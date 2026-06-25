Tourisme

Grotte géante avec stalactites colorées à Quang Tri : la région n’a pas fini de surprendre

Les premières explorations ont révélé une vaste chambre souterraine, dont la largeur intérieure est estimée à près de 70 mètres. Après avoir parcouru environ 200 mètres depuis l’entrée, ils ont constaté que la grotte se divise en au moins quatre branches principales s’enfonçant profondément dans la montagne.

Formations de stalactites à l'intérieur de la grotte. Photo : Comité de gestion de la forêt à usage spécial de Nam Quang Tri
Formations de stalactites à l'intérieur de la grotte. Photo : Comité de gestion de la forêt à usage spécial de Nam Quang Tri

Quang Tri (VNA) - Une vaste grotte présentant un système diversifié de stalactites et de multiples galeries souterraines a été découverte dans la province centrale de Quang Tri, ouvrant de nouvelles perspectives pour la recherche géologique et le développement de l’écotourisme.

La grotte a été découverte récemment par des patrouilles forestières dans le secteur 638S de la réserve naturelle de Bac Huong Hoa, dans la province de Quang Tri, a fait savoir mardi 23 juin le Comité de gestion de la forêt à usage spécial de Nam Quang Tri.

Les gardes forestiers ont découvert l’entrée de la grotte, au cœur d’une forêt naturelle, lors d’une patrouille de routine. Les premières explorations ont révélé une vaste chambre souterraine, dont la largeur intérieure est estimée à près de 70 mètres.

Après avoir parcouru environ 200 mètres depuis l’entrée, ils ont constaté que la grotte se divise en au moins quatre branches principales s’enfonçant profondément dans la montagne.

L’équipe d’exploration a documenté une impressionnante collection de stalactites et de stalagmites aux formes et formations variées. Les dépôts minéraux présentent une gamme de couleurs changeantes sous la lumière naturelle, créant un paysage spectaculaire et presque irréel.

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La grotte découverte par des patrouilles forestières dans le secteur 638S de la réserve naturelle de Bac Huong Hoa. Photo : Comité de gestion de la forêt à usage spécial de Nam Quang Tri

Faute de matériel suffisant, les autorités n’ont pu explorer que les zones proches de l’entrée et n’ont pas encore atteint les parties les plus profondes de la grotte. Les premières observations géologiques suggèrent la présence d’un réseau souterrain beaucoup plus vaste, comprenant potentiellement d’importantes formations de stalactites et des réseaux d’eau souterrains.

Cette nouvelle découverte peut en cacher une autre : un grand gouffre a été découvert près de la grotte nouvellement mise au jour. Le site se situe à proximité de la grotte de Van Tiên, un réseau de grottes bien connu, découvert il y a plus de dix ans et réputé pour ses remarquables formations de stalactites.

Le comité de gestion de la forêt à usage spécial de Nam Quang Tri coordonne actuellement en urgence avec des organismes et des experts spécialisés l’organisation de vastes campagnes d’exploration.

Grâce à du matériel d’exploration spécialisé, les futures expéditions devraient permettre de pénétrer plus profondément dans la grotte, d’établir une cartographie géologique détaillée et d’évaluer son intérêt scientifique et touristique.

Cette découverte devrait contribuer aux efforts de conservation de la grotte et ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de l’écotourisme et du tourisme d’aventure à Quang Tri, une région de plus en plus reconnue pour la richesse de ses paysages karstiques et de sa biodiversité.

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Photo : Comité de gestion de la forêt à usage spécial de Nam Quang Tri

26 nouvelles grottes répertoriées à Phong Nha

La réserve naturelle de Bac Huong Hoa s’étend sur plus de 23.000 hectares dans la partie ouest de la province de Quang Tri et se caractérise par un relief très accidenté, avec de nombreuses hautes montagnes, des pentes abruptes, des vallées étroites et un dense réseau de rivières et de ruisseaux.

Selon le Département de la conservation de la nature et de la biodiversité, la réserve naturelle abrite une faune et une flore riches et diversifiées, dont de nombreuses espèces sont répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et le Livre rouge mondial.

En particulier, l’écosystème de la réserve naturelle qui s’étend d’une altitude de 150 à 1.700 m au-dessus du niveau de la mer, abrite de nombreuses espèces végétales et animales endémiques qui intéressent les scientifiques nationaux et internationaux.

La réserve naturelle de Bac Huong Hoa abrite 283 espèces végétales, dont 59 espèces rares ; certaines espèces endémiques telles que 109 espèces de mammifères, 207 espèces d’oiseaux, 81 espèces de reptiles et d’amphibiens et 33 espèces de poissons.

Fin avril, une équipe de spéléologie britanno-vietnamienne a découvert 26 nouvelles grottes dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang pour une longueur cumulée de 13.643 m. Parmi elles, la grotte de Thiên Cung, longue de 4.206 mètres, présente un intérêt scientifique et un potentiel d’exploitation considérables.

Par ailleurs, au cœur du parc national, la grotte de Cha Ngheo dont l’entrée plonge presque verticalement vers une rivière souterraine, et une cascade traverse son intérieur, a suscité un intérêt scientifique majeur pour les études géologiques et hydrologiques. – VNA

source
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