Politique

Audit d'État : le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération bilatérale

Les Audits d'État du Vietnam et du Laos ont convenu de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de coopération 2021-2030 ainsi que du plan d'action à moyen terme pour la période 2025-2028. Elles ont également décidé de proposer l'intégration des contenus de coopération en matière d'audit dans les accords annuels conclus entre les gouvernements vietnamien et lao.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone (droite) reçoit l'auditeur général du Vietnam Nguyen Huu Nghia. Photo: VNA
Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone (droite) reçoit l'auditeur général du Vietnam Nguyen Huu Nghia. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'invitation de Viengthavisone Thephachanh, président de l'Audit d'État du Laos, une délégation de l'Audit d'État du Vietnam, conduite par son auditeur général Nguyen Huu Nghia, a effectué une visite de travail au Laos les 25 et 26 juin.

Cette mission s'inscrit dans une période hautement symbolique et vise à concrétiser les orientations stratégiques définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, tout en renforçant la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Le 25 juin, à Vientiane, l'auditeur général Nguyen Huu Nghia a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre lao Sonexay Siphandone avant de tenir de l'entretien avec son homologue, Viengthavisone Thephachanh.

Lors de la réception, le chef du gouvernement lao Sonexay Siphandone a hautement apprécié les résultats de la coopération bilatérale entre les deux organes. Il a exhorté les deux institutions à intensifier leur coopération, à accélérer la transformation numérique, à créer des bases de données communes et à moderniser des activités d'audit. Selon le Premier ministre, la coopération bilatérale efficace ne se limite pas à l'amélioration de la gouvernance nationale, mais constitue un acte concret pour consolider la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux pays.

Au cours de leur entretien bilatéral, Nguyen Huu Nghia a affirmé que l'étroite collaboration entre les deux agences d'audit apporte une contribution positive à la mise en œuvre de la "cohésion stratégique" convenue par les dirigeants des deux pays. Il a souligné la nécessité du renforcement de la transparence et de l'efficacité dans la gestion des finances et des actifs publics pour le développement socio-économique de chaque nation.

À cet égard, il a rappelé le succès du projet de modernisation de la gestion administrative par le déploiement d'un système de bureau électronique (E-Office), mis en œuvre entre 2022 et 2024. Ce projet a marqué une étape importante dans l'application des technologies de l'information aux activités d'audit au Laos.

Sur le plan multilatéral, les deux institutions maintiennent une coordination étroite, une participation active et un soutien mutuel constant au sein des instances internationales telles que l'INTOSAI, l'ASOSAI et l'ASEANSAI. La partie vietnamienne a particulièrement salué l'engagement du Laos au sein des comités spécialisés de l'ASEANSAI, ainsi que sa présidence réussie lors du mandat 2017-2019, renforçant ainsi la position de l'institution lao dans la région.

Nguyen Huu Nghia a également partagé l'expérience de développement de l'Audit d'État du Vietnam, fondée sur trois piliers stratégiques que sont le cadre juridique, les ressources humaines et la technologie. Face aux nouveaux défis mondiaux tels que le changement climatique, les risques sécuritaires non traditionnels et la pression de la dette publique, l'Audit d'État du Vietnam élabore actuellement sa stratégie de développement à l'horizon 2035, avec une vision pour 2045. Cet organe étudie et propose la modification de la Loi sur l’Audit d’État pour accroître l'efficacité de la mise en œuvre des recommandations d'audit et intensifier la lutte contre la corruption et le gaspillage.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de coopération 2021-2030 ainsi que du plan d'action à moyen terme pour la période 2025-2028. Elles ont également décidé de proposer l'intégration des contenus de coopération en matière d'audit dans les accords annuels conclus entre les gouvernements vietnamien et lao.

À partir du second semestre 2026, plusieurs activités conjointes seront déployées, notamment des séminaires d'échange d'expériences entre les bureaux régionaux des deux institutions, en particulier entre la province lao de Champassak et la Région VIII de l'Audit d'État du Vietnam, ainsi qu'entre la région de Vientiane et la Région IV, basée à Hô Chi Minh-Ville.

L'Audit d'État du Vietnam intensifiera l'envoi d'experts afin de former les auditeurs lao sur le terrain, en particulier dans les entreprises conjointes vietnamo-laotiennes. Les deux institutions prévoient également de développer des audits conjoints consacrés à la protection de l'environnement, au développement durable et à d'autres enjeux émergents de gouvernance publique. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Audit d'État du Vietnam #Laos #visite de travail
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