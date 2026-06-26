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L’UNESCO accorde au Vietnam une nouvelle voix dans l’évaluation du patrimoine mondial

Lors de la 11e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue les 17 et 18 juin 2026 à Paris, le Centre de recherche et de valorisation du patrimoine culturel (CCH) a officiellement obtenu le statut d’organisation non gouvernementale (ONG) accréditée pour exercer des fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Un représentant du Vietnam prend la parole lors de la session à Paris. Photo : UNESCO
Un représentant du Vietnam prend la parole lors de la session à Paris. Photo : UNESCO

Hanoi (VNA) – Avec l’accréditation du Centre de recherche et de valorisation du patrimoine culturel (CCH) en tant qu’organisation consultative auprès de l’UNESCO, le Vietnam compte désormais deux ONG habilitées à participer à l’évaluation des candidatures au patrimoine culturel immatériel. Une reconnaissance qui consacre l’expertise vietnamienne et renforce sa présence dans les mécanismes internationaux de sauvegarde du patrimoine.

Lors de la 11e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue les 17 et 18 juin 2026 à Paris, le CCH a officiellement obtenu le statut d’organisation non gouvernementale (ONG) accréditée pour exercer des fonctions consultatives auprès du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Avec cette accréditation, le Vietnam compte désormais deux ONG consultatives officiellement reconnues et actives au sein du système de l’UNESCO : le CCH et le Centre de recherche, d’assistance et de développement culturel (A&C), accrédité depuis 2009.

Pour obtenir cette reconnaissance, le CCH a dû démontrer une expertise solide, fondée sur près de deux décennies d’activités depuis sa création en 2007. Parmi ses réalisations les plus marquantes figurent de vastes campagnes d’inventaire du patrimoine culturel immatériel, ayant permis de recenser près de 2.000 éléments patrimoniaux à Hanoï entre 2013 et 2015, puis dans la province de Thua Thiên Huê sur la période 2021-2026.

Ces travaux de terrain ont fourni une base scientifique essentielle pour la gestion durable du patrimoine et l’élaboration des politiques publiques dans ce domaine.

Le Centre a également accompagné la préparation et la constitution des dossiers ayant permis l’inscription de dix éléments patrimoniaux issus de différentes régions du pays à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Parmi eux figurent notamment le rituel et le jeu traditionnel de tir à la corde assis du temple Trân Vu (2013), les chants et danses Ai Lao (2016), les savoir-faire liés à la culture du pêcher ornemental de Nhât Tân (2024) ou encore l’art du parfumage du thé au lotus de Quang An (2024).

Une contribution reconnue à l’échelle nationale et mondiale

L’expertise technique du CCH a également été saluée sur la scène internationale à travers son rôle déterminant dans le processus ayant permis au chant xoan de la province de Phu Tho de passer, en 2017, de la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Parallèlement, le Centre s’est illustré dans l’élaboration des politiques culturelles en participant aux travaux de consultation menés par la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans le cadre de la révision de la Loi sur le patrimoine culturel, afin d’assurer sa conformité avec les principes de la Convention de 2003 de l’UNESCO.

Le CCH a également joué un rôle pionnier dans la promotion du développement durable fondé sur le patrimoine. Il a notamment contribué à la valorisation du patrimoine gastronomique dans le quartier de Hoàn Kiêm, au service du tourisme culturel, tout en participant à la médiation de différends communautaires liés à la préservation durable de la fête de Gióng au temple de Phù Dông.

Un nouveau rôle au service du patrimoine mondial

En tant qu’"organisation consultative" officiellement accréditée par l’UNESCO, le CCH est appelé à jouer un rôle plus direct dans l’avenir du réseau mondial du patrimoine culturel immatériel.

À ce titre, le Centre participera à l’évaluation des candidatures soumises aux différentes listes de la Convention de 2003, à l’examen des demandes de financement présentées au Fonds du patrimoine culturel immatériel, à l’analyse des rapports nationaux des États parties ainsi qu’à la diffusion des meilleures pratiques de sauvegarde à travers le monde.

Cette nouvelle responsabilité contribue à renforcer la visibilité et la crédibilité de l’expertise vietnamienne sur la scène internationale. Elle permettra également de faire le lien entre les initiatives communautaires développées au Vietnam et les mécanismes de coopération ainsi que les ressources mobilisées à l’échelle mondiale.

"Le CCH est honoré de figurer parmi les 59 organisations non gouvernementales retenues dans le monde, sur les 96 organisations candidates en 2025, ayant satisfait à l’ensemble des critères d’évaluation requis pour intégrer le mécanisme consultatif de l’UNESCO. Dans les années à venir, nous poursuivrons nos efforts pour renforcer nos capacités professionnelles, contribuer efficacement à la mise en œuvre de la Convention de 2003 et partager l’expérience vietnamienne au sein des forums internationaux consacrés au patrimoine", a déclaré Nguyên Duc Tăng, directeur du CCH. – CVN/VNA

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