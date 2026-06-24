Société

Tuyen Quang renforce la recherche des dépouilles des martyrs sur l’ancien champ de bataille de Vi Xuyen

Dans le cadre de la campagne nationale de 500 jours visant à intensifier la recherche des soldats tombés au combat, les autorités de Tuyen Quang renforcent les opérations de localisation et d’exhumation des dépouilles sur l’ancien champ de bataille de Vi Xuyen. Malgré les difficultés liées au terrain et au temps écoulé, plusieurs résultats significatifs ont déjà été enregistrés grâce à la mobilisation des forces militaires, des autorités locales et des anciens combattants.

Lại Thùy Giang
La province de Tuyen Quang renforce la recherche des dépouilles des martyrs sur l’ancien champ de bataille de Vi Xuyen. Photo: qdnd.vn
La province de Tuyen Quang renforce la recherche des dépouilles des martyrs sur l’ancien champ de bataille de Vi Xuyen. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Les opérations de recherche, de récupération et d’identification des ossements des soldats tombés au combat sont intensifiées sur l’ancien champ de bataille de Vi Xuyen, dans la province septentrionale de Tuyen Quang, dans le cadre de la campagne nationale de 500 jours consacrée à cette mission.

​L’équipe spécialisée du Commandement militaire provincial de Tuyen Quang a mobilisé davantage de personnel, d’équipements et de moyens techniques. Elle coopère également avec les unités du génie pour neutraliser les engins non explosés et mener les opérations dans les zones où se sont déroulés de violents combats lors de la guerre de défense de la frontière Nord.

​Selon le lieutenant-colonel supérieur Tran Quang Huy, chef de l’équipe, les recherches deviennent de plus en plus difficiles en raison des modifications du terrain, du temps écoulé et du nombre limité de témoins encore en vie. Les munitions non explosées continuent également de représenter un danger pour les équipes sur le terrain.

​Afin d’améliorer l’efficacité des opérations, l’équipe collabore étroitement avec les autorités locales, les habitants et les anciens combattants afin de recueillir des informations et d’identifier d’éventuels sites d’inhumation. Les témoignages collectés ont permis de localiser plusieurs dépouilles ces derniers mois.

​Depuis le lancement de la campagne, plus de 400 hectares ont été inspectés, plus de 4 000 mètres cubes de terre et de roche ont été excavés, et les restes de dix martyrs ainsi que deux fosses communes ont été retrouvés.

​Les autorités locales apportent un soutien actif à cette campagne, permettant aux équipes de poursuivre et d’accélérer leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs fixés. -VNA

Lại Thùy Giang
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