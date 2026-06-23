Vietnam et Canada approfondissent leur coopération de défense

Hanoi (VNA) - Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a reçu le 23 juin à Hanoï l’ambassadeur du Canada au Vietnam, James Nickel, afin d’échanger sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.

Lors de la réception, le général Phan Van Giang s’est félicité de l’évolution positive et substantielle du partenariat global Vietnam-Canada dans de nombreux secteurs. Il a souligné que, sur la base des accords et documents de coopération signés, notamment le mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense conclu en 2019 ainsi que le plan triennal de coopération de défense pour la période 2024-2026, les relations entre les deux ministères de la Défense avaient enregistré des avancées concrètes.

La coopération bilatérale s’est ainsi développée dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations, le dialogue et les consultations, la formation, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense et la sécurité maritime.

Le général Phan Van Giang a exprimé sa reconnaissance au ministère canadien de la Défense pour son soutien dans le cadre du Programme canadien de coopération et de formation militaires (MTCP), à travers l’octroi de nombreuses bourses de formation de courte durée à l’étranger au profit d’officiers et de cadres de l’Armée populaire du Vietnam dans des spécialités correspondant aux besoins du pays.

Il a également affirmé que le ministère vietnamien de la Défense était disposé à accueillir des militaires canadiens souhaitant apprendre le vietnamien et participer à des formations destinées aux responsables internationaux de la défense dans les académies et établissements militaires vietnamiens.

Saluant les résultats obtenus dans la coopération bilatérale ces dernières années, le général Phan Van Giang a souhaité que l’ambassadeur James Nickel continue de contribuer à la mise en œuvre efficace des accords conclus entre les deux ministères de la Défense.

Il a proposé de concentrer les efforts sur plusieurs domaines prioritaires, notamment les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, les activités de recherche et de sauvetage, la cybersécurité, la gestion des frontières, le règlement des conséquences de la guerre ainsi que les consultations mutuelles dans le cadre des mécanismes multilatéraux de coopération en matière de défense et de sécurité.

À cette occasion, le général Phan Van Giang a informé l’ambassadeur canadien que le Vietnam prévoyait d’organiser la troisième édition de l’Exposition internationale de la défense du Vietnam en décembre 2026. Il a invité James Nickel à participer à cet événement et a indiqué que le ministère vietnamien de la Défense avait déjà adressé une invitation aux dirigeants du ministère canadien de la Défense. Il a également affirmé que le Vietnam était prêt à faciliter la participation des entreprises canadiennes souhaitant présenter leurs produits et explorer des opportunités de coopération lors de cette exposition.

Il a réaffirmé que le ministère de la Défense du Vietnam créerait les conditions favorables permettant à l’ambassadeur James Nickel d’accomplir avec succès sa mission au Vietnam, contribuant ainsi au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur James Nickel s’est déclaré heureux de constater les progrès économiques et sociaux enregistrés par le Vietnam ces dernières années. Il a également salué le rôle et la position croissante du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.

Estimant que le partenariat global Vietnam-Canada continuait de se développer positivement dans de nombreux domaines, le diplomate canadien a souligné que la coopération en matière de défense constitue l’un des piliers importants des relations bilatérales, avec des résultats concrets enregistrés au cours de la période récente.

Il a toutefois estimé que cette coopération dispose encore d’un important potentiel de développement. Il a exprimé sa volonté de promouvoir davantage les relations de défense entre les deux pays, ainsi que le partenariat global Vietnam-Canada, en privilégiant les domaines d’intérêt commun tels que la formation, le maintien de la paix des Nations unies, l’industrie de défense et d’autres secteurs de coopération prometteurs. -VNA

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