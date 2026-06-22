Politique

Le dirigeant To Lam appelle à des résultats concrets dans la simplification administrative

Réuni pour la première fois le 22 juin à Hanoï, le Comité directeur central chargé du perfectionnement des institutions et de l’application des lois a fixé plusieurs priorités stratégiques pour le second semestre 2026. 

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 22 juin à Hanoï, le Comité directeur central chargé du perfectionnement des institutions et de l’application des lois a tenu sa première réunion sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Les participants ont examiné plusieurs dossiers majeurs, notamment les textes encadrant le fonctionnement du Comité directeur, des rapports consacrés à l’institutionnalisation des orientations du Parti concernant le développement de l’économie d’État, l’attraction des investissements étrangers et la lutte contre la pollution atmosphérique dans les grandes villes, ainsi que les mesures visant à simplifier les procédures administratives et les conditions d’investissement et d’affaires. Un projet de recherche et de révision du Code de procédure pénale pour répondre aux exigences de la nouvelle phase de la réforme judiciaire.

Concernant le rapport consacré à l’institutionnalisation des orientations du Parti sur le développement de l’économie d’État, conformément à la Résolution n°79-NQ/TW du Bureau politique, le Comité directeur a souligné la nécessité d’adopter une nouvelle approche unifiée de l’économie d’État, englobant le budget public, les actifs publics, les terres, les ressources naturelles, les infrastructures, les réserves nationales, les entreprises publiques, les établissements financiers publics ainsi que les capitaux de l’État investis dans les entreprises. Il a appelé à placer l’efficacité de l’utilisation de ces ressources au cœur des réformes institutionnelles, à lever les obstacles pesant sur les ressources stratégiques nationales et à moderniser la gouvernance des entreprises publiques.

Concernant le développement du secteur à capitaux étrangers, le Comité directeur a demandé la mise en place de mécanismes d’incitation plus compétitifs, liés aux engagements des investisseurs en matière de technologie, de recherche-développement, de transfert de technologies, de formation des ressources humaines vietnamiennes, de création de valeur ajoutée locale, de développement des fournisseurs nationaux ainsi que de transition verte et numérique. Il a également préconisé la création d’un portail national de guichet unique pour l’investissement et de mécanismes de sélection et de suivi des investisseurs stratégiques.

Face à la dégradation de la qualité de l’air dans les grands centres urbains, le Comité directeur a estimé qu’il s’agissait d’un défi transversal impliquant de nombreux secteurs. Il a plaidé pour une approche fondée sur la gestion de la qualité de l’air par objectifs, soutenue par des systèmes modernes de données environnementales, des mécanismes d’alerte précoce et une définition claire des responsabilités des administrations et des sources d’émission.

En matière de réforme administrative, le Comité de directeur a rappelé que la simplification des procédures et des conditions d’investissement constitue un levier essentiel de la réforme institutionnelle. Chaque procédure administrative ou condition d’activité économique supprimée représente un obstacle levé et une nouvelle opportunité de développement. Les ministères et les agences de niveau ministériel sont appelés à considérer cette mission comme une tâche permanente.

Concernant le projet de révision du Code de procédure pénale, le Comité directeur a approuvé les grandes orientations proposées. Il a souligné que ce texte devait conserver sa place centrale dans le système judiciaire, en garantissant la protection de la justice, des droits de l’homme et des droits des citoyens, tout en renforçant le contrôle du pouvoir public, la garantie de la primauté du droit. Le Comité a également appelé à perfectionner les mécanismes procéduraux afin de concilier la lutte contre la criminalité et la protection de la justice avec les objectifs de réparation des préjudices, de recouvrement des avoirs, de mobilisation des ressources et de développement socio-économique.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et les délégués. Photo: VNA

Dans ses conclusions, le dirigeant To Lam a demandé d’achever rapidement et de rendre pleinement opérationnels les mécanismes de fonctionnement du Comité directeur et de coordination interinstitutionnelle, tout en préparant avec rigueur les projets de loi, de résolution et les grands projets à soumettre à l’Assemblée nationale. Il a également appelé à mettre fin aux retards dans l’adoption des textes d’application et à obtenir des résultats mesurables dans la simplification des procédures administratives, la levée des blocages institutionnels et le perfectionnement du cadre juridique dans les secteurs prioritaires. -VNA

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