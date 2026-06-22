Société

Remerciements de l’Agence vietnamienne d’Information

La VNA exprime sa profonde gratitude aux dirigeants du Parti et de l’État, ainsi qu’aux organismes, organisations, partenaires et au public, pour leurs félicitations et leur soutien à l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, avec les dirigeants de la VNA et les lauréats du 20e Prix national de la presse (édition 2025). Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, avec les dirigeants de la VNA et les lauréats du 20e Prix national de la presse (édition 2025). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 101e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 – 21 juin 2026), l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a eu l’honneur de recevoir de magnifiques gerbes de fleurs ainsi que les chaleureuses marques d’attention et les félicitations des dirigeants du Parti et de l’État.

Au nom du Comité du Parti, de la Direction et de l’ensemble des cadres, journalistes, rédacteurs et employés de la VNA, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam ; à Le Minh Hung, membre du Bureau politique et Premier ministre ; à Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale ; à Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, ainsi qu’à l’ensemble des dirigeants du Parti et de l’État, pour l’attention constante, les encouragements et les précieux sentiments qu’ils témoignent à l’Agence nationale d’information.

La VNA adresse également ses sincères remerciements aux dirigeants des ministères, secteurs, organisations de masse aux niveaux central et local, ainsi qu’aux organismes, organisations, partenaires, collègues et au large public, au Vietnam comme à l’étranger, pour les témoignages de confiance, les sentiments sincères et les félicitations adressés à la VNA à cette occasion particulière.

L’attention et les encouragements des dirigeants, des organismes, des organisations et du public constituent une grande source de motivation pour les journalistes de la VNA, les incitant à poursuivre leurs efforts afin d’accomplir au mieux la mission de l’Agence nationale d’information, organe d’information stratégique et fiable du Parti et de l’État ; à rendre compte de manière fidèle et complète de la vie du pays ; à diffuser les valeurs positives, à nourrir le patriotisme, l’esprit de résilience nationale ainsi que l’aspiration à un développement prospère et au bonheur.

Dans le contexte de la transformation numérique et d’une intégration internationale de plus en plus profonde, la VNA continuera à faire valoir sa glorieuse tradition, à innover sans relâche, à améliorer la qualité de l’information et à maîtriser les technologies ; à bâtir une équipe de journalistes dotés d’une solide stature politique, d’une éthique professionnelle exemplaire, de compétences élevées et d’un fort sens des responsabilités sociales, contribuant ainsi à la protection de la souveraineté informationnelle nationale, à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie, et répondant à la confiance ainsi qu’aux attentes du Parti, de l’État et du peuple.

Comité du Parti – Direction de l’Agence vietnamienne d’Information. -VNA

#VNA #presse révolutionnaire vietnamienne
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