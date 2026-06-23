Politique

Le dirigeant To Lam rencontre des cadres planifiés pour hauts postes de direction

Lors d’une rencontre tenue le 23 juin à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a insisté sur le rôle stratégique de la planification des cadres de haut niveau, soulignant qu’il s’agit d’un pilier essentiel pour la gouvernance future du Parti et le développement du pays.

Lê Thu Phương
La rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et des cadres planifiés pour hauts postes de direction. Photo : VNA
La rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et des cadres planifiés pour hauts postes de direction. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’après-midi du 23 juin, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré des cadres planifiés pour hauts postes de direction, placés sous la gestion du Bureau Politique.

S’exprimant lors de la rencontre, To Lam a souligné que le Parti a toujours considéré la construction d’une équipe de cadres à tous les niveaux, en particulier au niveau stratégique, disposant des qualités, des compétences et du prestige nécessaires pour répondre aux exigences des missions, comme un facteur décisif.

Selon lui, les cadres stratégiques doivent être capables de contribuer à définir des orientations, de mettre en œuvre les grandes politiques, de traiter les questions majeures, de fédérer les équipes, de maintenir la discipline et de protéger les intérêts du Parti, de la nation et du peuple dans les périodes difficiles.

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To Lam prend la parole. Photo : VNA



Il a affirmé que la planification des cadres stratégiques ne constitue pas une simple tâche administrative liée au personnel, ni un exercice limité à un congrès ou à un mandat, mais un élément de la gouvernance stratégique, préparant l’avenir du leadership du Parti et le développement national.

Le secrétaire général a rappelé que le pays fait face à de nombreuses opportunités et défis liés à l’amélioration institutionnelle, à la réforme du mode de direction, au développement scientifique et technologique, à la transformation numérique, à l’intégration internationale et aux enjeux de sécurité non traditionnels. Ces exigences imposent une réforme profonde du travail de planification des cadres.

Il a défini les critères des cadres stratégiques dans la nouvelle période : une solide posture politique, le respect des principes, la capacité à résister aux pressions, l’intégrité morale, l’éthique et l’exemplarité. Ils doivent également disposer d’une pensée stratégique, d’une capacité d’exécution, oser penser, agir et assumer leurs responsabilités pour l’intérêt collectif, ainsi qu’une capacité d’apprentissage continu et des compétences numériques et de gestion des ressources humaines.

To Lam a demandé à la Commission centrale de l’organisation du Parti de mener des recherches approfondies et de tirer des leçons sur la planification des cadres stratégiques des derniers mandats, afin de proposer des mécanismes innovants en matière d’évaluation, de sélection, de planification, de rotation et de protection des cadres capables d’innovation et de responsabilité, en privilégiant les résultats mesurables et la crédibilité réelle.

Il a insisté sur la nécessité de perfectionner les critères, les bases de données et les méthodes d’évaluation des cadres stratégiques, en passant d’une gestion administrative basée sur les dossiers à une gestion fondée sur des données dynamiques. Chaque cadre planifié doit disposer d’un dossier évolutif reflétant ses qualités, ses compétences, ses résultats, son niveau de confiance, ses risques potentiels et ses perspectives de développement.

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La rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et des cadres planifiés pour hauts postes de direction. Photo : VNA



Le secrétaire général a également souligné que chaque cadre planifié doit élaborer son propre programme d’entraînement et d’auto-amélioration, faire preuve d’autocritique, travailler mieux, renforcer la solidarité et servir le peuple plus efficacement.

Il a conclu que la planification des cadres stratégiques est une tâche d’une importance capitale, directement liée au destin du Parti, à l’avenir du pays et à la confiance du peuple, et que bien la réaliser aujourd’hui revient à assurer la continuité et le renouvellement du leadership national dans l’avenir. - VNA

Lê Thu Phương
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