Politique

Constituer un personnel de sécurité répondant aux exigences de la nouvelle ère

Lors de la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de l’Académie de sécurité populaire, le secrétaire général du Parti et président, To Lam, a appelé l’établissement à devenir un centre national de premier plan et de niveau international en matière de formation et de recherche, afin de préparer des cadres capables de relever les défis sécuritaires de l’ère numérique.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam s'exprime lors de la cérémonie. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam s'exprime lors de la cérémonie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 22 juin, à Hanoï, la Commission centrale du Parti pour la Sécurité publique et le ministère de la Sécurité publique ont organisé la cérémonie célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de l’Académie de sécurité populaire (25 juin 1946 – 25 juin 2026), en présence du secrétaire général du Parti et président To Lam.

Le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, ont adressé des gerbes de fleurs de félicitations.

S'exprimant à cette occasion, To Lam a souligné que plus le pays se développe, plus les défis sécuritaires deviennent importants et plus les exigences en matière de défense de la sécurité nationale sont élevées et globales. Cette situation confère à l’Académie une responsabilité nouvelle et particulièrement honorable. L’établissement doit s’affirmer parmi les meilleures écoles de la région et du monde dans les domaines de la recherche académique, de la formation des forces chargées de l’application de la loi et de la coopération internationale en matière de sécurité, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique entre le Vietnam et ses partenaires ainsi qu’à consolider le dispositif de sécurité à distance du pays.

Afin d’accomplir cette noble mission dans la nouvelle phase révolutionnaire, To Lam a demandé à l’Académie de redéfinir son positionnement stratégique : passer du statut de principal centre de formation et de recherche scientifique de la Police populaire à celui de centre national de premier plan, de niveau international à l’horizon 2045.

Selon lui, la défense de la sécurité nationale dans la nouvelle ère ne peut plus reposer uniquement sur des méthodes traditionnelles ; elle doit s’appuyer fortement sur les avancées scientifiques et technologiques. L’intelligence artificielle et les technologies quantiques transforment profondément la nature même de la sécurité et de sa protection. Face à ces enjeux inédits, l’Académie doit rapidement élaborer une stratégie spécifique, élargir son champ d’action et réformer en profondeur ses programmes de formation afin de répondre aux besoins en ressources humaines de sécurité de la nouvelle période révolutionnaire.

Le secrétaire général du Parti et président de l’État a également demandé à l’Académie de renforcer sa contribution à la mise en œuvre de la diplomatie à un niveau supérieur. Elle doit prendre l’initiative de proposer des idées et des mécanismes de dialogue sur la sécurité, participer à l’élaboration des normes de responsabilité applicables aux nouvelles technologies ainsi qu’à l’industrie de la sécurité.

L’Académie est également appelée à jouer un rôle moteur dans l’élaboration et le perfectionnement de la doctrine vietnamienne de défense de la sécurité nationale ; à demeurer une force d’avant-garde dans la défense des fondements idéologiques du Parti ; à promouvoir l’esprit d’indépendance, d’autonomie et d’ambition académique ; et à réaliser des percées dans la recherche scientifique afin d’enrichir la théorie et l’art de la défense de la sécurité nationale. Ces efforts doivent permettre d’achever les fondements de la doctrine vietnamienne de sécurité nationale d’ici 2035, tout en accordant une attention particulière à l’étude des nouveaux défis sécuritaires à l’ère numérique.

vnanet-tl2.jpg
To Lam remet à l’Académie, pour la troisième fois, le titre de Héros des Forces armées populaires. Photo : VNA


S’adressant aux étudiants, To Lam les a exhortés à développer une pensée aiguisée, une vision ouverte sur le monde, un esprit d’apprentissage tout au long de la vie et des capacités d’innovation, afin d’entrer avec confiance dans la nouvelle ère et de contribuer dignement à la mission de préservation de la sécurité et de l’ordre publics, tout en poursuivant les glorieuses traditions de l’Académie de la sécurité du peuple et de la Police populaire vietnamienne héroïque.

