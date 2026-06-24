Société

Vietnam, Chine, Laos et Myanmar renforcent leur lutte contre les réseaux de trafic de drogue

Depuis plusieurs années, Hanoï multiplie les mécanismes de coordination avec Pékin, Vientiane et Naypyidaw, privilégiant les échanges de renseignements criminels et la traque des fugitifs.

L'opération « 135VL » abouti à seize arrestations et à la saisie de plus de 50 tonnes de caféine. Photo: vtv.vn
L'opération « 135VL » abouti à seize arrestations et à la saisie de plus de 50 tonnes de caféine. Photo: vtv.vn

Hanoï (VNA) - La région du Mékong, qui s’étend de la Chine au Vietnam en passant par le Myanmar et le Laos, s’affirme aujourd’hui comme l’un des principaux points chauds du trafic mondial de drogues de synthèse. Face à cette menace persistante, la coopération entre ces quatre pays est devenue un impératif stratégique afin de renforcer l’échange d’informations opérationnelles, mener des enquêtes conjointes et neutraliser les réseaux criminels dès leur origine.

Selon le rapport 2025 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les organisations criminelles transnationales ont industrialisé la production de drogues tout en structurant leurs voies d’acheminement transfrontalières, entraînant une hausse de 18 % des saisies de drogues de synthèse en Asie-Pacifique par rapport à l’année précédente. Dans ce contexte, le Triangle d’Or demeure la principale source d’approvisionnement en substances illicites dans la région.

En tant que pays voisins, le Vietnam, la Chine, le Laos et le Myanmar font face à des défis sécuritaires communs qui ne cessent de se complexifier. En 2025, les réseaux de narcotrafiquants ont continué d'évoluer en exploitant les infrastructures de transport intermodal, le commerce électronique et la logistique internationale, tout en utilisant les cryptomonnaies et l'espace cybernétique pour mener des transactions de plus en plus opaques. Par ailleurs, ces quatre pays subissent une pression accrue concernant le contrôle des précurseurs chimiques, dont le détournement vers des laboratoires clandestins de production de stupéfiants.

Le Vietnam place la coopération internationale au cœur de sa stratégie de défense contre ce fléau. Depuis plusieurs années, Hanoï multiplie les mécanismes de coordination avec Pékin, Vientiane et Naypyidaw, privilégiant les échanges de renseignements criminels et la traque des fugitifs. Ces mécanismes de coopération sont devenus de plus en plus approfondis, concrets et efficaces, contribuant à l'amélioration des capacités d'alerte précoce, au contrôle des axes et zones clés, et à la prévention précoce et à distance des risques liés à la drogue.

Cette dynamique a été illustrée par le succès de l’opération « 135VL », menée en février 2026 conjointement par les polices vietnamienne et lao. Cette opération a permis de démanteler une filière de transport de précurseurs chimiques transitant par plusieurs frontières pour alimenter des sites de production au Myanmar, aboutissant à 16 arrestations et à la saisie de plus de 50 tonnes de caféine.

D’autres succès confirment l’efficacité de cette coopération sécuritaire, notamment l’affaire « 126H », résolue avec les autorités chinoises pour démanteler un réseau de production de drogues de synthèse sur le territoire vietnamien. De même, le démantèlement du réseau « 1025C », opérant depuis le Triangle d’Or vers le Vietnam via le Laos et le Cambodge, a conduit à l’arrestation de 37 individus et à la saisie de 175 kg de stupéfiants. Les enquêteurs ont également mis au jour des flux financiers estimés à 1 500 milliards de dôngs (près de 60 millions de dollars), illustrant l’ampleur économique de ces organisations criminelles.

Ces cas exemplaires témoignent de la détermination des forces de l'ordre dans la lutte contre le trafic transnational de stupéfiants et confirment l'efficacité des mécanismes de coopération internationale entre le Vietnam et les pays de la région.

Face aux prévisions indiquant que le Triangle d’Or restera un centre névralgique de production mondiale, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a proposé à ses homologues de Chine, du Laos et du Myanmar de lancer une campagne de répression intensive entre juin et septembre 2026. Cette initiative quadripartite prévoit un renforcement du contrôle des zones frontalières ainsi que des voies terrestres, fluviales, maritimes et aériennes, et une coordination accrue pour mener des enquêtes conjointes, démanteler les réseaux transnationaux et organiser la traque des fugitifs recherchés.

Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Nguyen Van Long, s’est dit convaincu que, grâce à la détermination politique des gouvernements et des forces de l’ordre des quatre pays ainsi qu’à l’esprit de responsabilité et de confiance mutuelle, cette campagne de répression intensive en 2026 produira des résultats significatifs, contribuant au maintien de la sécurité et de l’ordre et à la protection de la paix et de la sécurité des populations de la région. -VNA

#région du Mékong #Triangle d'Or #trafic mondial de drogues #coopération internationale
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