre par la visite de Barack Obama et d’Anthony Bourdain en 2016, et devenu depuis une étape prisée des touristes étrangers.



« La cuisine vietnamienne est fine, légère et variée. On trouve des plats à moins de 3 € à Hanoï, à peu près à tous les coins de rue. Mais c’est surtout un incontournable du voyage qui justifie à lui seul le périple pour les nombreux amoureux de la cuisine asiatique », constate l’article.



Au terme de ce voyage à travers le Vietnam, le quotidien français dresse également un bilan des impressions laissées par le pays. Entre les expériences qui séduisent durablement les visiteurs et les défis liés à un développement rapide, le reportage met en lumière les contrastes d’une destination en pleine évolution.

Parmi les aspects les plus appréciés figurent la gentillesse des Vietnamiens, leur décontraction et leur patience dans l’effervescence urbaine, ainsi que la richesse de la gastronomie et l’histoire, à la fois fière et marquée par les épreuves, du peuple vietnamien.

L’article évoque toutefois certains défis actuels, notamment la pollution de l’air dans les grandes villes et les effets du développement touristique sur des sites naturels emblématiques tels que la baie d’Ha Long. -VNA