Politique

Le Vietnam contribue à définir l’orientation stratégique de la coopération dans le maintien de la paix

À Hanoï, le Vietnam accueille un séminaire international consacré au Programme de coopération triangulaire (PPT) des Nations unies, réunissant partenaires et pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix. Cette rencontre témoigne du rôle croissant du Vietnam dans le renforcement des capacités de maintien de la paix et sa volonté de contribuer activement à l’orientation stratégique de la coopération internationale en faveur de la paix et de la sécurité.

Le 24 juin à Hanoï, le Vietnam a accueilli le séminaire international intitulé « Partenaires du programme de coopération triangulaire (PPT) de l'ONU », organisé conjointement avec les Nations unies, l’Australie et le Japon. Photo: VNA
Le 24 juin à Hanoï, le Vietnam a accueilli le séminaire international intitulé « Partenaires du programme de coopération triangulaire (PPT) de l'ONU », organisé conjointement avec les Nations unies, l’Australie et le Japon. Photo: VNA


Hanoï (VNA) - Le 24 juin à Hanoï, le Vietnam a accueilli le séminaire international intitulé « Partenaires du programme de coopération triangulaire (PPT) de l'ONU », organisé conjointement avec les Nations unies, l’Australie et le Japon.

L’événement vise à dresser le bilan des réalisations du PPT, à renforcer les liens entre les partenaires actuels et nouveaux, notamment les pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et aux missions de soutien à la paix de l’Union africaine. Il permet également d’évaluer les programmes de formation existants, d’explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment avec les organisations régionales telles que l’ASEAN, et de discuter des moyens d’améliorer l’efficacité du programme dans les années à venir.

Cette édition revêt une importance particulière puisqu’elle marque le retour du PPT au Vietnam, premier pays de l’ASEAN à avoir accueilli des activités de formation du programme en 2019. Le Vietnam a également été à l’origine du mécanisme de rotation des activités du PPT au sein de l’ASEAN, aujourd’hui poursuivi par le Cambodge après le Vietnam et l’Indonésie. Il s’agit en outre de la première conférence annuelle des parties prenantes du PPT organisée dans la région de l’ASEAN.

À l’ouverture du séminaire, le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, a rappelé que le Vietnam avait déployé plus de 1 350 militaires et policiers dans les missions onusiennes au cours de la dernière décennie. Selon lui, les contingents vietnamiens ont démontré professionnalisme, discipline et sens des responsabilités, gagnant ainsi la confiance des missions de l’ONU, des populations locales et des partenaires internationaux.

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le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix. Photo: VNA


Il a souligné que ces résultats ont été rendus possibles grâce au soutien constant des Nations unies et de nombreux partenaires internationaux, notamment du PPT, qui a apporté une assistance concrète dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités et du soutien au déploiement. En tant que pays hôte, le Vietnam se dit fier de contribuer à l’élaboration des orientations stratégiques du programme pour les prochaines années.

Face à des défis de plus en plus complexes dans les opérations de maintien de la paix, la formation durable des personnels et le maintien de capacités opérationnelles efficaces demeurent des priorités majeures. Le Vietnam a réaffirmé sa volonté de coopérer étroitement avec tous les partenaires afin de renforcer le rôle du TPP et d’élargir sa participation aux missions de maintien de la paix de l’ONU.

La colonelle Alana Burkitt, attachée de défense de l’Australie au Vietnam, a souligné l’importance de la coopération internationale pour préparer les forces de maintien de la paix aux défis actuels et futurs. Elle a estimé qu’aucun pays ne peut relever seul les enjeux liés à la sécurité des Casques bleus et que les partenariats durables constituent la base d’opérations efficaces.

Les représentants du Japon et des Nations unies ont également mis en avant le rôle essentiel du PPT dans le développement des capacités des États membres. Grâce aux formations, aux échanges d’expertise et aux réseaux professionnels créés, le programme est devenu la principale initiative onusienne de renforcement des capacités dans le domaine du maintien de la paix.

Les discussions portent notamment sur l’impact du PPT, les partenariats régionaux, l’innovation dans les opérations de maintien de la paix et les orientations du programme pour la période 2027-2030. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #maintien de la paix #ONU
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