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Les jeunes créateurs se démarquent à la Semaine internationale de la mode du Vietnam

De jeunes créateurs et marques vietnamiennes ont passionnément défendu leurs univers singuliers devant le petit monde de la mode, réuni lors de la 21e édition de la Semaine internationale de la mode Aquafina Vietnam (AVIFW) à Hô Chi Minh-Ville.

Photo: thethaovanhoa.vn
Photo: thethaovanhoa.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - De jeunes créateurs et marques vietnamiens ont donné un aperçu des tendances de la mode durable du pays lors de la 21e édition de la Semaine internationale de la mode Aquafina Vietnam (AVIFW) à Hô Chi Minh-Ville.

Dinh, une marque émergente basée dans la ville, a séduit les passionnés de mode par son engagement pour les matières durables à travers sa collection «Chạm» (Toucher), qui évoque la mémoire et le renouveau.

La collection présente des pièces de vêtements pour hommes – chemises, pantalons, jeans et blazers – confectionnées à partir de chutes de tissu usées, déchirées et teintes à la main grâce à des techniques de déconstruction.

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Đinh, une marque émergente basée à Hô Chi Minh-Ville, présente sa première collection, « Chạm » (Toucher), lors de la 21e édition de la Semaine internationale de la mode Aquafina Vietnam 2026. Photo : Multimedia JSC

La marque utilise 50% de matières premières issues de stocks dormants, 20% de produits de seconde main et 30% d’importations officielles. La collection met en lumière le savoir-faire et la méticulosité des artisans vietnamiens qui transforment des matériaux anciens en pièces uniques.

Nguyên Hoàng Tu, directeur artistique de Đinh Project, a déclaré : «Đinh souhaite insuffler un vent de fraîcheur à la mode vietnamienne. Le studio a pour ambition d’intégrer la culture vietnamienne et le souci du détail des Vietnamiens dans ses créations, dans l’espoir que les consommateurs acquièrent une compréhension profonde de la culture et du peuple vietnamiens.»

Trinh Vinh Phuc, directeur des opérations du projet Đinh, a souligné que cette première participation à l’AVIFW était une occasion pour Đinh de diffuser ses histoires.

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Deux looks de la collection « Chạm » de Đinh. Photo: Multimedia JSC

Fondée en 2023, la marque Đinh réutilise les matériaux les plus abîmés par le temps, comme le denim usé, l’acier rouillé et les vestiges industriels, pour créer de nouvelles collections. Chaque pièce renaît de l’oubli, reconstruite grâce à des découpes précises et un travail minutieux des matières.

DAS STUDIOS, une marque de mode masculine fondée par le créateur Aden Nguyên en 2017, a impressionné les spectateurs avec ses silhouettes de vêtements pour hommes décontractées, réalisées grâce à ses techniques de confection souples et emblématiques.

Le studio a présenté une collection de chemises oversize, de pantalons droits, de vestes légères et de costumes, offrant un confort de mouvement tout en alliant style et praticité.

Ces créations incarnent l’esprit d’une station balnéaire moderne tout en conservant une apparence soignée et élégante, dépeignant des hommes qui savent apprécier les moments de calme et trouver un équilibre entre travail, vie et expériences personnelles.

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Deux looks de DAS STUDIOS, une marque de mode masculine basée à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Multimedia JSC

La palette de couleurs de la collection s’inspire de la beauté de la mer, avec des nuances de bleu évoquant l’eau, le blanc des rayons de lumière, le beige du sable et les couleurs neutres du coucher de soleil.

Des sacs tissés à la main en roseaux sont également présentés, apportant une touche marine à la collection et conférant à chaque modèle une singularité unique.

«La collection présentée à l’AVIFW 2026 illustre à merveille l’esprit de charme et d’élégance qui caractérise le studio», a fait savoir le créateur Aden Nguyên.

«Centrée sur le thème de la +Mode pure en mouvement+, la 21e édition de l’AVIFW rend hommage à l’esprit de mouvement continu de la mode vietnamienne – toujours innovante, en développement et préservant son identité unique tout en s’intégrant au flux mondial de la mode », a déclaré la présidente de la VIFW, Lê Thi Quynh Trang.

«Cet événement met également en lumière la créativité, la jeunesse et l’originalité du langage stylistique de chaque maison de couture, en particulier des créateurs émergents, marquant le début d’une nouvelle ère pour transformer le Vietnam, d’un centre de production manufacturière, en un pays doté d’une industrie de la mode développée, capable de laisser sa propre empreinte sur le marché international», a-t-elle indiqué.

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Sling Stone, une marque de vêtements pour hommes haut de gamme originaire de la République de Corée, fait ses débuts à l'AVIFW avec une collection qui révèle la beauté du patrimoine coréen. Photo: Multimedia JSC

Outre les maisons de couture vietnamiennes, des créateurs et des marques internationales ont présenté leur savoir-faire tout au long de la semaine.

Sling Stone, une marque de vêtements pour hommes haut de gamme originaire de la République de Corée et fondée par le créateur Park Jong-chul en 2005, a fait sa première apparition à l’AVIFW avec une collection inspirée des motifs et des formes du hanbok, vêtement traditionnel coréen, qui révèle la beauté du patrimoine coréen.

La collection présente des modèles en noir et blanc, réalisés en denim, organza et polyester, qui recréent l’esprit de la mode classique des années 1950 et 1960 à travers un prisme contemporain.

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La présidente de la VIFW, Lê Thi Quynh Trang (deuxième à partir de la gauche), et le créateur singapourien Frederick Lee célèbrent sa collection «Culte». Photo: Multimedia JSC

Sling Stone se distingue par une philosophie de design qui privilégie la structure et la silhouette à la couleur. La marque met en valeur les proportions, les silhouettes et les techniques de confection pour affirmer son identité unique. La maison a présenté ses collections lors de la Fashion Week de Séoul et d’autres semaines de la mode en Asie.

Le créateur singapourien Frederick Lee, figure familière de la VIFW, a fait forte impression avec des créations empreintes d’un esprit haute couture.

La collection baptisée «Culte» présentait des modèles noirs et rouges, soulignant l’esprit gothique et créant un contraste entre la puissance, la passion et les recoins cachés des émotions humaines.

Les motifs ressemblent à des sculptures en mouvement, aux silhouettes imposantes, et sont ornés de plumes, de motifs floraux et animaliers.

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Deux looks de la collection «Culte» de Frederick Lee. Photo: Multimedia JSC

La 21e édition de la VIFW s’est clôturée en beauté avec un défilé grandiose du créateur vietnamien Dô Manh Cuong, présentant plus de 130 modèles portés par 130 mannequins.

La collection rend hommage aux femmes modernes à travers des motifs aux multiples nuances, allant des teintes néon éclatantes aux palettes neutres élégantes.

La Semaine internationale de la mode, qui s’est tenue du 18 au 21 juin au gymnase Nguyên Du dans le quartier de Sài Gon, a attiré 15 créateurs et marques de mode du Vietnam, d’Italie, de la République de Corée et de Thaïlande. – VNA

source
#Semaine internationale de la mode Aquafina Vietnam
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