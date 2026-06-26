Société

Développement durable : un nombre record d'universités vietnamiennes distinguées par THE

Avec un nombre record de 17 établissements classés dans le palmarès de durabilité de Times Higher Education (THE), les universités vietnamiennes confirment leurs progrès en matière de développement durable et renforcent progressivement leur position sur la scène internationale.

L'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville (UEH) gagne 200 places et intègre le groupe des 101 à 200 meilleures universités mondiales. Photo: VNA
L'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville (UEH) gagne 200 places et intègre le groupe des 101 à 200 meilleures universités mondiales. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon les résultats récemment publiés par l'organisme britannique Times Higher Education (THE) dans son classement THE Sustainability Impact Ratings (anciennement THE Impact Rankings), l'enseignement supérieur vietnamien franchit une étape importante avec 17 établissements classés, un nombre record.

En tête des établissements vietnamiens, l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville (UEH) gagne 200 places et intègre le groupe des 101 à 200 meilleures universités mondiales avec un score de 89/100. Elle figure également parmi les rares établissements à avoir fourni des éléments de preuve pour l'ensemble des 17 Objectifs de développement durable (ODD).

Les universités FPT et Nguyen Tat Thanh rejoignent, quant à elles, le groupe des 201 à 300 meilleures universités. L'Université FPT se classe par ailleurs au 87e rang mondial pour la qualité de son enseignement, tandis que les universités Phenikaa et Lac Hong enregistrent également une nette progression.

Ce classement évalue non pas la réputation académique des établissements, mais leur contribution concrète à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies à travers quatre critères : la recherche, la gestion des ressources, l'engagement auprès de la communauté et l'enseignement. Il met ainsi l'accent sur la capacité des universités à mesurer et à démontrer l'impact de leurs actions. Cette méthodologie offre également de nouvelles opportunités aux établissements d'Asie du Sud-Est, dont 352 figurent dans cette édition du classement.

Commentant ces résultats, Dao Thi Hong, première secrétaire chargée de l'éducation à l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, a estimé que ce classement accordait une importance particulière aux résultats concrets plutôt qu'aux seuls engagements. Selon elle, les universités sont appelées à renforcer leur contribution à la société et à mieux valoriser leur impact. Elle a toutefois souligné que les établissements vietnamiens devaient accélérer la numérisation et la standardisation des données relatives à leur impact social afin de renforcer leur compétitivité et leur intégration dans le paysage mondial de l'enseignement supérieur. -VNA

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