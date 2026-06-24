Tourisme : l’attrait de Da Nang s’étend désormais bien au-delà du centre-ville

Da Nang (VNA) - Selon les données de la plateforme de voyage en ligne Traveloka, Da Nang figure, aux côtés de Phu Quoc, parmi les destinations d’hébergement les plus recherchées au Vietnam. Un phénomène particulièrement notable réside dans l’évolution des comportements des voyageurs. Alors que l’intérêt se concentrait autrefois principalement sur le centre-ville, les recherches s’étendent désormais aux zones périphériques, favorisant des itinéraires de découverte plus diversifiés.

​Cette tendance reflète une nouvelle manière d’explorer le Centre du Vietnam, où les visiteurs privilégient de plus en plus des circuits intégrés combinant plusieurs destinations au sein d’une même région plutôt qu’un séjour centré sur un seul lieu.



L’attrait de Da Nang se confirme par des chiffres éloquents. Les données de Traveloka indiquent qu’entre la période d’avril-mai 2026 và celle de janvier-février 2026, le volume de recherches d'hébergement a non seulement crû dans le centre, mais s'est aussi propagé aux alentours. Ainsi, Ngu Hanh Son, site pittoresque situé sur le littoral sud, a enregistré une hausse de 76 % des recherches. Hoi An, l’ancienne cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, située à environ 30 km de Da Nang, a progressé de 52 %. Parallèlement, la péninsule de Son Tra, qui abrite la pagode Linh Ung et un écosystème côtier diversifié, a vu ses recherches augmenter de 45 %.

Le festival international annuel de feux d'artifice de Da Nang a été officiellement sélectionné comme l'un des neuf festivals d'été incontournables au monde par Travel + Leisure Asia, une marque de médias de voyage de premier plan au niveau mondial. Photo : VNA

Le rayonnement touristique de Da Nang est également renforcé par sa reconnaissance internationale. La ville a récemment été classée au deuxième rang des « destinations estivales les plus attractives d’Asie » par Lonely Planet, confirmant son statut de pôle majeur du tourisme, des loisirs et des expériences haut de gamme dans la région.



Cette ascension au sommet des recherches reflète une transformation profonde de l'approche des voyageurs. Désormais, de plus en plus de touristes optent pour des circuits connectant des littoraux magnifiques, des cités patrimoniales riches en valeurs culturelles et des nuits festives au bord du fleuve Han.



À partir de Da Nang, ils peuvent aisément accéder à des attractions emblématiques telles que le complexe Sun World Ba Na Hills et son célèbre Pont d’Or, les sites de plongée de la réserve marine de Cu Lao Cham, le spectacle « Mémoires de Hoi An » ou encore les promenades en barque-panier dans la forêt de cocotiers de Bay Mau. Les ponts emblématiques de Da Nang, notamment le pont du Dragon, le pont Tran Thi Ly, le pont de l’Amour et le pont Nguyen Van Troi, constituent également des attractions majeures qui attirent chaque année des millions de visiteurs le long des rives du fleuve Han.



Selon Huynh Thi Mai Thy, directrice de Traveloka Vietnam, cette extension de l’intérêt touristique vers les zones limitrophes s’explique par plusieurs facteurs. Le premier est la richesse du calendrier événementiel de la ville. Le Festival international des feux d’artifice de Da Nang (DIFF 2026), classé par Travel + Leisure parmi les neuf meilleurs festivals d’été au monde, incite de nombreux visiteurs à prolonger leur séjour.



Le deuxième facteur réside dans l’organisation de grands événements culturels, tels que le 4e Festival du film asiatique de Da Nang ou encore le Festival Vietnam-Japon, qui encouragent les touristes à explorer les districts voisins et les destinations environnantes. Enfin, la proximité géographique entre les principaux sites d’intérêt permet aux visiteurs de multiplier les expériences en un temps relativement court, en combinant découverte du patrimoine, immersion dans la nature, artisanat traditionnel et vie nocturne animée.



Cette dynamique témoigne d'une maturité croissante des voyageurs qui planifient désormais leurs séjours avec une précision accrue, privilégiant des expériences spécialisées.



Récompensée à deux reprises comme « Meilleure destination asiatique pour les festivals et les événements » lors des World Travel Awards en 2016 et 2022, Da Nang continue ainsi de renforcer son positionnement sur la scène touristique internationale. Grâce à une offre diversifiée associant événements de grande envergure, patrimoine culturel, nature et infrastructures modernes, la ville confirme son attractivité en tant que destination dynamique et animée tout au long de l’année. - VNA