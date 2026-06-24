Bac Ninh en voie de devenir une ville relevant directement du ressort central

Hanoi, 24 juin (VNA) - Au nom du Bureau politique, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Parti, a signé la Conclusion n°52-KL/TW du 20 juin 2026 approuvant le principe de création de la ville de Bac Ninh relevant directement de l’autorité centrale, sur la base des limites administratives actuelles de la province de Bac Ninh (Nord).
Selon ce document, après examen de la proposition n°15-TTr/TU du 19 mai 2026 soumise par le Comité provincial du Parti de Bac Ninh concernant la création d’une ville relevant directement du ressort central à partir du territoire administratif de la province, le Bureau politique a décidé d’approuver ce principe.
Le Bureau politique a demandé de concentrer les efforts sur le développement de Bac Ninh en tant que modèle de ville verte, intelligente, moderne, civilisée et prospère, tout en préservant et en valorisant l’identité culturelle distinctive de la région de Kinh Bac. Le développement économique devra être étroitement associé à la protection de l’environnement, tandis que la science, la technologie et l’innovation constitueront les principaux moteurs de la croissance.
La ville est appelée à développer une industrie moderne et de haute technologie, capable de s’intégrer profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Elle ambitionne notamment de devenir un pôle majeur de l’industrie électronique, avec un accent particulier sur les semi-conducteurs, la fabrication de circuits intégrés et l’intelligence artificielle, parmi les plus avancés du pays et de la région.
Le Bureau politique a également souligné la nécessité de moderniser de manière synchronisée les infrastructures de transport routier, fluvial, ferroviaire et aérien, ainsi que les infrastructures urbaines intelligentes, afin de renforcer la connectivité entre les grands centres urbains et les plateformes logistiques multimodales. Le développement devra être harmonieux et équilibré entre les différentes localités de la future ville.
Par ailleurs, il a été demandé de construire une administration urbaine rationalisée, professionnelle, moderne, intègre et disciplinée, fonctionnant de manière efficace et orientée vers le développement, tout en garantissant fermement la défense nationale, la sécurité, l’ordre public et la sûreté sociale.
Le développement global des secteurs culturels et sociaux devra également être poursuivi afin d’améliorer la qualité de vie de la population et de permettre aux habitants de bénéficier pleinement des fruits du développement.
Le Bureau politique a chargé le Comité provincial du Parti de Bac Ninh de coordonner ses travaux avec le Comité du Parti de l’Assemblée nationale, le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés afin d’intégrer les orientations du Bureau politique ainsi que les avis pertinents des différentes parties prenantes, en vue de compléter le projet qui sera soumis au Comité central du Parti.
Parallèlement, la province est appelée à finaliser dans les meilleurs délais les éléments encore manquants du dossier, notamment celui relatif à la reconnaissance du statut de ville de première catégorie, avant de le soumettre aux autorités centrales pour examen et décision. Si le dossier est complet, il pourra être présenté lors du 3e Plénum du Comité central du Parti. - VNA
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