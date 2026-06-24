Politique

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande veulent approfondir leur Partenariat stratégique global

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande entendent approfondir leur Partenariat stratégique global en exploitant davantage les complémentarités entre leurs économies. Lors d’une rencontre à Hanoï, les deux parties ont souligné leur volonté de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l’agriculture de haute technologie, la transformation numérique, l’éducation et la science, tout en poursuivant leur coordination étroite au sein des forums régionaux et internationaux.

L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford, et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong. Photo: Journal "The gioi va Vietnam" (Le monde et le Vietnam)
L’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford, et le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong. Photo: Journal "The gioi va Vietnam" (Le monde et le Vietnam)

​Hanoï (VNA) - La Nouvelle-Zélande accorde une grande importance au développement de son Partenariat stratégique global avec le Vietnam et se tient prête à travailler étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères afin d’exploiter pleinement le potentiel de la coopération bilatérale. C’est ce qu’a affirmé l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford, lors de sa rencontre avec le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, le 23 juin à Hanoï.

Au cours de l’entretien, l’ambassadrice a mis en avant les domaines dans lesquels la Nouvelle-Zélande dispose d’expertises reconnues, notamment l’agriculture de haute technologie, la transformation numérique, le gouvernement numérique, la santé numérique, l’enseignement en ligne et les technologies spatiales. Elle a exprimé la volonté de son pays de soutenir le Vietnam dans les domaines qui l’intéressent et de contribuer au renouvellement des contenus de coopération afin de les adapter au contexte actuel.

De son côté, Nguyen Manh Cuong a salué la coopération étroite de l’ambassadrice avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères. Il a également remercié la Nouvelle-Zélande pour sa participation au récent Forum sur l’avenir de l’ASEAN et pour son soutien à la candidature du Vietnam à un siège de juge au Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035.

Il a souligné le développement positif, de plus en plus concret et efficace, des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande dans de nombreux domaines. Il a invité l’ambassadrice à poursuivre une étroite coordination afin de valoriser pleinement les atouts de la coopération bilatérale, notamment dans l’éducation, l’agriculture et le commerce, tout en renforçant les échanges entre les peuples. Il a appelé à préparer activement les prochaines activités de haut niveau entre les deux pays afin de donner un nouvel élan au partenariat bilatéral.

Il a également proposé d’approfondir les partenariats en science et technologie afin de renforcer la résilience technologique et économique des deux pays.

Les deux parties se sont félicitées de leur coordination étroite au sein des mécanismes régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’APEC ainsi que les cadres de coopération sous-régionale.

Nguyen Manh Cuong a réaffirmé la volonté du Vietnam de travailler en étroite collaboration avec la Nouvelle-Zélande afin de promouvoir des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande toujours plus substantielles, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable de la région. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Nouvelle-Zélande
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