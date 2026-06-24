VinFast s’associe à Shriram Finance pour faciliter l’achat de véhicules électriques en Inde

New Delhi (VNA) - VinFast India, filiale indienne du constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast, a signé un protocole d’accord de coopération stratégique avec Shriram Finance Limited (SFL), une société financière non bancaire spécialisée dans le financement d'actifs de détail en Inde, dans le but d’élargir l’accès aux solutions de financement destinées aux acquéreurs de véhicules électriques.

Selon VinFast India, cette coopération permettra aux clients indiens de bénéficier plus facilement d’offres de crédit adaptées à l’achat de véhicules électriques, alors que la demande pour des moyens de transport plus respectueux de l’environnement connaît une croissance soutenue dans le pays.

En vertu de cet accord, les acheteurs de véhicules VinFast pourront bénéficier de solutions de financement personnalisées, comprenant des prêts pouvant couvrir jusqu’à 100 % du prix du véhicule, des taux d’intérêt compétitifs ainsi que des modalités de remboursement flexibles applicables à l’ensemble de la gamme du constructeur. Ces mesures visent à réduire le coût initial d’acquisition, souvent considéré comme l’un des principaux obstacles à l’adoption des véhicules électriques.

Grâce à cette coopération, VinFast pourra également s’appuyer sur le vaste réseau de plus de 3 000 agences de Shriram Finance à travers l’Inde ainsi que sur l’expertise reconnue du groupe dans le financement automobile. L’établissement financier dessert actuellement plus de neuf millions de clients et propose des solutions de financement dans les secteurs des véhicules commerciaux, des véhicules particuliers, des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que dans les domaines de la mobilité électrique, de l’écosystème des véhicules électriques et de l’énergie solaire.

Le protocole d’accord a été signé par Tapan Ghosh, directeur général de VinFast India, et Nandagopal R., président et directeur commercial national de Shriram Green Finance. Selon Tapan Ghosh, la transition vers les véhicules électriques en Inde dépend non seulement de la qualité des produits proposés, mais également de la solidité de l’écosystème qui les accompagne, l’accès au financement constituant un élément essentiel de cette transformation.

De son côté, Shriram Green Finance a souligné que cette coopération représente une étape importante pour promouvoir des solutions de mobilité durable en Inde et reflète la vision commune des deux partenaires en faveur du développement d’un écosystème national de transport respectueux de l’environnement.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie d’expansion de VinFast sur le marché indien. Après le lancement du modèle VF MPV 7, marquant son entrée sur le segment des monospaces électriques, le constructeur multiplie les initiatives destinées à améliorer l’accessibilité de ses produits, à renforcer l’expérience de propriété des véhicules et à accroître la confiance des consommateurs, notamment à travers des programmes de garantie de valeur de revente et de rachat structuré.

Filiale du groupe vietnamien Vingroup, VinFast est aujourd’hui un constructeur spécialisé dans les véhicules électriques, avec une gamme comprenant des SUV électriques, des scooters électriques et des autobus électriques. L’entreprise poursuit l’extension de son réseau de distribution, de ses concessions et de ses capacités de production sur plusieurs marchés stratégiques, notamment en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.

À travers ce partenariat avec Shriram Finance, VinFast entend renforcer son accès au marché indien et soutenir la transition du pays vers des modes de transport plus durables et respectueux de l’environnement. -VNA

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