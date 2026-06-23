Politique

Renforcer les relations traditionnelles et la coopération amicale Vietnam-Palestine

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a reçu le 23 juin à Hanoï l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations d’amitié traditionnelles et d’élargir la coopération entre le Vietnam et la Palestine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, reçoit à Hanoï l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de sa mission au Vietnam. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, reçoit à Hanoï l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de sa mission au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 23 juin, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de sa mission au Vietnam.

Il a félicité Saadi Salama pour l’accomplissement remarquable de son mandat en tant qu’ambassadeur de Palestine au Vietnam et chef du corps diplomatique à Hanoï. Il a salué son attachement au Vietnam, sa connaissance approfondie de l’histoire et de la culture vietnamiennes, ainsi que son rôle de passerelle dans le renforcement des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays et dans les activités efficaces du corps diplomatique à Hanoï.

Le dirigeant vietnamien a également félicité l’État et le peuple palestiniens pour le succès des récentes élections locales.

Tran Thanh Man a exprimé sa solidarité avec les difficultés auxquelles est confronté le peuple palestinien. Il a réaffirmé que, dans la mesure de ses capacités, le Vietnam soutient toujours la juste lutte du peuple palestinien et a souligné que l’Assemblée nationale vietnamienne, dans son rôle législatif et de contrôle, appuie les efforts du gouvernement, des ministères et des localités visant à développer la coopération avec la Palestine dans de nombreux domaines.

Il s’est déclaré convaincu que, fort de sa riche expérience, Saadi Salama continuera à contribuer au renforcement des relations traditionnelles et de la coopération amicale entre le Vietnam et la Palestine, ainsi qu’au développement des relations entre les organes législatifs des deux pays à travers des échanges d’expériences en matière d’élaboration des lois et de supervision parlementaire ainsi que la création d’un groupe parlementaire d’amitié.

Pour sa part, Saadi Salama a déclaré être honoré d’avoir entretenu pendant plus de quarante ans des liens étroits avec le Vietnam et son peuple. Il a remercié le Parti, l’État, le gouvernement et l’Assemblée nationale du Vietnam pour leur soutien constant au peuple palestinien qu’il considère comme une source d’inspiration importante pour la lutte du peuple palestinien en faveur de son indépendance.

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Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, et des responsables vietnamiens et palestiniens. Photo : VNA



L’ambassadeur a également salué la participation du Vietnam au Conseil pour la paix à Gaza, estimant que cette contribution aidera positivement aux efforts de reconstruction de la bande de Gaza et à la recherche d’une solution durable à la question palestinienne sur la base de la solution à deux États.

Saadi Salama a affirmé que, quelles que soient ses futures fonctions, il conservera toujours une affection particulière pour le Vietnam. Il a exprimé le souhait de voir le pays poursuivre son développement et renforcer davantage ses relations de coopération avec la Palestine en particulier et avec les pays arabes en général.

Il a enfin adressé ses remerciements sincères à l’Assemblée nationale vietnamienne et aux organismes compétents pour leur soutien constant à son égard ainsi qu’à l’ambassade de Palestine à Hanoï tout au long de son mandat. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Palestine #relations parlementaires.
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