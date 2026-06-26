Société

Forces de maintien de la paix : les Casques bleus vietnamiens engagés dans la prévention d’Ebola à Abyei

Un programme intitulé « S’unir pour la communauté, prévenir l’épidémie d’Ebola » est déployé par le Détachement du Génie n°4 du Vietnam, de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies à Abyei, pour faire face à l’épidémie d’Ebola en Afrique.

Des médecins militaires vietnamiens forment avec diligence les élèves locaux aux procédures de désinfection médicale standard. Photo : Nhan Dan
Des médecins militaires vietnamiens forment avec diligence les élèves locaux aux procédures de désinfection médicale standard. Photo : Nhan Dan

Abyei (VNA) - Face à l’évolution complexe de l’épidémie d’Ebola en Afrique, le Détachement du Génie n°4 du Vietnam, déployé au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies à Abyei, a organisé un programme intitulé « S’unir pour la communauté, prévenir l’épidémie d’Ebola ».

Cette initiative témoigne de l’engagement de l’unité aux côtés des autorités sanitaires locales dans la mise en œuvre de mesures d’urgence visant à protéger la population d’Abyei.

En juin, la région administrative spéciale d’Abyei entre officiellement dans la saison des pluies. Les précipitations prolongées entraînent des inondations généralisées et la contamination des sources d’eau potable. L’humidité élevée, combinée à la stagnation des eaux, favorise la prolifération des vecteurs de maladies et la propagation d’agents infectieux. Dans ce contexte, la résistance de la population, en particulier celle des enfants et des personnes âgées, s’affaiblit, augmentant ainsi les risques de contamination.

Parallèlement, les difficultés de transport à Abyei provoquent des ruptures régulières dans les chaînes d'approvisionnement en matériel médical et en équipements de protection individuelle. Le manque de masques médicaux ou de solutions désinfectantes aux normes complique le travail du personnel soignant de première ligne, ce qui accentue les risques de contamination croisée. Face à cette situation, le commandement de la Compagnie de génie numéro 4 a priorisé le soutien épidémiologique d'urgence.

L’hôpital de campagne de niveau 1 relevant du Détachement du Génie n°4 a organisé en temps voulu des formations de contrôle et de prévention des infections à destination de l’ensemble de son personnel. Le programme portait notamment sur l’identification des symptômes, l’utilisation des équipements de protection individuelle et les règles de sécurité lors des contacts avec la population. Cette initiative renforce à la fois la sécurité des forces de maintien de la paix et leur capacité à jouer un rôle de relais de sensibilisation sur le terrain.

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Les informations sur l'épidémie d'Ebola sont transmises aux populations locales de manière très vivante. Photo : Nhân Dân

Par ailleurs, l’hôpital a lancé son programme d’assistance à Abyei en distribuant plusieurs centaines de kits de matériel de protection médicale dans des lieux à forte fréquentation, tels que les centres de santé, les écoles et les établissements religieux. Lors de la réception de ces lots de masques et de solutions désinfectantes, un représentant de l’hôpital d’Abyei a salué l’efficacité de cette action. «Ce soutien opportun des forces vietnamiennes contribue directement à combler les pénuries de matériel de protection auxquelles nous sommes confrontés. Il s’agit d’une coopération précieuse entre les forces internationales et les structures médicales locales pour préserver la santé des populations », a-t-il déclaré.

Enfin, au lycée d’Abyei, des activités de sensibilisation sanitaire ont été menées auprès des élèves. Les médecins militaires ont réalisé des démonstrations des techniques de lavage des mains conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ont transmis les règles de prévention visant à limiter les contacts dans les espaces publics, permettant ainsi aux jeunes d’adopter les gestes essentiels de protection contre Ebola. -VNA

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#Casques bleus #Abyei #Ebola
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