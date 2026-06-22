Société

Examens d’entrée au lycée à Hanoï : un taux d’admission élevé et des capacités renforcées

Selon les résultats de l’examen d'entrée au lycée pour l'année scolaire 2026-2027, au total, 102 243 élèves ont été admis dans les lycées publics de la capitale, ce qui représente plus de 80% du nombre total de candidats ayant participé aux épreuves.

Le lycée Tran Nhan Tong organise une rencontre avec les élèves admis en seconde pour l'année scolaire 2026-2027. Photo : VNA
Le lycée Tran Nhan Tong organise une rencontre avec les élèves admis en seconde pour l'année scolaire 2026-2027. Photo : VNA

​Hanoï (VNA) - Selon les statistiques récemment publiées par le Service de l’éducation et de la formation de Hanoï, les résultats de l’examen d’entrée au lycée pour l’année scolaire 2026-2027 traduisent un meilleur accès à l’enseignement public.

Au total, 102 243 élèves ont été admis dans les lycées publics de la capitale, soit plus de 80 % des candidats ayant participé aux épreuves. Le nombre total d’admissions atteint 109 684, un chiffre supérieur à celui des candidats, en raison du système de multi-affectation permettant à certains élèves d’être admis à plusieurs de leurs vœux.

Certains candidats particulièrement performants ont même réussi à valider jusqu’à cinq options différentes, incluant un vœu en lycée public non spécialisé ainsi que quatre vœux dans des filières spécialisées ou au sein du programme bilingue francophone.

Ce taux d'admission élevé dans le secteur public souligne l'efficacité des mesures prises par les autorités de Hanoï pour élargir les capacités d'accueil et augmenter le nombre de places disponibles, permettant ainsi d'atténuer la pression concurrentielle malgré une hausse sensible du nombre de candidats cette année.

Cette amélioration notable des opportunités d'apprentissage résulte d'une politique d'investissement continu dans la construction de nouveaux établissements et la modernisation des infrastructures scolaires, particulièrement dans les zones à forte densité démographique.

En ajustant les quotas d'admission au plus près des réalités du terrain, la ville parvient à mieux répondre aux attentes des élèves et de leurs familles, tout en garantissant une organisation des examens jugée rigoureuse, sécurisée et favorable aux candidats.

Au-delà de l’expansion du système public, Hanoï maintient sa stratégie visant à garantir une solution éducative à l’ensemble des diplômés du collège.

Pour cette rentrée 2026-2027, le secteur privé s’est vu attribuer plus de 34 000 places, proposant des infrastructures modernes, des programmes pédagogiques variés, incluant des classes de langues renforcées ainsi que de nombreuses activités d’expérimentation.

En complément, le réseau des 29 centres d’éducation vocationnelle et de formation continue de la ville met à disposition près de 12 000 places et délivre des diplômes équivalents au baccalauréat général. Ce dispositif permet aux diplômés d’accéder, au même titre que les autres élèves, aux concours d’entrée des universités et des écoles supérieures, garantissant ainsi la continuité des parcours et l’égalité des chances. -VNA

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