À cette occasion, le dirigeant a remis à l’Académie, pour la troisième fois, le titre de Héros des Forces armées populaires, en reconnaissance de ses réalisations particulièrement remarquables dans la garantie de la sécurité politique et de l’ordre social entre 2015 et 2025, contribuant à l’édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

Auparavant, To Lam avait procédé à l’inauguration du bâtiment administratif de l’Académie, ouvrage réalisé pour célébrer le 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de l’établissement. - VNA

source
#Académie de sécurité populaire #sécurité nationale #intelligence artificielle #technologies quantiques #doctrine de sécurité nationale
Suivez VietnamPlus

Éducation-Formation

Congrès national du Parti

Sur le même sujet

Spectacle lors de la cérémonie de lancement de la série d’événements sur la sécurité nationale. Photo: VNA

Une série d’événements sur la sécurité nationale à l’affiche à Hô Chi Minh-Ville

Du 11 au 14 juin, la série d’événements propose des expositions, des installations interactives et des activités de sensibilisation du public, avec un gala de clôture le 13 juin. L’exposition retraçant l’histoire des forces de sécurité populaires à travers des documents, des photographies, des objets et des technologies numériques en est un temps fort.

Voir plus

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Photo: VNA

Visite d’amitié d’une flottille de la marine indienne à Hô Chi Minh-Ville

La flottille de la marine indienne, composée des frégates INS Udaygiri et INS Taragiri, a accosté à Hô Chi Minh-Ville pour une visite d’amitié de trois jours. Cette escale vise à renforcer l’amitié traditionnelle et le Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde, notamment dans le domaine de la défense.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, Trinh Van Quyet, remettent les prix A aux auteurs et groupes d’auteurs lors de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale appelle la presse à innover pour mieux servir la Patrie et le peuple

À l’occasion de la cérémonie de remise du 20e Prix national de la presse 2025, organisée le 21 juin à Hai Phong à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a salué les contributions des journalistes au développement du pays et les a appelés à continuer d’innover, à défendre les valeurs fondamentales du journalisme révolutionnaire et à mettre leur plume au service de la Patrie et du peuple.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, visite le stand de l’Association des journalistes lors de la Fête nationale de la presse 2026. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale visite la Fête nationale de la presse 2026

À l’occasion de la Fête nationale de la presse 2026 organisée à Hai Phong, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a visité plusieurs stands d’organes de presse. Cette manifestation, tenue à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, met en lumière les réalisations du secteur, son engagement dans la transformation numérique et son rôle dans la nouvelle ère de développement du pays.

Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung (droite), remet un cadeau au vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Renforcement des liens entre Da Nang et l'Allemagne

L'Allemagne figure actuellement parmi les principaux partenaires européens de Da Nang dans les domaines de l'industrie, de la recherche, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges culturels.

Séance plénière du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung au Sommet ASEAN-Russie : le Vietnam affirme son rôle de passerelle

La visite du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et sa participation au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie ont permis de mettre en lumière le rôle du Vietnam dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN, tout en ouvrant une nouvelle phase du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Le chef de la diplomatie Lê Hoai Trung. Photo: Ministère des Affaires étrangères

À Kazan, le sommet ASEAN-Russie ouvre un nouveau cycle de coopération

La participation du Premier ministre Lê Minh Hưng au commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie organisé à Kazan les 17 et 18 juin a permis de consolider le partenariat entre l’ASEAN et la Russie tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Selon le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, la rencontre a marqué une étape importante dans l’approfondissement de la coopération régionale et bilatérale.

Le Premier ministre Le Minh Hung termine sa visite de travail en Russie. Photo : VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung termine avec succès sa visite de travail en Russie

De retour à Hanoï le 19 juin après une visite de travail en Russie, le Premier ministre Le Minh Hung a achevé une série d’activités diplomatiques, économiques et communautaires à Kazan. Sa participation au Sommet commémorant le 35ᵉ anniversaire des relations ASEAN-Russie a permis de réaffirmer le rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN et de donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global Vietnam-Russie.