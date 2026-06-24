Politique

Vietnam–Bulgarie : vers un renforcement de la coopération juridique et judiciaire

Dans le contexte du renforcement des relations entre le Vietnam et la Bulgarie depuis l’établissement de leur Partenariat stratégique en 2025, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, et le ministre bulgare de la Justice, Nikolay Naydenov, ont convenu d’intensifier la coopération juridique et judiciaire, considérée comme un pilier essentiel pour approfondir les liens bilatéraux et accompagner les nouvelles perspectives de développement entre les deux pays.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, et le ministre bulgare de la Justice, Nikolay Naydenov. Photo: VNA
L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, et le ministre bulgare de la Justice, Nikolay Naydenov. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 22 juin, l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a eu une séance de travail avec le ministre bulgare de la Justice, Nikolay Naydenov, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Europe centrale, cette rencontre s’est déroulée dans un contexte marqué par le développement soutenu des relations bilatérales depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique en 2025. Elle a également permis aux deux parties d’échanger sur les orientations visant à mettre en œuvre efficacement les engagements pris par les dirigeants des deux pays.

À cette occasion, l’ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a félicité Nikolay Naydenov pour sa nomination à la tête du ministère de la Justice. Elle s’est dite convaincue que son expérience contribuera à la poursuite des réformes judiciaires et à la consolidation de l’État de droit en Bulgarie.

Soulignant que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie constitue un précieux héritage bâti depuis plus de sept décennies, elle a estimé que les relations bilatérales entraient aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement. Selon elle, la coopération juridique et judiciaire joue un rôle essentiel dans le renforcement du cadre juridique bilatéral, créant des conditions favorables à un approfondissement concret et substantiel de la coopération entre les deux pays.

Les deux parties ont salué les résultats obtenus ces dernières années et exprimé leur volonté de renforcer les échanges de délégations, le partage d’expériences en matière d’élaboration et d’application des lois, la formation des ressources humaines ainsi que la coopération professionnelle entre les institutions judiciaires des deux pays.

De son côté, le ministre Nikolay Naydenov a réaffirmé que la Bulgarie considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires importants en Asie du Sud-Est. Il a appelé à poursuivre la tradition de coopération établie de longue date tout en intensifiant les échanges d’expériences dans des domaines d’intérêt commun, notamment la transformation numérique et l’application des technologies de l’information au secteur judiciaire.

Le ministre a également salué les avancées socioéconomiques du Vietnam et exprimé le souhait de développer davantage les mécanismes de coopération entre les autorités compétentes afin d’améliorer l’efficacité des activités judiciaires au bénéfice des citoyens et des entreprises.

Les discussions ont par ailleurs porté sur plusieurs questions juridiques concernant la communauté vietnamienne en Bulgarie. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue étroit et une coordination régulière afin de créer des conditions favorables à son intégration et à son développement, contribuant ainsi au renforcement des échanges entre les peuples et à la consolidation de la base sociale du Partenariat stratégique Vietnam-Bulgarie.

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Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

À l’issue de la rencontre, les deux responsables ont réaffirmé leur détermination à faire de la coopération juridique et judiciaire l’un des piliers majeurs des relations bilatérales. Elles ont convenu de poursuivre les mécanismes de consultation et d’échanges réguliers afin de partager leurs expériences et de promouvoir de nouvelles initiatives répondant aux besoins de développement de chaque pays.

L’ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a, pour sa part, assuré que l’ambassade du Vietnam en Bulgarie continuerait de jouer son rôle de passerelle et de coordination, en étroite collaboration avec le ministère bulgare de la Justice, afin de garantir la mise en œuvre efficace des programmes de coopération futurs.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #Bulgarie #Vietnam #Justice
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