La culture vietnamienne, un pont d’amitié dans l’Extrême-Orient russe

Moscou (VNA) – La troisième édition du Festival culturel international «Mélodies de l’amitié» s’est tenue mardi 23 juin à Artyom, dans la région de Primorié en Russie, donnant un rendez-vous culturel annuel à diverses communautés ethniques pour célébrer la diversité culturelle de l’Extrême-Orient russe.



Initié par le maire d’Artyom, Vyacheslav Kvon, cet événement offre une plateforme permettant aux traditions culturelles distinctes du Vietnam, de la Chine, de la République de Corée, du Bélarus, de l’Inde et de l’Ouzbékistan de se mêler au riche patrimoine artistique des groupes ethniques de Russie.



Outre des spectacles musicaux soigneusement chorégraphiés mettant en valeur les identités culturelles des pays participants, la communauté vietnamienne a présenté une représentation de châu van, un art populaire du Nord du Vietnam mêlant chants et danses, et représentant un élément des pratiques liées à la croyance viêt en les déesses-mères des Trois mondes, reconnues patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2016.



La représentation de «Cô dôi thuong ngàn» sur la déesse-mère des monts et forêts a captivé le public local et international, laissant une forte impression d’un pays profondément enraciné dans la tradition et riche de valeurs culturelles et émotionnelles.



Lors du festival, le consul général du Vietnam, Nguyên Viêt Kiên, a salué l’esprit de solidarité, la diversité culturelle et le dévouement dont ont fait preuve les organisateurs et les participants.



Le diplomate a souligné que les échanges culturels constituent un puissant pont entre les peuples et renforcent les liens entre les différentes communautés d’Artyom. Grâce à une meilleure compréhension et un respect mutuels accrus, les opportunités de coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’éducation et le tourisme pourraient être développées, contribuant ainsi à un avenir partagé et durable pour la région.



Il a indiqué que le Festival culturel international d’Artyom a non seulement renforcé la présence et la visibilité de la communauté vietnamienne au Vietnam, mais a également contribué à consolider les liens de coopération existants entre les localités, et a ouvert de nouvelles perspectives de connexion et de développement culturels, dans l’intérêt mutuel de toutes les parties prenantes. – VNA

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