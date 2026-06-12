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Une série d’événements sur la sécurité nationale à l’affiche à Hô Chi Minh-Ville

Du 11 au 14 juin, la série d’événements propose des expositions, des installations interactives et des activités de sensibilisation du public, avec un gala de clôture le 13 juin. L’exposition retraçant l’histoire des forces de sécurité populaires à travers des documents, des photographies, des objets et des technologies numériques en est un temps fort.

Spectacle lors de la cérémonie de lancement de la série d’événements sur la sécurité nationale. Photo: VNA
Spectacle lors de la cérémonie de lancement de la série d’événements sur la sécurité nationale. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a lancé jeudi 11 juin la série d’événements « To quoc binh yen » (Patrie paisible) pour commémorer le 78e anniversaire de l’Appel à l’émulation patriotique du président Hô Chi Minh (11 juin 1948-2026) et le 80e anniversaire de la création des forces de sécurité populaires (12 juillet 1946-2026).

Le directeur du Département des affaires politiques du ministère, Pham Kim Dinh, a déclaré que cet événement vise à diffuser le message selon lequel la protection de la sécurité nationale est à la fois un droit et un devoir pour chaque citoyen, chaque individu jouant un rôle essentiel dans la protection de la sécurité nationale par l’ensemble du peuple.

Au cours des 80 dernières années, les forces de sécurité populaire ont joué un rôle crucial dans la protection de la sécurité nationale et le maintien de la stabilité sociale grâce à leur dévouement, leur résilience et leur esprit de sacrifice, a-t-il ajouté.

Se déroulant du 11 au 14 juin, cet événement propose des expositions, des dispositifs interactifs et des activités de sensibilisation du public, avec comme point d’orgue un gala le 13 juin. L’exposition retraçant l’histoire des forces à travers des documents, des photographies, des objets et des technologies numériques en est un élément phare.

Des espaces interactifs, tels que « Moments et souvenirs », le « Mur de la cybersécurité » et le « Parcours d’enquête criminelle », permettent aux visiteurs de découvrir les traditions des forces tout en les sensibilisant à la prévention de la criminalité, à la désinformation et à la sécurité en ligne.

La cérémonie d’ouverture a présenté un programme artistique d’envergure, mêlant performances traditionnelles et contemporaines, avec musique, danse et numéros de cirque illustrant les symboles nationaux et le dynamisme de Hô Chi Minh-Ville.

Dans le cadre de ces événements, le ministère organise également des activités en l’honneur des vétérans et des bénéficiaires de politiques préférentielles, et remet des cadeaux aux familles de personnes ayant contribué de manière méritante et aux agents de la sécurité publique confrontés à des difficultés à Hô Chi Minh-Ville. – VNA

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#sécurité nationale
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