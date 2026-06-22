Société

Hanoï accueille le Championnat d’Asie de débat scolaire 2026

Organisé pour la deuxième année consécutive au Vietnam, le Championnat d’Asie de débat scolaire 2026 (Asian Schools Debating Championship 2026 - ASDC 2026) se déroule selon le format du « Parlementaire asiatique » (Asian Parliamentary).

Le Championnat d’Asie de débat scolaire 2026 attire des participants de nombreux pays et territoires d'Asie. Photo : nhandan.vn
Le Championnat d’Asie de débat scolaire 2026 attire des participants de nombreux pays et territoires d'Asie. Photo : nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Le Championnat d’Asie de débat scolaire 2026 (Asian Schools Debating Championship 2026 - ASDC 2026) a été officiellement inauguré à Hanoï le 21 juin. L’événement réunit 450 collégiens et lycéens venus de nombreux pays et territoires d’Asie pour l’un des plus grands tournois de débat de la région.

Créé en 2009, l’ASDC réunit cette année, entre autres, des participants du Japon, de Chine, de la République de Corée, des Philippines, de Malaisie et du Vietnam, pays hôte de la compétition. Cette édition connaît une forte hausse de participation par rapport à la précédente, qui avait rassemblé 250 candidats. Cinq tours préliminaires permettront de départager les meilleurs débatteurs du championnat.

Organisé pour la deuxième année consécutive au Vietnam, le tournoi se déroule sur quatre jours selon le format du « Parlementaire asiatique » (Asian Parliamentary), largement utilisé dans les compétitions internationales de débat en anglais.

Les débats portent sur des thèmes variés tels que l’économie, l’éducation, la culture, la société ou encore les nouvelles technologies. Les participants doivent mobiliser leurs connaissances, leur esprit d’analyse, leur capacité à argumenter et leur aptitude à travailler en équipe.

Afin de garantir le bon déroulement de la compétition, l’ASDC 2026 mobilise plus de 60 juges internationaux ainsi qu’une équipe d’organisation de 70 personnes.

Vu Anh Tuan, fondateur de l’Académie vietnamienne de débat et d’art oratoire (Vietnam Academy of Debate and Public Speaking - VADP) et président du comité d’organisation, a indiqué que cette édition revêt une signification particulière puisqu’elle coïncide avec le dixième anniversaire de la première participation d’élèves vietnamiens à un tournoi international de débat.

Selon lui, l’organisation de ce championnat pour la deuxième année consécutive au Vietnam constitue une étape importante non seulement pour la communauté vietnamienne du débat, mais aussi pour le renforcement des échanges entre jeunes débatteurs de toute l’Asie.

Nguyen Thi Thu Trang, enseignante à l’école bilingue internationale WellSpring, a souligné que ce tournoi offre aux élèves une occasion précieuse de rencontrer des jeunes partageant les mêmes centres d’intérêt, d’échanger des idées et d’élargir leurs horizons grâce aux interactions avec des participants internationaux. Selon elle, l’événement contribue à développer l’esprit critique, les capacités de raisonnement et les compétences en anglais académique des élèves.

La participante Bui Phuong Linh a confié s’être initialement inscrite à des cours de débat en anglais pour améliorer sa compréhension et son expression orales dans le cadre de ses études, avant de se passionner progressivement pour cette activité.

L’ASDC 2026 se poursuit jusqu’au 24 juin à l’école bilingue internationale WellSpring. -VNA

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