Société

Le logement locatif, un pilier stratégique de la politique sociale de la capitale

Face à la flambée des prix de l’immobilier, Hanoï franchit une étape importante en lançant trois grands projets de logements locatifs. Cette initiative marque un tournant dans la politique du logement de la capitale, qui entend faire du logement abordable un pilier de sa stratégie de protection sociale et offrir davantage de solutions de résidence stable aux habitants.

Lại Thùy Giang
Le Premier ministre Le Minh Hung inaugure la construction de logements locatifs et de cinq lignes de métro à Hanoï. Photo : VNA.
Le Premier ministre Le Minh Hung inaugure la construction de logements locatifs et de cinq lignes de métro à Hanoï. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - Le lancement simultané de trois projets de logements locatifs à Hanoï ne vise pas seulement à accroître l’offre de logements pour les habitants, mais témoigne également d’un changement notable dans la vision du développement du logement portée par la capitale. Face à la hausse continue des prix de l’immobilier, qui rend l’accession à la propriété de plus en plus difficile pour une grande partie de la population, les autorités misent désormais davantage sur le développement du logement locatif afin d’élargir l’accès à un habitat stable et abordable.

Cette orientation s’inscrit dans le cadre des directives du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, selon lesquelles le logement doit avant tout répondre à un besoin d’habitation et non servir à la spéculation ou à l’accumulation de patrimoine.

Le Comité populaire de la ville de Hanoï considère cette initiative comme une mission stratégique de long terme visant à garantir le bien-être social, à diversifier l’offre de logements et à répondre à l’évolution des besoins résidentiels de la population.

Selon le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, la ville a décidé de mobiliser à la fois des ressources publiques et privées pour accélérer la mise en œuvre de cette politique. Trois projets totalisant plus de 8 000 appartements et représentant un investissement supérieur à 30 000 milliards de dongs ont ainsi été lancés. Deux projets sont financés par des ressources publiques, tandis qu’un troisième est développé par le groupe Him Lam.

Ces trois projets lancés sont les premiers à être mis en œuvre dans le cadre du programme municipal de développement du logement locatif. Ils jettent les bases de l’émergence progressive d’un nouveau segment du marché du logement, destiné à répondre à la diversification croissante des besoins des habitants. À travers cette initiative, la ville ambitionne de développer progressivement un marché locatif professionnel, de qualité et financièrement accessible.

À terme, les futurs ensembles résidentiels seront intégrés aux réseaux de transport urbain, aux centres d’emploi, aux établissements d’enseignement et aux services publics afin de créer des communautés modernes et fonctionnelles.

Pour de nombreux habitants, devenir propriétaire à Hanoï est devenu un objectif de plus en plus difficile à atteindre. Sous l’effet d’une urbanisation rapide et de la hausse continue des prix de l’immobilier, l’écart entre les revenus des ménages et le coût du logement ne cesse de se creuser. Dans ce contexte, même les ménages aux revenus intermédiaires éprouvent désormais des difficultés à accéder à la propriété.

Malgré les efforts déployés ces dernières années pour développer le logement social, l’offre demeure insuffisante au regard de la demande. Dans ce contexte, le logement locatif s’impose comme une réponse adaptée aux nouvelles réalités du marché immobilier.

Selon les experts, le lancement simultané de trois projets de logements locatifs à Hanoï revêt une importance particulière. Il traduit la volonté des autorités de placer les citoyens au cœur des politiques publiques, de renforcer la protection sociale et de réorienter progressivement le marché immobilier vers un développement plus sain et durable.

En allégeant la charge financière des ménages, ce modèle favorise également une plus grande flexibilité du marché du travail tout en contribuant à freiner la spéculation immobilière. Dans une ville comme Hanoï, qui compte près de neuf millions d’habitants et continue d’attirer de nouveaux résidents, le développement d’une offre locative structurée devient une nécessité croissante.

Les nouveaux projets visent en priorité les ménages à faibles revenus, les jeunes actifs et les bénéficiaires des politiques sociales, autant de catégories pour lesquelles l’accès au logement demeure particulièrement difficile.

Alors que la capitale poursuit parallèlement ses programmes de logements sociaux, de rénovation des anciens immeubles collectifs et de développement urbain orienté vers les transports publics, l’extension du parc locatif est appelée à devenir un pilier essentiel de sa stratégie de logement et de protection sociale. -VNA

Lại Thùy Giang
#VNHP #logement locatif
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