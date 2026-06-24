Le Vietnam adresse ses condoléances au Timor-Leste suite au décès de l'ancien président Francisco Guterres

Hanoï (VNA) - À l'annonce du décès de Francisco Guterres, dit "Lu Olo", ancien président du Timor-Leste et président du Front révolutionnaire pour un Timor-Leste indépendant (FRETILIN), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé un message de condoléances au président timorais José Ramos-Horta.

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé des messages de condoléances à Bendito dos Santos Freitas, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste, ainsi qu’à Mari Alkatiri, secrétaire général du FRETILIN. -VNA

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