Con Dao, l'une des îles les plus mystérieuses et sauvages au monde

Con Dao (VNA) - L’Administration nationale du tourisme du Vietnam a annoncé que Con Dao figurait en tête du classement des 30 îles les plus mystérieuses au monde établi par le magazine de voyage Travel + Leisure. Elle s’impose comme une destination emblématique parmi les îles offrant une beauté presque totalement isolée du monde extérieur.
Con Son, le cœur de l’archipel de Con Dao, est une terre paisible située au large de la côte sud-est du Vietnam. Ce lieu impressionne par ses majestueuses falaises de granit entourant des plages sauvages aux eaux cristallines.
Le tourisme sur l’île n’étant pas encore développé de manière massive, l’écosystème préserve son caractère naturel et préservé, offrant ainsi de nombreuses expériences de découverte passionnantes. Con Dao est également considérée comme une source d’inspiration pour de nombreux périples grâce à sa beauté originelle et son atmosphère particulière.
Les visiteurs peuvent circuler librement à moto pour explorer les routes côtières et les destinations de l’île, où se trouvent des phares du XIXe siècle ou des zones naturelles désertes comme Dam Tre.
La gastronomie de Con Dao est imprégnée des saveurs marines avec des fruits de mer frais, préparés simplement tout en conservant l'intégralité de leur goût naturel, offrant une expérience culinaire attrayante pour les voyageurs.
Les restaurants et établissements de restauration y sont sans prétention, créant un sentiment de proximité et de convivialité. Par ailleurs, les habitants locaux sont extrêmement hospitaliers, toujours prêts à aider et à assurer le confort des touristes tout au long de leur séjour.
Selon le Centre d’information touristique de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, avec sa beauté sauvage caractéristique, l’harmonie entre mer bleue, montagnes rocheuses et sérénité, Con Dao possède un attrait singulier, à la fois mystérieux et fascinant. Elle affirme ainsi progressivement sa position de destination riche en expériences sur la carte touristique mondiale.
La liste de recommandations de Travel+Leisure comprend également d'autres îles telles que : Gili Trawangan (Indonésie), Pico (Portugal), Scrub Island (îles Vierges britanniques), Skopelos (Grèce), Flatey (Islande), Great Barrier Island (Nouvelle-Zélande), l'île Robinson Crusoe (Chili) et Colonsay (Écosse).- VNA
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