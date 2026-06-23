Culture-Sports

Tràng An se positionne au cœur du projet de ville du patrimoine du millénaire

Au cours de la dernière décennie, Tràng An est devenu un exemple réussi de développement qui considère la culture comme un moteur et un objectif, tout en plaçant l’humain au centre de toutes les initiatives.

Entre temples, pagodes et paysages de rizières, le complexe paysager de Tràng An est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Photo: VNA
Entre temples, pagodes et paysages de rizières, le complexe paysager de Tràng An est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Photo: VNA

Ninh Binh (VNA) – Douze ans après son inscription par l’UNESCO au patrimoine mondial culturel et naturel, le complexe paysager de Tràng An, situé dans la province de Ninh Binh (Nord), demeure le seul site mixte d’Asie du Sud-Est à bénéficier de cette double reconnaissance, célébrant à la fois sa beauté naturelle exceptionnelle et sa riche signification culturelle.

Depuis son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO le 23 juin 2014, Tràng An a transformé non seulement le secteur touristique de Ninh Binh, mais aussi la stratégie de développement local.

La province a accueilli 4,3 millions de visiteurs en 2014, générant des recettes touristiques de plus de 940 milliards de dôngs (environ 35,7 millions de dollars). Dix ans plus tard, le nombre de visiteurs avait doublé pour atteindre 8,7 millions, tandis que les recettes touristiques avaient été multipliées par près de dix, dépassant les 9.170 milliards de dôngs. En 2025, Ninh Binh a enregistré plus de 19,4 millions de visiteurs, dont plus de six millions pour le seul site de Tràng An, générant près de 21.280 milliards de dôngs de recettes touristiques.

Ce site classé au patrimoine mondial est devenu la pierre angulaire de la réputation grandissante de Ninh Binh comme l’une des principales destinations touristiques du Vietnam. Cette reconnaissance internationale s’est également traduite par une place de choix parmi les destinations les plus accueillantes au monde et les meilleures expériences de voyage ces dernières années.

Le succès de Tràng An soulève toutefois un défi délicat: concilier croissance économique, moyens de subsistance locaux et exigences strictes de conservation définies par l’UNESCO.

Une étude publiée par des organismes de recherche internationaux en avril 2025 a estimé la valeur économique et culturelle combinée du complexe paysager de Tràng An à 213 milliards de dollars. Les experts soulignent que seule une infime partie de ce potentiel, moins de 0,5%, a été exploitée, mettant en évidence les opportunités d’un développement durable et maîtrisé.

vnanet-ngo-dong.jpg
Le paysage spectaculaire du complexe paysager de Tràng An, site mixte du patrimoine mondial. Photo: VNA

Cette vision a été renforcée par l’adoption du «Document de Tràng An » lors d’une conférence scientifique internationale à Ninh Binh en 2025. Ce document préconise l’intégration de la conservation du patrimoine dans les stratégies de développement provinciales et nationales, positionnant Tràng An comme un modèle mondial de tourisme durable et de croissance économique fondée sur le patrimoine.

Dans le cadre du plan de développement de Ninh Binh pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, la province ambitionne de devenir d’ici 2030 une ville sous l’autorité centrale, caractérisée comme une «ville du patrimoine du millénaire» et une ville créative. Au cœur de cette ambition se trouve Tràng An, qui constitue à la fois un trésor patrimonial protégé et un moteur de développement à long terme.

Souvent décrit comme un chef-d’œuvre géologique, Tràng An offre l’un des paysages karstiques tropicaux les plus spectaculaires au monde. Formées sur plus de 250 millions d’années, ses montagnes calcaires, ses grottes et ses cours d’eau conservent les traces d’une ancienne mer qui recouvrait autrefois la région. Des géologues internationaux ont comparé ce paysage à une «baie de Ha Long fossilisée», surgie de l’océan au fil des millions d’années.

Le site est tout aussi remarquable pour sa biodiversité, avec environ 600 espèces végétales et plus de 200 espèces animales terrestres, dont le langur de Delacour, une espèce de primate parmi les plus rares au monde et en danger critique d’extinction.

Le complexe paysager de Tràng An se compose de trois zones adjacentes : les vestiges de l’ancienne capitale de Hoa Lu, la zone panoramique de Tràng An – Tam Côc – Bich Dông et la forêt primaire à usage spécial de Hoa Lu. Le cadre naturel de Tràng An a offert des conditions uniques qui ont permis à cette région de devenir un berceau d’habitation et d’évolution continues pour les anciens Viêt, il y a au moins 23.000 ans.

Au sein du complexe, plus de 50 sites archéologiques ont été découverts, chaque strate de sol témoignant de l’extraordinaire capacité d’adaptation des Vietnamiens aux rudes changements environnementaux et climatiques. Le point culminant de cette histoire est l’ancienne capitale de Hoa Lu, première capitale de l’État féodal centralisé et indépendant du Vietnam – centre politique des dynasties des Dinh (968-980) et des Lê antérieurs (980-1009), qui a jeté les bases d’une nation indépendante il y a plus de mille ans.

