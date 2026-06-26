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Tourisme : la presse indienne analyse les raisons de l'attractivité croissante du Vietnam

Un article publié par Indiatvnews souligne que le Vietnam s'impose parmi les destinations internationales les plus attractives pour les touristes indiens, grâce à une combinaison d'atouts comprenant des coûts de voyage compétitifs, une connectivité aérienne renforcée, une offre touristique diversifiée et des services de qualité.

Des touristes indiens à Da Nang. Photo: VNA
Des touristes indiens à Da Nang. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Dans un contexte de forte progression du nombre de visiteurs indiens au Vietnam ces dernières années, la page Indiatvnews a publié, le 25 juin, une analyse expliquant les principaux facteurs qui contribuent à faire du Vietnam l'une des destinations internationales les plus appréciées des voyageurs indiens.

Selon l'article, le premier atout du Vietnam réside dans le coût particulièrement compétitif des séjours. Comparé à de nombreuses destinations européennes ou d'Asie de l'Est, le pays offre des vacances à l'étranger à des tarifs plus abordables, qu'il s'agisse des billets d'avion, de l'hébergement, des transports, de la restauration ou des activités touristiques.

L’article met également en avant le développement rapide des liaisons aériennes directes entre les deux pays. Les vols reliant les principales métropoles indiennes, notamment New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad et Kolkata, permettent de réduire les temps de trajet et facilitent les séjours de courte durée.

L'article salue par ailleurs la politique vietnamienne de visa électronique (e-visa), estimant que la simplicité et la rapidité des formalités d'entrée encouragent un nombre croissant de voyageurs indiens à choisir le Vietnam comme destination.

Indiatvnews souligne également la richesse de l'offre touristique vietnamienne. Au cours d'un même voyage, les visiteurs peuvent profiter des stations balnéaires de Da Nang ou de Phu Quôc, découvrir le patrimoine culturel de Hanoï et de Hôi An, ou encore admirer les paysages naturels de la baie d'Ha Long et de Sa Pa.

L’article relève en outre que l'augmentation du nombre de restaurants proposant une cuisine indienne dans les principales destinations touristiques vietnamiennes constitue un avantage supplémentaire, notamment pour les voyageurs végétariens, qui disposent désormais d'un choix plus large répondant à leurs habitudes alimentaires.

Par ailleurs, des sites emblématiques tels que la baie d'Ha Long, le pont d'Or à Da Nang, la vieille ville de Hôi An ou encore les plages du Centre du Vietnam bénéficient d'une forte visibilité sur les réseaux sociaux, contribuant à renforcer l'image du Vietnam auprès des jeunes voyageurs indiens.

Enfin, Indiatvnews estime que le Vietnam est aujourd'hui perçu comme une destination sûre et accueillante, dotée d'infrastructures touristiques en constante amélioration, d'une population réputée pour son hospitalité et de services adaptés aussi bien aux familles qu'aux couples et aux voyageurs individuels.

Selon l’article, l'association d'un excellent rapport qualité-prix, de procédures d'entrée simplifiées, d'une grande diversité de paysages et d'une offre de services de qualité permet au Vietnam de s'affirmer rapidement comme l'une des principales destinations de vacances internationales pour les touristes indiens. -VNA

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