Tràng An se positionne au cœur du projet de ville du patrimoine du millénaire

Ninh Binh (VNA) – Douze ans après son inscription par l’UNESCO au patrimoine mondial culturel et naturel, le complexe paysager de Tràng An, situé dans la province de Ninh Binh (Nord), demeure le seul site mixte d’Asie du Sud-Est à bénéficier de cette double reconnaissance, célébrant à la fois sa beauté naturelle exceptionnelle et sa riche signification culturelle.

Depuis son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO le 23 juin 2014, Tràng An a transformé non seulement le secteur touristique de Ninh Binh, mais aussi la stratégie de développement local.

La province a accueilli 4,3 millions de visiteurs en 2014, générant des recettes touristiques de plus de 940 milliards de dôngs (environ 35,7 millions de dollars). Dix ans plus tard, le nombre de visiteurs avait doublé pour atteindre 8,7 millions, tandis que les recettes touristiques avaient été multipliées par près de dix, dépassant les 9.170 milliards de dôngs. En 2025, Ninh Binh a enregistré plus de 19,4 millions de visiteurs, dont plus de six millions pour le seul site de Tràng An, générant près de 21.280 milliards de dôngs de recettes touristiques.

Ce site classé au patrimoine mondial est devenu la pierre angulaire de la réputation grandissante de Ninh Binh comme l’une des principales destinations touristiques du Vietnam. Cette reconnaissance internationale s’est également traduite par une place de choix parmi les destinations les plus accueillantes au monde et les meilleures expériences de voyage ces dernières années.

Le succès de Tràng An soulève toutefois un défi délicat: concilier croissance économique, moyens de subsistance locaux et exigences strictes de conservation définies par l’UNESCO.

Une étude publiée par des organismes de recherche internationaux en avril 2025 a estimé la valeur économique et culturelle combinée du complexe paysager de Tràng An à 213 milliards de dollars. Les experts soulignent que seule une infime partie de ce potentiel, moins de 0,5%, a été exploitée, mettant en évidence les opportunités d’un développement durable et maîtrisé.

Le paysage spectaculaire du complexe paysager de Tràng An, site mixte du patrimoine mondial. Photo: VNA

Cette vision a été renforcée par l’adoption du «Document de Tràng An » lors d’une conférence scientifique internationale à Ninh Binh en 2025. Ce document préconise l’intégration de la conservation du patrimoine dans les stratégies de développement provinciales et nationales, positionnant Tràng An comme un modèle mondial de tourisme durable et de croissance économique fondée sur le patrimoine.

Dans le cadre du plan de développement de Ninh Binh pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, la province ambitionne de devenir d’ici 2030 une ville sous l’autorité centrale, caractérisée comme une «ville du patrimoine du millénaire» et une ville créative. Au cœur de cette ambition se trouve Tràng An, qui constitue à la fois un trésor patrimonial protégé et un moteur de développement à long terme.

Souvent décrit comme un chef-d’œuvre géologique, Tràng An offre l’un des paysages karstiques tropicaux les plus spectaculaires au monde. Formées sur plus de 250 millions d’années, ses montagnes calcaires, ses grottes et ses cours d’eau conservent les traces d’une ancienne mer qui recouvrait autrefois la région. Des géologues internationaux ont comparé ce paysage à une «baie de Ha Long fossilisée», surgie de l’océan au fil des millions d’années.

Le site est tout aussi remarquable pour sa biodiversité, avec environ 600 espèces végétales et plus de 200 espèces animales terrestres, dont le langur de Delacour, une espèce de primate parmi les plus rares au monde et en danger critique d’extinction.

Le complexe paysager de Tràng An se compose de trois zones adjacentes : les vestiges de l’ancienne capitale de Hoa Lu, la zone panoramique de Tràng An – Tam Côc – Bich Dông et la forêt primaire à usage spécial de Hoa Lu. Le cadre naturel de Tràng An a offert des conditions uniques qui ont permis à cette région de devenir un berceau d’habitation et d’évolution continues pour les anciens Viêt, il y a au moins 23.000 ans.

Au sein du complexe, plus de 50 sites archéologiques ont été découverts, chaque strate de sol témoignant de l’extraordinaire capacité d’adaptation des Vietnamiens aux rudes changements environnementaux et climatiques. Le point culminant de cette histoire est l’ancienne capitale de Hoa Lu, première capitale de l’État féodal centralisé et indépendant du Vietnam – centre politique des dynasties des Dinh (968-980) et des Lê antérieurs (980-1009), qui a jeté les bases d’une nation indépendante il y a plus de mille ans.

Au cours de la dernière décennie, Tràng An est devenu un exemple réussi de développement qui considère la culture à la fois comme un moteur et un objectif, tout en plaçant l’humain au cœur de tous les efforts de développement. Ce site a démontré qu’il est possible de réaliser une croissance économique sans sacrifier la protection de l’environnement. Grâce à cette approche, le complexe paysager de Tràng An a été reconnu par l’UNESCO comme l’un des exemples les plus probants au monde d’intégration réussie du développement économique et du tourisme durable. – VNA

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