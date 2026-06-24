Le Vietnam et la Russie approfondissent leur partenariat juridique

Moscou (VNA) – En marge de sa participation au 14e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg, en Russie, le ministre vietnamien de la Justice, Hoang Thanh Tung, s’est entretenu le 24 juin avec son homologue russe, Konstantin Chuychenko. Les deux responsables ont examiné plusieurs mesures concrètes visant à promouvoir la mise en œuvre des accords conclus entre leurs ministères.



Lors de la séance de travail, Konstantin Chuychenko a souligné que l’invitation adressée au Vietnam en tant qu’unique pays invité du forum de cette année dépassait le cadre d’une simple formalité diplomatique. Selon lui, elle constitue une reconnaissance de la place croissante du Vietnam dans l’évolution de l’architecture juridique internationale contemporaine.



Le ministre russe a estimé que la coopération entre les ministères de la Justice des deux pays représentait un modèle exemplaire des relations bilatérales, solidement fondé sur l’Accord d’entraide judiciaire en matière civile et pénale. Il a rappelé que depuis 2010, les deux parties maintiennent régulièrement des activités de coopération telles que des séminaires conjoints, des programmes de formation et des échanges d’expériences.



Selon lui, les deux ministères disposent encore d’un important potentiel de coopération, notamment dans un contexte international marqué par des mutations rapides et des défis croissants.



Pour sa part, Hoang Thanh Tung s’est félicité du choix du Vietnam comme unique pays invité du forum, y voyant une preuve tangible de la confiance mutuelle et des liens étroits unissant les deux pays dans le cadre de leur partenariat stratégique global.



Le ministre vietnamien a souligné que le Groupe de travail conjoint sur le droit et la justice, créé en 2015, constituait l’une des réalisations les plus marquantes de l’accord de coopération bilatérale. Il s’agit, a-t-il précisé, du mécanisme de coopération le plus approfondi établi par le ministère vietnamien de la Justice avec un partenaire étranger.



Afin de maintenir la dynamique de coopération dans la nouvelle période, la partie vietnamienne a proposé aux deux ministères d’assurer une mise en œuvre efficace de l’Accord de coopération de 2010 ainsi que du Programme de coopération pour la période 2025-2026, tout en poursuivant les consultations en vue de la signature d’un nouveau programme de coopération.





Séance de travail du ministre vietnamien de la Justice, Hoang Thanh Tung avec son homologue russe, Konstantin Chuychenko. Photo: VNA

Hoang Thanh Tung a également insisté sur la nécessité de renforcer davantage les activités du Groupe de travail conjoint afin de répondre aux besoins de renforcement des capacités du ministère vietnamien de la Justice. Il a proposé d’élargir la coopération en matière de formation juridique, notamment en accroissant les possibilités d’études et de formation des étudiants vietnamiens au sein des établissements d’enseignement juridique russes, contribuant ainsi au développement des ressources humaines qualifiées du Vietnam.



La partie russe a exprimé son soutien à ces propositions et a réaffirmé sa volonté de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine juridique.



Avant cette rencontre, les deux ministres avaient inauguré le pavillon du Vietnam au 14e Forum juridique international de Saint-Pétersbourg. Celui-ci a mis en lumière les réalisations du secteur judiciaire vietnamien à travers diverses présentations et activités d’information.



Associant contenus professionnels et éléments culturels vietnamiens emblématiques, le pavillon a suscité un vif intérêt auprès des participants au forum, attirant de nombreux visiteurs venus s’informer sur les réformes juridiques du Vietnam et témoigner de leur intérêt pour le pays.- VNA