Au cours de la dernière décennie, Tràng An est devenu un exemple réussi de développement qui considère la culture à la fois comme un moteur et un objectif, tout en plaçant l’humain au cœur de tous les efforts de développement. Ce site a démontré qu’il est possible de réaliser une croissance économique sans sacrifier la protection de l’environnement. Grâce à cette approche, le complexe paysager de Tràng An a été reconnu par l’UNESCO comme l’un des exemples les plus probants au monde d’intégration réussie du développement économique et du tourisme durable. – VNA

source
#complexe paysager de Tràng An #ville du patrimoine du millénaire #patrimoine mondial de l’UNESCO
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Tràng An, un modèle d’alliance entre culture et économie. Photo :: VNA

Tràng An : un trésor du patrimoine mondial en plein essor

La province de Ninh Bình (Nord) accorde une attention particulière à la préservation et à la valorisation du Complexe paysager de Tràng An, considéré comme un levier clé dans sa stratégie de développement touristique et culturel.

Voir plus

Des représentants de clubs de course à pied de tout le pays participant à la conférence de presse sur la course à pied « My Vietnam 2026 ». Photo: VNA

La course à pied «Mon Vietnam 2026» devrait attirer 15.000 participants

La compétition devrait accueillir environ 15.000 participants répartis sur quatre distances : 42 km, 21 km, 9,2 km et 2,9 km. Cet événement figure parmi les principales manifestations sportives du pays, organisées dans le cadre des célébrations du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2026).

Nguyen Phi Dung a aménagé une pièce de 50 m² au sein du siège de son entreprise familiale, équipée de climatiseurs et de déshumidificateurs, pour assurer la conservation rigoureuse de ses archives. (Photo : VNA)

Le plus grand collectionneur de journaux papier du Vietnam

Nguyen Phi Dung, résidant dans la province de Ninh Bình, est le détenteur de la plus vaste collection de presse écrite au Vietnam. Son fonds documentaire comprend plus de 400 000 exemplaires issus de plus de 1 000 titres, dont une centaine publiés avant 1954. En 2024, l’Organisation des records du Vietnam l’a officiellement reconnu comme le plus grand collectionneur de journaux parus au Vietnam, de la fin du XIXᵉ siècle à nos jours.

Un coin de Hidden Spa-Water Hope à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa. Photo : T.C

L’architecture vietnamienne distinguée aux Architizer A+Awards 2026

Le projet Hidden Spa-Water Hope, conçu par l’agence vietnamienne IDEE Architects à Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa, a remporté le prix du jury dans la catégorie « Spa & Wellness » des Architizer A+Awards 2026, l’un des concours internationaux d’architecture les plus prestigieux.

La citadelle impériale de Hue se distingue au cœur de la ville historique. Photo: nhandan.vn

Le patrimoine, richesse vivante et moteur de croissance à Hue

La force de Hue ne réside pas seulement dans ses monuments, mais aussi dans la richesse de son univers culturel, qui permet aux visiteurs de découvrir l’histoire à travers tous les sens : contempler l’architecture, écouter la musique, savourer la gastronomie et partager le quotidien des habitants.

Le chant quan họ est considéré par les enseignants comme un outil efficace pour l’enseignement du vietnamien aux publics internationaux. Photo : VNA

Le vietnamien au cœur du lien entre la diaspora et la Patrie

À l’occasion du 5e anniversaire du Réseau mondial d’enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne, enseignants et représentants de la diaspora ont réaffirmé le rôle central de la langue vietnamienne dans la préservation de l’identité culturelle et le rapprochement des communautés vietnamiennes à travers le monde.

L'Italie confirme son rang de champion avec une prestation magistrale qui captive le public du DIFF. Photo : Sun Group

La magie des feux d’artifice allemands et macanais va enchanter Dà Nang

La soirée programmée samedi 20 juin sur le thème «Créativité» mettra en scène deux compagnies pyrotechniques de renom, l’une allemande et l’autre macanaise (Chine), représentant des styles artistiques contrastés d’Europe et d’Asie. Elle promet des expériences artistiques inédites, où feux d’artifice tissent des liens entre culture, technologie et imagination.

L'élément récurrent de la collection est l'image du bouton – un petit détail qui apparaît dans les créations emblématiques de la marque comme symbole de connexion. Photo: VietnamPlus

Que sera sera, mélodie et pure mode à Hô Chi Minh-Ville

La soirée d’ouverture de la Semaine internationale de la mode du Vietnam était un véritable voyage, porté par une nouvelle génération de créateurs aux personnalités uniques, mais aussi par des visages familiers et des marques internationales aux identités bien distinctes.

Des bénévoles de l’Association des Vietnamiens et de l’Association d’amitié Nagasaki–Vietnam participent à une visite commémorative et au nettoyage de la tombe de la princesse Ngoc Hoa, également connue au Japon sous le nom de "Princesse Anio". Photo : VNA

D’une union historique à un symbole de l’amitié vietnamo-japonaise

Quatre siècles après l’union de la princesse vietnamienne Ngoc Hoa et du marchand japonais Araki Sotaro, leur histoire continue d’incarner les liens d’amitié entre le Vietnam et le Japon. À Nagasaki, le lancement du projet de comédie musicale "Princesse Anio" met à l’honneur cet héritage historique et culturel partagé, symbole du rapprochement entre les deux peuples.

Inauguration du Village de la céramique vietnamienne à Da Nang. Photo: VNA

Le Village de la céramique vietnamienne ouvre ses portes à Da Nang

Développé par DHC Ceramics, le projet allie un espace d'exposition culturelle à des ateliers pratiques autour du patrimoine potier vietnamien. L’une des particularités du site réside dans la reproduction en céramique de plusieurs sites emblématiques de Da Nang tels que la pagode Linh Ung, les montagnes de Marbre, les collines de Ba Na ou encore le parc thermal de Nui Than Tai.